«Ko‘ksaroy»dagi kutilmagan shou: O‘zbek xonandalari Modini qanday hayratda qoldirdi? (video)
Hindiston Bosh vaziri Narendra Modining O‘zbekistonga tarixiy rasmiy tashrifi doirasida bo‘lib o‘tgan tadbirlar nafaqat muhim siyosiy kelishuvlar, balki yorqin madaniy lahzalar bilan ham yodda qoldi. O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev nomidan oliy martabali mehmon sharafiga tashkil etilgan rasmiy kechki ovqat dasturida o‘zbek san’atkorlari ijro etgan hindcha kuy-qo‘shiqlar kechaning haqiqiy ko‘rkiga aylandi.
Ayniqsa, milliy cholg‘ular jo‘rligida ijro etilgan mashhur «Leri Lala» qo‘shig‘i va an’anaviy hind raqsi Narendra Modida katta taassurot qoldirdi va u mazkur video lavhani ijtimoiy tarmoqlardagi millionlab kuzatuvchilari bilan ulashdi.
«Juda kreativ, ajoyib bog‘liqlik!»: Modining samimiy iqrori
Hindiston hukumati rahbari o‘z sahifasida videolavha ostida yuksak e’tirof bildirdi:
Bosh vazir munosabati: «Juda kreativ... Ajoyib madaniy bog‘liqlik», — deya ta’rif berdi Narendra Modi o‘zbek san’atkorlarining yuqori mahorati va san’atiga;
Rang-barang dastur va raqslar: Tasvirlarda o‘zbek milliy liboslari va an’anaviy hind raqs kiyimlaridagi yosh ijrochilarning mahorat bilan milliy yog‘och tayoqchalar (dandiya) yordamida «Leri Lala» sadolari ostida raqs tushayotgani, milliy cholg‘uchilarning jonli ijrosi aks etgan;
Oliy darajadagi ehtirom: Mazkur madaniy dasturni O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Narendra Modi davra stoli atrofida katta qiziqish va iliq kayfiyat bilan tomosha qilishdi.
Madaniy aloqalar ikki mamlakat o‘rtasidagi do‘stlik va strategik sheriklikni mustahkamlashda eng muhim va ko‘ngillarga yaqin ko‘prik ekanini yana bir bor isbotladi.
…