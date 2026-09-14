Samsung Galaxy A57 uchun yangi xavfsizlik yangilanishi chiqdi

·0·Texno
Samsung Galaxy A57 uchun yangi xavfsizlik yangilanishi chiqdi

Janubiy Koreyaning texnologiya giganti Samsung oʻzining oʻrta segmentga mansub Galaxy A57 smartfonlari uchun navbatdagi dasturiy taʼminotni tarqatishni boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur yangilanish birinchi navbatda Yevropa mintaqasidagi foydalanuvchilar uchun moʻljallangan boʻlib, qurilmaning xavfsizlik darajasini oshirishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi chiqadigan proshivka A576BXXS6AZI2 raqami ostida taqdim etilmoqda. Ushbu raqam qurilma dasturiy taʼminotining soʻnggi versiyasini boshqa avvalgi versiyalardan farqlash va tizim barqarorligini nazorat qilish imkonini beradi.

Xavfsizlikka qaratilgan muhim qadam

Mazkur yangilanishning asosiy eʼtibori interfeys dizaynini oʻzgartirishga yoki foydalanuvchilarga mutlaqo yangi funksiyalarni taqdim etishga qaratilmagan. Samsung muhandislari bu safar butunlay tizim xavfsizligini mustahkamlash va aniqlangan oʻnlab zaifliklarni bartaraf etish ustida ish olib borishgan.

Smartfonlar kundalik hayotimizning ajralmas qismiga aylangan bir paytda, kiberxavfsizlik tahdidlari ham ortib bormoqda. Shu bois ishlab chiqaruvchilar tomonidan muntazam ravishda xavfsizlik yamoqlarini chiqarib borilishi foydalanuvchilarning shaxsiy maʼlumotlarini himoya qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Smartfon haqida qisqacha maʼlumot

Eslatib oʻtamiz, Samsung Galaxy A57 smartfoni joriy yilning mart oyida sotuvga chiqarilgan edi. Oʻtgan qisqa vaqt mobaynida u oʻrta narx segmentidagi hamyonbop va ishonchli qurilmalardan biri sifatida foydalanuvchilar eʼtiborini qozonishga ulgurdi.

Hozirgi kunda smartfonlar bozorida raqobat juda yuqori boʻlib, kompaniyalar nafaqat flagman modellarga, balki ommaviy segmentdagi qurilmalarga ham dasturiy qoʻllab-quvvatlash koʻrsatishga alohida eʼtibor qaratmoqda. Bu esa xaridorlar uchun qoʻshimcha qulaylik yaratadi.

Bosqichma-bosqich tarqatish jarayoni

Manbaga koʻra, mazkur proshivkani tarqatish jarayoni bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Shu sababli yangilanish Yevropaning turli mamlakatlaridagi foydalanuvchilarga bir vaqtning oʻzida yetib bormasligi mumkin.

Foydalanuvchilarga yangi dasturiy taʼminotni oʻrnatishdan oldin internet aloqasi barqarorligini taʼminlash hamda batareya quvvati yetarli ekanini tekshirib koʻrish tavsiya etiladi. Yangilanish avtomatik ravishda kelmasa, uni qurilma sozlamalari orqali qoʻlda tekshirib koʻrish ham mumkin.

SamsungGalaxy A57One UISmartfonTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iQOO 16 smartfoni 10 000 nit yorqinlikdagi ilk Samsung M16 ekranini oldiiQOO 16 smartfoni 10 000 nit yorqinlikdagi ilk Samsung M16 ekranini oldiBugun, 15:53Xiaomi uch бараbanli yangi kir yuvish mashinasini taqdim etdiXiaomi uch бараbanli yangi kir yuvish mashinasini taqdim etdiBugun, 15:28Inqiroz xavfi: AQSHda sun’iy intellekt «pufagi» yorilmoqda — Trampning Xitoydan qo‘rquviInqiroz xavfi: AQSHda sun’iy intellekt «pufagi» yorilmoqda — Trampning Xitoydan qo‘rquviBugun, 15:27Huawei Pura X View smartfoni Xitoy bozorida rekord darajada sotilmoqdaHuawei Pura X View smartfoni Xitoy bozorida rekord darajada sotilmoqdaBugun, 14:24Sun’iy intellekt laboratoriyasi sobiq tadqiqotchisi falokatdan ogohlantirdi...Sun’iy intellekt laboratoriyasi sobiq tadqiqotchisi falokatdan ogohlantirdi...Bugun, 14:00Samsung Galaxy S27 Ultra flagmanida kamera oʻzgarmasligi maʼlum boʻldiSamsung Galaxy S27 Ultra flagmanida kamera oʻzgarmasligi maʼlum boʻldiBugun, 13:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi