Ravshan Haydarov Osiyo o‘yinlari oldidan bayonot berdi — ilk raqib va moslashish sirlari

·43·Sport
Ravshan Haydarov Osiyo o‘yinlari oldidan bayonot berdi — ilk raqib va moslashish sirlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston U-23 terma jamoasi bosh murabbiyi Ravshan Haydarov Osiyo o‘yinlarida medallar uchun kurashish maqsadida kelganini ta’kidladi.
  • Murabbiylar shtabi Toshkent va Xitoydagi mashg‘ulotlar orqali Yaponiya bilan vaqt va iqlim tafovutiga moslashish muammosini hal qilgan.
  • Jamoa 15 sentyabr kuni Filippin terma jamoasiga qarshi o‘yin bilan musobaqani boshlaydi.

Qit’aning eng yirik va nufuzli sport anjumani — Osiyo o‘yinlari oldidan O‘zbekiston olimpiya terma jamoasining muhim bayonoti yangradi. Musobaqa mezboni hisoblangan Yaponiyada o‘tkazilgan rasmiy matbuot anjumanida O‘zbekiston U-23 terma jamoasi bosh murabbiyi Ravshan Haydarov ishtirok etib, jamoaning turnirdagi asosiy maqsadlari va tayyorgarlik jarayoni tafsilotlarini ochiqladi. Tajribali mutaxassis mazkur musobaqani qit’amiz uchun «kichik Olimpiada» deb atab, o‘zbek futbolchilari salkam bir yil davomida olib borilgan puxta reja asosida faqat shohsupa va medallar uchun kurashish niyatida kelganini qat’iy ta’kidladi.

Shuningdek, murabbiylar shtabi Toshkent va Xitoyning Dalyan shahrida o‘tkazilgan o‘quv-mashg‘ulot yig‘inlari orqali Yaponiya bilan oradagi 4 soatlik vaqt tafovuti hamda iqlim sharoitlariga moslashish muammosini qanday hal qilganini tushuntirib berdi. Musobaqaning ochilish bahsida hamyurtlarimiz Filippin terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Xo‘sh, Ravshan Haydarov shogirdlari turnirning ilk bahsiga qay darajada tayyor, Nagoya shahridagi stadionda kechadigan ochilish uchrashuvi qachon boshlanadi va olimpiyachilarimiz Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kirita oladimi?

«Yil bo‘yi medallar uchun tayyorlandik»: Bosh murabbiyning dadil maqsadi

O‘zbekiston U-23 terma jamoasi ustozi musobaqaning nufuzi va yurt sharafi haqida to‘xtaldi:

  • «Kichik Olimpiada» maqomi: «Osiyo o‘yinlari — qit’amiz uchun juda katta musobaqa, ko‘plab sport turlari ishtirok etadigan kichik Olimpiada hisoblanadi», — dedi Ravshan Haydarov;

  • Eng sara tarkib bilan tashrif: O‘zbekiston delegatsiyasi musobaqada munosib ishtirok etish uchun eng sara va kuchli sportchilari bilan yetib kelgani alohida qayd etildi;

  • Shohsupa uchun kurash: Murabbiy jamoaning asosiy vazifasini yashirmadi: «Biz ham bu nufuzli turnirga yil davomida tayyorgarlik olib bordik. Musobaqada Vatanimiz sharafini munosib himoya qilib, medallar uchun kurash olib borish maqsadida keldik».

Yaponiya mezbonligi va 4 soatlik farq: Moslashish qanday kechdi?

