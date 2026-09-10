Musulmon Yunusov: “Erkak o‘z vazifasini to‘liq bajarsa, ayol ko‘chaga chiqmaydi” (video)

·51·Madaniyat
Musulmon Yunusov: “Erkak o‘z vazifasini to‘liq bajarsa, ayol ko‘chaga chiqmaydi” (video)

Aktyor Musulmon Yunusov “Ayol qalbi” ko‘rsatuvida ayol va erkakning oiladagi o‘rni hamda vazifalari haqida fikr bildirdi. U erkak oiladagi mas’uliyatini to‘liq ado etsa, ayol ham o‘z vazifalarini bajarishga intilishini ta’kidladi.

“Erkak kishi o‘zining erkaklik vazifalarini hammasini qilib qo‘ysa, ayol uyalganidan o‘z vazifasini qiladi. Erkak kishi o‘z vazifasini to‘la-to‘kis qilmasa, ayol majbur bo‘ladi, ya’ni uni majbur qilamiz. O‘zidan o‘zi unday bo‘lmaydi”, — dedi aktyor.

Boshlovchi esa ayollarning ishlashi va oilani moddiy ta’minlash mas’uliyatini o‘z zimmasiga olishiga ayrim hollarda erkaklarning xatolari sabab bo‘lishi mumkinligini so‘radi.

“Demak, ayollarimizning erkaklashib ketishida, 'o‘zim oilani boqaman' deyishida sharoit ham sabab bo‘ladi. Ya’ni erkaklardan xatolar o‘tadi, demoqchisiz-da?” — deya savol berdi boshlovchi.

Musulmon Yunusov esa bu fikrga qo‘shilmasligini bildirib, shaxsiy qarashlarini misol orqali tushuntirdi.

“Xatomas. Chunki, masalan, mening shaxsiy fikrim: erkaklik vazifasini qilsa, pul muammosi, uydagi ro‘zg‘orning hammasini qilib qo‘ysa, ayol yurmaydi-da. Ya’ni ko‘chaga chiqmaydi. Chunki kerak emas-da”, — dedi u.

Aktyorning mazkur fikrlari ijtimoiy tarmoqlarda ham turli munosabatlarga sabab bo‘lmoqda. Izohlarda ko‘pchilik uning qarashlarini qo‘llab-quvvatlagan.

Siz Musulmon Yunusovning fikriga qanchalik qo‘shilasiz? Sizningcha, ayol qanday holatlarda ishlashga majbur bo‘ladi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.

Musulmon YunusovAyol va erkakOiladagi rollarAyolning vazifalariGenderOila vazifalariJamoat fikri
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nozanin G‘afforova 9 yildan beri ko‘rmagan dadasiga murojaat qildi (video)Nozanin G‘afforova 9 yildan beri ko‘rmagan dadasiga murojaat qildi (video)Bugun, 11:11Ziroat Mirziyoyeva Belgraddagi tarixiy maskanlarga tashrif buyurdi (foto)Ziroat Mirziyoyeva Belgraddagi tarixiy maskanlarga tashrif buyurdi (foto)Kecha, 10:25Surayyo Qosimova: "Men uchun duoda bo‘linglar” (video)Surayyo Qosimova: "Men uchun duoda bo‘linglar” (video)08.09, 19:29Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlariTaxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari08.09, 18:26Aysanem Yusupova: “Men juda ham uy qiziman” (video)Aysanem Yusupova: “Men juda ham uy qiziman” (video)08.09, 16:00Zebo Raximova va Umid Eshonqulov qaysi vaynchilarni kuzatadi?Zebo Raximova va Umid Eshonqulov qaysi vaynchilarni kuzatadi?08.09, 15:44
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
«Hech o‘ylamasdim»: Nilufar Usmonova va Aziz Yuldashev yangi duet taqdim etdi (soundtrack)
«Hech o‘ylamasdim»: Nilufar Usmonova va Aziz Yuldashev yangi duet taqdim etdi (soundtrack)
Feruza Normatova 200 kilolik ulkan torti bilan hayratlantirdi
Feruza Normatova 200 kilolik ulkan torti bilan hayratlantirdi