Nubia sunʼiy intellektga ixtisoslashgan NaviX Ultra smartfonini taqdim etdi
Nubia kompaniyasi oʻzining yangi flagmani — sunʼiy intellekt imkoniyatlari chuqur integratsiya qilingan dunyodagi ilk qurilma deb eʼtirof etilayotgan NaviX Ultra smartfoni haqida navbatdagi rasmiy tafsilotlarni oshkor qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu ilgʻor gadjetning Xitoy bozoridagi savdolari joriy yilning 16-sentabridan boshlanishi rejalashtirilgan boʻlib, hozirning oʻzida unga oldindan buyurtmalar qabul qilinmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi smartfonning eng asosiy va eʼtiborga molik jihatlaridan biri bu uning professional darajadagi kamera tizimidir. Qurilma uchta moduldan iborat flagman kamera blokiga ega boʻlib, uning bosh sensoriga 200 megapiksellik piksellar sigʻimi berilgan. Bu esa foydalanuvchilarga eng yuqori aniqlikdagi suratlarni qayd etish imkonini taqdim etadi.
Sunʼiy intellekt va yuqori unumdorlikMazkur smartfon Nubia hamda ByteDance kompaniyalarining oʻzaro yaqin hamkorligi natijasida yaratilmoqda. Natijada apparat maxsus Doubao mobil yordamchisi bilan taʼminlanadi va aynan shu sababli hamshahar ekspertlar va muxlislar orasida «Doubao 2.0 telefoni» degan norasmiy nom bilan ham mashhur boʻlib ulgurdi.
Unumdorlik borasida ham NaviX Ultra oʻz sinfida yetakchi boʻlishi kutilmoqda. Qurilma eng soʻnggi avlodga mansub Snapdragon 8 Elite Gen 5 flagman odonkristalli tizimi bazasida ishlaydi. Shuningdek, u xotira texnologiyalari boʻyicha ham yangi marralarni zabt etib, tezligi 10 667 Mbit/s ga yetuvchi Changxin Memory LPDDR5X milliy xotirasini qoʻllab-quvvatlaydigan ilk seriyali qurilmalardan biriga aylanadi.
Noyob korpus va ulkan batareyaTexnologik olam mutaxassislarini hayratda qoldirgan jihatlardan biri bu korpus qalinligi va akkumulyator sigʻimining oʻzaro mutanosibligidir. NaviX Ultra atigi 7,62 millimetrlik gʻoyat yupqa korpusga ega boʻlishiga qaramay, uning ichiga 7100 mA•ch sigʻimli yangi avlod akkumulyatori muvaffaqiyatli joylashtirilgan.
Shuncha quvvat va yuqori unumdorlikni barqaror saqlash uchun qurilmaga maxsus sovutish tizimi oʻrnatilgan. Ushbu mexanizm umumiy maydoni 7100 mm² boʻlgan uch oʻlchamli issiqlik tarqatuvchi qismga tayanadi. Bu esa intensiv foydalanish jarayonida ham smartfonning qizib ketishining oldini oladi.
Akkumulyatorni tezkor toʻldirish imkoniyatlari ham zamonaviy talablarga toʻla javob beradi. Xabarlarga koʻra, smartfon 100 W quvvatga ega simli tezkor quvvatlash hamda simsiz quvvatlash texnologiyasini toʻliq qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa kundalik foydalanishni yanada qulaylashtiradi.
…