Murabbiylar shtabi futbolchilarning jismoniy holatini saqlab qolish uchun alohida grafik ishlab chiqdi:

  • Mezbonlarga minnatdorchilik: Mutaxassis juda katta musobaqani qabul qilayotgan Yaponiya tomoniga tashkilotchilik uchun rahmat aytib, turnir yuqori tashkiliy saviyada o‘tishiga ishonch bildirdi;

  • Toshkentdagi dastlabki reja: Yaponiya bilan oradagi to‘rt soatlik vaqt tafovutiga ko‘nikish ishlari poytaxt Toshkentdagi mashg‘ulotlardan boshlangan;

  • Xitoydagi yakuniy bosqich: Tayyorgarlik Xitoyning Dalyan shahrida nazorat bahslari bilan davom ettirilgan bo‘lib, u yerning iqlimi Yaponiyaga juda o‘xshash va vaqt farqi bor-yo‘g‘i bir soatni tashkil etgan;

  • To‘liq ko‘nikma hosil qilindi: Ravshan Haydarov vaqt va iqlim masalasida hech qanday muammo bo‘lmasligini, yigitlar yangi sharoitga butunlay ko‘nikib bo‘lganini bildirdi.

15 sentyabr: Filippinga qarshi start va Nagoyadagi maydon

Olimpiyachilarimizning guruh bosqichidagi ilk imtihoni tafsilotlari:

  • Ilk raqib — Filippin: O‘zbekiston U-23 milliy jamoasi Osiyo o‘yinlaridagi yurishini 15 sentyabr kuni Filippin jamoasiga qarshi bellashuv bilan boshlaydi;

  • Uchrashuv vaqti: Mazkur muhim o‘yin Toshkent vaqti bilan soat 11:30 da start oladi;

  • O‘yin manzili: Bellashuv Yaponiyaning Nagoya shahrida joylashgan mashhur «Minato» futbol maydonida bo‘lib o‘tadi;

  • G‘alabali start muhimligi: Guruh peshqadamligi va pley-off bosqichiga yaxshi kayfiyatda chiqish uchun dastlabki bahsdagi g‘alaba hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘ladi.

Ravshan Haydarov boshchiligidagi O‘zbekiston U-23 terma jamoasining Osiyo o‘yinlaridagi yurishi butun o‘zbek futboli ixlosmandlarining diqqat markazida turibdi.

Sizningcha, Ravshan Haydarov boshqaruvidagi O‘zbekiston U-23 terma jamoasi ushbu Osiyo o‘yinlarida bosh sovrin — oltin medalni qo‘lga kirita oladimi? Filippinga qarshi kechadigan ilk bahsda vakillarimizdan qanday hisobdagi g‘alabani kutyapsiz? O‘z taxmin va fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda olimpiyachilarimizga bag‘ishlangan ushbu muhim futbol yangiligini barcha milliy jamoa muxlislari va yaqinlaringizga ulashing!

O‘zbekiston U-23 terma jamoasiOsiyo o‘yinlariRavshan HaydarovYaponiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Karlo Anchelotti Neymarning terma jamoadagi faoliyati yakunlanganini tasdiqladiKarlo Anchelotti Neymarning terma jamoadagi faoliyati yakunlanganini tasdiqladiBugun, 17:51«Yangi era!»: Ekvador terma jamoasini afsonaviy Marselo Galyardo boshqaradi«Yangi era!»: Ekvador terma jamoasini afsonaviy Marselo Galyardo boshqaradiBugun, 17:28Usmon Dembele «Oltin to‘p» haqida ilk bor gapirdi — U qanday qilib eng yaxshi bo‘ldi?Usmon Dembele «Oltin to‘p» haqida ilk bor gapirdi — U qanday qilib eng yaxshi bo‘ldi?Bugun, 17:21Gus Poyet Krishtianu Ronaldu faoliyati haqida fikr bildirdiGus Poyet Krishtianu Ronaldu faoliyati haqida fikr bildirdiBugun, 17:17Manchester derbisidagi shubhali gol: Maykl Ouen VAR xatosidan hayratdaManchester derbisidagi shubhali gol: Maykl Ouen VAR xatosidan hayratdaBugun, 15:17Lamin Yamal jahon chempionatidagi oʻyinidan nega norozi boʻlganini aytdiLamin Yamal jahon chempionatidagi oʻyinidan nega norozi boʻlganini aytdiBugun, 14:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?