«Ko‘ksaroy»dagi kutilmagan shou: O‘zbek xonandalari Modini qanday hayratda qoldirdi? (video)

·30·Madaniyat
«Ko‘ksaroy»dagi kutilmagan shou: O‘zbek xonandalari Modini qanday hayratda qoldirdi? (video)

Hindiston Bosh vaziri Narendra Modining O‘zbekistonga tarixiy rasmiy tashrifi doirasida bo‘lib o‘tgan tadbirlar nafaqat muhim siyosiy kelishuvlar, balki yorqin madaniy lahzalar bilan ham yodda qoldi. O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev nomidan oliy martabali mehmon sharafiga tashkil etilgan rasmiy kechki ovqat dasturida o‘zbek san’atkorlari ijro etgan hindcha kuy-qo‘shiqlar kechaning haqiqiy ko‘rkiga aylandi.

Ayniqsa, milliy cholg‘ular jo‘rligida ijro etilgan mashhur «Leri Lala» qo‘shig‘i va an’anaviy hind raqsi Narendra Modida katta taassurot qoldirdi va u mazkur video lavhani ijtimoiy tarmoqlardagi millionlab kuzatuvchilari bilan ulashdi.

«Juda kreativ, ajoyib bog‘liqlik!»: Modining samimiy iqrori

Hindiston hukumati rahbari o‘z sahifasida videolavha ostida yuksak e’tirof bildirdi:

  • Bosh vazir munosabati: «Juda kreativ... Ajoyib madaniy bog‘liqlik», — deya ta’rif berdi Narendra Modi o‘zbek san’atkorlarining yuqori mahorati va san’atiga;

  • Rang-barang dastur va raqslar: Tasvirlarda o‘zbek milliy liboslari va an’anaviy hind raqs kiyimlaridagi yosh ijrochilarning mahorat bilan milliy yog‘och tayoqchalar (dandiya) yordamida «Leri Lala» sadolari ostida raqs tushayotgani, milliy cholg‘uchilarning jonli ijrosi aks etgan;

  • Oliy darajadagi ehtirom: Mazkur madaniy dasturni O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Narendra Modi davra stoli atrofida katta qiziqish va iliq kayfiyat bilan tomosha qilishdi.

Madaniy aloqalar ikki mamlakat o‘rtasidagi do‘stlik va strategik sheriklikni mustahkamlashda eng muhim va ko‘ngillarga yaqin ko‘prik ekanini yana bir bor isbotladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Botir Qodirov: “Shakar umuman yemayman”Botir Qodirov: “Shakar umuman yemayman”Bugun, 12:27Avaz Oxun «yulduzlik kasalligi»ga chalinganini tan oldiAvaz Oxun «yulduzlik kasalligi»ga chalinganini tan oldiBugun, 03:09Jaloliddin Ahmadaliyev: «Men kibrli ham emasman, mug‘ombir ham emasman» (video)Jaloliddin Ahmadaliyev: «Men kibrli ham emasman, mug‘ombir ham emasman» (video)Bugun, 01:55Protez qo‘lli yapon skripkachi Ginnes rekordini o‘rnatdiProtez qo‘lli yapon skripkachi Ginnes rekordini o‘rnatdiKecha, 23:53Boy bo‘lishni o‘rgatgan muallifning o‘zi 1,2 milliard dollarlik qarzga botdiBoy bo‘lishni o‘rgatgan muallifning o‘zi 1,2 milliard dollarlik qarzga botdiKecha, 20:46Dilso‘z kutilmagan sirni ochdi:«Begim» qo‘shig‘ining muallifi kim?Dilso‘z kutilmagan sirni ochdi:«Begim» qo‘shig‘ining muallifi kim?Kecha, 18:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
Rayhon Ulasenova o‘g‘lining to‘yida Azizbek bilan valsga tushdi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lining to‘yida Azizbek bilan valsga tushdi
Ra’no Shodiyeva: davolanishimga 500 ming dollardan ko‘proq pul ketdi
Ra’no Shodiyeva: davolanishimga 500 ming dollardan ko‘proq pul ketdi