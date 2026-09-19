Parizodaning tug‘ilgan kunida qizlaridan kutilmagan syurpriz: raqqosa ko‘zidagi quvonchni yashirolmadi (video)

·3·Madaniyat
Parizodaning tug‘ilgan kunida qizlaridan kutilmagan syurpriz: raqqosa ko‘zidagi quvonchni yashirolmadi (video)

Bugun, 19-sentyabr kuni, taniqli raqqosa Parizoda 39 yoshni qarshi oldi. San’atkor tug‘ilgan kunida qizlari tomonidan tayyorlangan kutilmagan syurprizni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida muxlislari bilan bo‘lishdi.

Videoda Parizodaning ikki qizi onalariga tug‘ilgan kun syurprizi tayyorlagani aks etgan. Ular onasini kutib, xonani havo sharlari va tortlar bilan bezatishgan.

Qizlari onasini quvonch bilan kutib olib, tug‘ilgan kuni bilan samimiy tabriklagan.

Qizlarining mehr bilan tayyorlagan syurprizi raqqosani nihoyatda xursand qilgan. Videoda uning farzandlaridan olgan sovg‘asidan mamnun bo‘lgani va quvonchli lahzalarni boshdan kechirayotgani ko‘rinadi.

Parizoda uchun bu tug‘ilgan kun nafaqat yangi yoshni qarshi olish, balki qizlarining mehrini his qilish bilan ham esda qolarli bo‘ldi.

ParizodaParizoda 39 yoshParizoda tug‘ilgan kunParizoda syurpriz
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Xudoning ko‘zi” deb ataluvchi g‘or Zebo Raximovani ham hayratga soldi (video)“Xudoning ko‘zi” deb ataluvchi g‘or Zebo Raximovani ham hayratga soldi (video)Bugun, 10:12Jahongir Otajonov o‘ziga yoqmaydigan xislatini ham ochiq aytdi: "Tashlolmayman"Jahongir Otajonov o‘ziga yoqmaydigan xislatini ham ochiq aytdi: "Tashlolmayman"Bugun, 09:37Aktyor Aras Bulut Iynemli qo‘lga olindi: Turkiya shou-biznesida misli ko‘rilmagan reyd!Aktyor Aras Bulut Iynemli qo‘lga olindi: Turkiya shou-biznesida misli ko‘rilmagan reyd!Kecha, 18:28Turkiyada mashhur aktrisalar giyohvandlik ishi bo‘yicha ushlandiTurkiyada mashhur aktrisalar giyohvandlik ishi bo‘yicha ushlandiKecha, 17:21«Chuqur» yulduzi Aras Bulut Iynemli qo‘lga olindi«Chuqur» yulduzi Aras Bulut Iynemli qo‘lga olindiKecha, 17:08So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldiSo‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldiKecha, 12:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh