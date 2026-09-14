Ravshan Haydarov Osiyo o‘yinlari oldidan bayonot berdi — ilk raqib va moslashish sirlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston U-23 terma jamoasi bosh murabbiyi Ravshan Haydarov Osiyo o‘yinlarida medallar uchun kurashish maqsadida kelganini ta’kidladi.
- Murabbiylar shtabi Toshkent va Xitoydagi mashg‘ulotlar orqali Yaponiya bilan vaqt va iqlim tafovutiga moslashish muammosini hal qilgan.
- Jamoa 15 sentyabr kuni Filippin terma jamoasiga qarshi o‘yin bilan musobaqani boshlaydi.
Qit’aning eng yirik va nufuzli sport anjumani — Osiyo o‘yinlari oldidan O‘zbekiston olimpiya terma jamoasining muhim bayonoti yangradi. Musobaqa mezboni hisoblangan Yaponiyada o‘tkazilgan rasmiy matbuot anjumanida O‘zbekiston U-23 terma jamoasi bosh murabbiyi Ravshan Haydarov ishtirok etib, jamoaning turnirdagi asosiy maqsadlari va tayyorgarlik jarayoni tafsilotlarini ochiqladi. Tajribali mutaxassis mazkur musobaqani qit’amiz uchun «kichik Olimpiada» deb atab, o‘zbek futbolchilari salkam bir yil davomida olib borilgan puxta reja asosida faqat shohsupa va medallar uchun kurashish niyatida kelganini qat’iy ta’kidladi.
Shuningdek, murabbiylar shtabi Toshkent va Xitoyning Dalyan shahrida o‘tkazilgan o‘quv-mashg‘ulot yig‘inlari orqali Yaponiya bilan oradagi 4 soatlik vaqt tafovuti hamda iqlim sharoitlariga moslashish muammosini qanday hal qilganini tushuntirib berdi. Musobaqaning ochilish bahsida hamyurtlarimiz Filippin terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Xo‘sh, Ravshan Haydarov shogirdlari turnirning ilk bahsiga qay darajada tayyor, Nagoya shahridagi stadionda kechadigan ochilish uchrashuvi qachon boshlanadi va olimpiyachilarimiz Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kirita oladimi?
«Yil bo‘yi medallar uchun tayyorlandik»: Bosh murabbiyning dadil maqsadi
O‘zbekiston U-23 terma jamoasi ustozi musobaqaning nufuzi va yurt sharafi haqida to‘xtaldi:
«Kichik Olimpiada» maqomi: «Osiyo o‘yinlari — qit’amiz uchun juda katta musobaqa, ko‘plab sport turlari ishtirok etadigan kichik Olimpiada hisoblanadi», — dedi Ravshan Haydarov;
Eng sara tarkib bilan tashrif: O‘zbekiston delegatsiyasi musobaqada munosib ishtirok etish uchun eng sara va kuchli sportchilari bilan yetib kelgani alohida qayd etildi;
Shohsupa uchun kurash: Murabbiy jamoaning asosiy vazifasini yashirmadi: «Biz ham bu nufuzli turnirga yil davomida tayyorgarlik olib bordik. Musobaqada Vatanimiz sharafini munosib himoya qilib, medallar uchun kurash olib borish maqsadida keldik».
Yaponiya mezbonligi va 4 soatlik farq: Moslashish qanday kechdi?
Murabbiylar shtabi futbolchilarning jismoniy holatini saqlab qolish uchun alohida grafik ishlab chiqdi:
Mezbonlarga minnatdorchilik: Mutaxassis juda katta musobaqani qabul qilayotgan Yaponiya tomoniga tashkilotchilik uchun rahmat aytib, turnir yuqori tashkiliy saviyada o‘tishiga ishonch bildirdi;
Toshkentdagi dastlabki reja: Yaponiya bilan oradagi to‘rt soatlik vaqt tafovutiga ko‘nikish ishlari poytaxt Toshkentdagi mashg‘ulotlardan boshlangan;
Xitoydagi yakuniy bosqich: Tayyorgarlik Xitoyning Dalyan shahrida nazorat bahslari bilan davom ettirilgan bo‘lib, u yerning iqlimi Yaponiyaga juda o‘xshash va vaqt farqi bor-yo‘g‘i bir soatni tashkil etgan;
To‘liq ko‘nikma hosil qilindi: Ravshan Haydarov vaqt va iqlim masalasida hech qanday muammo bo‘lmasligini, yigitlar yangi sharoitga butunlay ko‘nikib bo‘lganini bildirdi.
15 sentyabr: Filippinga qarshi start va Nagoyadagi maydon
Olimpiyachilarimizning guruh bosqichidagi ilk imtihoni tafsilotlari:
Ilk raqib — Filippin: O‘zbekiston U-23 milliy jamoasi Osiyo o‘yinlaridagi yurishini 15 sentyabr kuni Filippin jamoasiga qarshi bellashuv bilan boshlaydi;
Uchrashuv vaqti: Mazkur muhim o‘yin Toshkent vaqti bilan soat 11:30 da start oladi;
O‘yin manzili: Bellashuv Yaponiyaning Nagoya shahrida joylashgan mashhur «Minato» futbol maydonida bo‘lib o‘tadi;
G‘alabali start muhimligi: Guruh peshqadamligi va pley-off bosqichiga yaxshi kayfiyatda chiqish uchun dastlabki bahsdagi g‘alaba hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘ladi.
Ravshan Haydarov boshchiligidagi O‘zbekiston U-23 terma jamoasining Osiyo o‘yinlaridagi yurishi butun o‘zbek futboli ixlosmandlarining diqqat markazida turibdi.
Sizningcha, Ravshan Haydarov boshqaruvidagi O‘zbekiston U-23 terma jamoasi ushbu Osiyo o‘yinlarida bosh sovrin — oltin medalni qo‘lga kirita oladimi? Filippinga qarshi kechadigan ilk bahsda vakillarimizdan qanday hisobdagi g‘alabani kutyapsiz? O‘z taxmin va fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda olimpiyachilarimizga bag‘ishlangan ushbu muhim futbol yangiligini barcha milliy jamoa muxlislari va yaqinlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…