Parizodaning tug‘ilgan kunida qizlaridan kutilmagan syurpriz: raqqosa ko‘zidagi quvonchni yashirolmadi (video)
Bugun, 19-sentyabr kuni, taniqli raqqosa Parizoda 39 yoshni qarshi oldi. San’atkor tug‘ilgan kunida qizlari tomonidan tayyorlangan kutilmagan syurprizni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida muxlislari bilan bo‘lishdi.
Videoda Parizodaning ikki qizi onalariga tug‘ilgan kun syurprizi tayyorlagani aks etgan. Ular onasini kutib, xonani havo sharlari va tortlar bilan bezatishgan.
Qizlari onasini quvonch bilan kutib olib, tug‘ilgan kuni bilan samimiy tabriklagan.
Qizlarining mehr bilan tayyorlagan syurprizi raqqosani nihoyatda xursand qilgan. Videoda uning farzandlaridan olgan sovg‘asidan mamnun bo‘lgani va quvonchli lahzalarni boshdan kechirayotgani ko‘rinadi.
Parizoda uchun bu tug‘ilgan kun nafaqat yangi yoshni qarshi olish, balki qizlarining mehrini his qilish bilan ham esda qolarli bo‘ldi.
Izohlar 0
…