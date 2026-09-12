Nubia sunʼiy intellektga ixtisoslashgan NaviX Ultra smartfonini taqdim etdi

·44·Texno
Nubia sunʼiy intellektga ixtisoslashgan NaviX Ultra smartfonini taqdim etdi

Nubia kompaniyasi oʻzining yangi flagmani — sunʼiy intellekt imkoniyatlari chuqur integratsiya qilingan dunyodagi ilk qurilma deb eʼtirof etilayotgan NaviX Ultra smartfoni haqida navbatdagi rasmiy tafsilotlarni oshkor qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu ilgʻor gadjetning Xitoy bozoridagi savdolari joriy yilning 16-sentabridan boshlanishi rejalashtirilgan boʻlib, hozirning oʻzida unga oldindan buyurtmalar qabul qilinmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi smartfonning eng asosiy va eʼtiborga molik jihatlaridan biri bu uning professional darajadagi kamera tizimidir. Qurilma uchta moduldan iborat flagman kamera blokiga ega boʻlib, uning bosh sensoriga 200 megapiksellik piksellar sigʻimi berilgan. Bu esa foydalanuvchilarga eng yuqori aniqlikdagi suratlarni qayd etish imkonini taqdim etadi.

Sunʼiy intellekt va yuqori unumdorlik

Mazkur smartfon Nubia hamda ByteDance kompaniyalarining oʻzaro yaqin hamkorligi natijasida yaratilmoqda. Natijada apparat maxsus Doubao mobil yordamchisi bilan taʼminlanadi va aynan shu sababli hamshahar ekspertlar va muxlislar orasida «Doubao 2.0 telefoni» degan norasmiy nom bilan ham mashhur boʻlib ulgurdi.

Unumdorlik borasida ham NaviX Ultra oʻz sinfida yetakchi boʻlishi kutilmoqda. Qurilma eng soʻnggi avlodga mansub Snapdragon 8 Elite Gen 5 flagman odonkristalli tizimi bazasida ishlaydi. Shuningdek, u xotira texnologiyalari boʻyicha ham yangi marralarni zabt etib, tezligi 10 667 Mbit/s ga yetuvchi Changxin Memory LPDDR5X milliy xotirasini qoʻllab-quvvatlaydigan ilk seriyali qurilmalardan biriga aylanadi.

Noyob korpus va ulkan batareya

Texnologik olam mutaxassislarini hayratda qoldirgan jihatlardan biri bu korpus qalinligi va akkumulyator sigʻimining oʻzaro mutanosibligidir. NaviX Ultra atigi 7,62 millimetrlik gʻoyat yupqa korpusga ega boʻlishiga qaramay, uning ichiga 7100 mA•ch sigʻimli yangi avlod akkumulyatori muvaffaqiyatli joylashtirilgan.

Shuncha quvvat va yuqori unumdorlikni barqaror saqlash uchun qurilmaga maxsus sovutish tizimi oʻrnatilgan. Ushbu mexanizm umumiy maydoni 7100 mm² boʻlgan uch oʻlchamli issiqlik tarqatuvchi qismga tayanadi. Bu esa intensiv foydalanish jarayonida ham smartfonning qizib ketishining oldini oladi.

Akkumulyatorni tezkor toʻldirish imkoniyatlari ham zamonaviy talablarga toʻla javob beradi. Xabarlarga koʻra, smartfon 100 W quvvatga ega simli tezkor quvvatlash hamda simsiz quvvatlash texnologiyasini toʻliq qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa kundalik foydalanishni yanada qulaylashtiradi.

NubiaNaviX UltraSmartfonSuniy intellektSnapdragon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Mate XT 2 smartfoni sotuvga chiqdiHuawei Mate XT 2 smartfoni sotuvga chiqdiBugun, 13:26Momax Q.Pass X: iPhone 18 Pro uchun oʻta yupqa magnit quvvatlagichMomax Q.Pass X: iPhone 18 Pro uchun oʻta yupqa magnit quvvatlagichBugun, 12:22Apple kompaniyasi iPhone Duo sizdirilishi va maxfiylik haqida gapirdiApple kompaniyasi iPhone Duo sizdirilishi va maxfiylik haqida gapirdiBugun, 11:55Yaponiya 2040-yilga borib Oysur’atda mikrochiplar zavodini qurmoqchiYaponiya 2040-yilga borib Oysur’atda mikrochiplar zavodini qurmoqchiBugun, 11:24Samsung kompaniyasi yangi reklamada boshqa Tim Cookdan foydalandiSamsung kompaniyasi yangi reklamada boshqa Tim Cookdan foydalandiBugun, 05:51SpaceX foydalanuvchilar eʼtirozidan soʻng Starlink tezligini cheklashdan voz kechdiSpaceX foydalanuvchilar eʼtirozidan soʻng Starlink tezligini cheklashdan voz kechdiBugun, 05:29
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi