Toshkent metrosida bir kunda rekord darajada yo‘lovchi tashildi

·0·O‘zbekiston
Toshkent metrosida bir kunda rekord darajada yo‘lovchi tashildi

14 sentyabr kuni Toshkent metropolitenida yo‘lovchilar soni bo‘yicha yangi rekord qayd etildi. Shu kuni metro xizmatlaridan 1 165 550 nafar yo‘lovchi foydalangan.

Bu ko‘rsatkichdan avvalgi rekord 8 may kuni qayd etilgan bo‘lib, o‘shanda metro orqali 1 117 061 nafar yo‘lovchi tashilgan edi.

Yo‘lovchilar oqimi ayniqsa “Chinor”, “Sergeli”, “Choshtepa”, “Olmazor”, “Chilonzor”, “Buyuk ipak yo‘li”, “Do‘stlik” va “Beruniy” bekatlarida yuqori bo‘lgan.

Mutaxassislar yo‘lovchilar oqimi o‘sishda davom etishini kutmoqda. Oktyabr oyida kunlik yo‘lovchilar soni 1,2 million nafarga yetishi prognoz qilingan.

Shuningdek, metro ma’muriyati 1 200 000-yo‘lovchini alohida aniqlab, unga maxsus sovg‘a yoki imtiyoz taqdim etishni rejalashtirmoqda.

Yo‘lovchilar ko‘payishi munosabati bilan poyezdlar harakati ham oqimga qarab tezkor muvofiqlashtirib borilmoqda.

Toshkent metropoliteniChinor bekatiToshkent metropoliten rekordiToshkent transport
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buxoroda neft saqlash omborida yong‘in sodir bo‘ldiBuxoroda neft saqlash omborida yong‘in sodir bo‘ldiBugun, 12:35Chilonzorda Anhor bo‘yida yangi park quriladiChilonzorda Anhor bo‘yida yangi park quriladiBugun, 09:50Oshdagi zilzila O‘zbekiston hududida ham sezildiOshdagi zilzila O‘zbekiston hududida ham sezildiBugun, 09:46Senator Xusan Ermatov alifbo islohoti bo‘yicha bong urdi: Yagona standart qachon kuchga kiradi?Senator Xusan Ermatov alifbo islohoti bo‘yicha bong urdi: Yagona standart qachon kuchga kiradi?Bugun, 09:45Talabalar darsga qaytdi: Toshkent metrosida yo‘lovchilar soni 228 mingdan oshdiTalabalar darsga qaytdi: Toshkent metrosida yo‘lovchilar soni 228 mingdan oshdiBugun, 00:47Coca-Cola'dan uchta “nol”ga ega yangi ichimlik: O‘zbekistonda ham sotiladimi?Coca-Cola'dan uchta “nol”ga ega yangi ichimlik: O‘zbekistonda ham sotiladimi?Bugun, 00:44
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi