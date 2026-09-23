Sevinch Ismoilova bolalikdagi laqabi, farzandlariga qo‘ymoqchi bo‘lgan ismlar va qarzlari haqida gapirdi

·2·Madaniyat
Sevinch Ismoilova bolalikdagi laqabi, farzandlariga qo‘ymoqchi bo‘lgan ismlar va qarzlari haqida gapirdi

Xonanda Sevinch IsmoilovaOmon-Omon” ko‘rsatuvida bir nechta qiziqarli savollarga javob berdi. Suhbat davomida uning ko‘chadagi qarzlari, kelajakdagi farzandiga qo‘ymoqchi bo‘lgan ismlari va bolalikdagi laqabi haqida so‘rashdi.

Xonandaga “Ko‘chadagi siz bergan qarzlarni hisoblasak, qancha chiqadi?” deya savol berildi.

“50 ming dollardan oshdi”, — deya javob berdi Sevinch Ismoilova.

Shuningdek, xonandadan kelajakda turmushga chiqib, farzandli bo‘lsa, unga qanday ism qo‘yishi haqida ham so‘rashdi.

“Xudo xohlasa, o‘g‘il bo‘lsa, Muhammadali, qiz bo‘lsa, Malak”, — dedi u.

Suhbat davomida Sevinch Ismoilovaning bolalikdagi laqabi ham qiziq bo‘ldi.

“Sepichka. Sepichka bo‘ladi-ku, zanjir. Meni 'Sepichka' deb erkalab chaqirishardi”, — deya javob berdi xonanda.

Shundan so‘ng unga nechta sevgi izhorini rad etgani haqida savol berildi.

“Sanamaganman, ko‘p”, — dedi Sevinch Ismoilova.

Boshlovchilar javobni aniqlashtirib, “O‘ntadan ko‘p, yuztaga yaqinlashganmi?” deya so‘rashdi.

“Voy, yuztadan ham ko‘p”, — deya hazil bilan javob berdi xonanda.

Xonandaning javoblari ko‘rsatuv davomida ko‘tarinki va samimiy suhbatga sabab bo‘ldi.

Xonanda Sevinch IsmoilovaOmon-OmonOmon-Omon ko‘rsatuvida
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nega Kubayeva? Dilnoza Kubayeva familiyasi ortidagi qiziq voqeani so‘zlab berdi (video)Nega Kubayeva? Dilnoza Kubayeva familiyasi ortidagi qiziq voqeani so‘zlab berdi (video)31 avgust 05:32Dilfuza Ismoilova: "Kuniga 30-40 ming dollar daromad qilganman"Dilfuza Ismoilova: "Kuniga 30-40 ming dollar daromad qilganman"21 aprel 20:35Sevinch Mo‘minova bugun 44 yoshni qarshi oldiSevinch Mo‘minova bugun 44 yoshni qarshi oldi30 iyun 13:26Dilfuza Ismoilova kelinlari haqida samimiy gapirdi: "Kelinlarim tilla"Dilfuza Ismoilova kelinlari haqida samimiy gapirdi: "Kelinlarim tilla"27 aprel 14:37Sevinch Ismoilova “Avtobus” qo‘shig‘i bilan yana e’tiborni tortdi (video)Sevinch Ismoilova “Avtobus” qo‘shig‘i bilan yana e’tiborni tortdi (video)12 iyun 20:48Sevinch Ismoilova “Madaniyat va san’at fidokori” ko‘krak nishoni bilan taqdirlandiSevinch Ismoilova “Madaniyat va san’at fidokori” ko‘krak nishoni bilan taqdirlandi4 iyun 16:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh