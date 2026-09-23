Martin Edegor Daniyaga qarshi bahs oldidan Krishtianu Ronaldu haqida gapirdi

·32·Sport
Martin Edegor Daniyaga qarshi bahs oldidan Krishtianu Ronaldu haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Martin Edegor Daniyaga qarshi o'yin oldidan Krishtianu Ronaldu haqida gapirib, uning natijalari va futbolga bo'lgan munosabatini "aqldan ozdirarli darajada ulug'vor" deb ta'rifladi.
  • Edegor, shuningdek, Real Madridda debyutini Ronaldu o'rniga qilganini va undan ko'p narsa o'rganganini ta'kidladi.
  • Norvegiya terma jamoasi sardori Daniya va Shvetsiya kabi qo'shni davlatlarga qarshi o'yinlarning muxlislar uchun muhimligini alohida ta'kidladi.

Norvegiya terma jamoasi sardori Martin Edegor UEFA Millatlar ligasi doirasida Daniyaga qarshi kechadigan bahs oldidan oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Ullevaal stadionida boʻlib oʻtadigan mazkur uchrashuv jamoaning Shimoliy Amerikadagi jahon chempionatining historik chorak finalidagi ishtirokidan keyingi ilk uy uchrashuvi boʻlishi bilan ahamiyatlidir. Arsenal yarim himoyachisi jarohatlar bilan kechgan ogʻir yildan soʻng toʻliq sogʻlom holatga qaytganini va A ligasidagi bahslarga tayyorligini tasdiqladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ixbt.com va sport OAVlari tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, matbuot anjumanida bosh murabbiy Stale Solbakken bilan birga qatnashgan Edegor jamoaning taktik oʻsishi va oʻziga boʻlgan ishonchi boshqa raqobatdoshlar bilan kurashishda asosiy qurolga aylanganini taʼkidladi. Norvegiya terma jamoasi ushbu mavsumda oʻzining kuchli xarakterini yana bir bor namoyish etishni maqsad qilgan.

Ronaldu bilan uchrashuv va shaxsiy minnatdorchilik

Norvegiyaning oldinda kutib turgan Portugaliyaga qarshi oʻyinlari qatorida Martin Edegor oʻzining sobiq jamoadoshi Krishtianu Ronaldu bilan boʻladigan uchrashuv haqida hamtoʻxtaldi. Real Madrid safidagi debyutini aynan portugaliyalik yulduz oʻrniga maydonga tushib amalga oshirgan yarim himoyachi Krishtianuning faoliyatiga yuqori baho berdi.

Edegorning soʻzlariga koʻra, Krishtianu Ronaldu erishgan natijalar va uning futbolga boʻlgan munosabati haqiqatan ham aqldan ozdirarli darajada ulugʻvor. Hamyurtimizga aylangan yulduzdan koʻp narsa oʻrganganini taʼkidlagan yarim himoyachi xalqaro maydonda yana bir bor oʻz kumiriga qarshi toʻp tepish oʻzgacha hissiyot ekanini yashirmadi.

Skandinaviya derbisi va muxlislar talabi

Oldinda turgan Daniya hamda Shvetsiyaga qarshi qoʻshnichilik derbilari Norvegiya uchun har doim ham prinsipial ahamiyatga ega boʻlib kelgan. Martin Edegor bu kabi oʻyinlarda gʻalaba qozonish norvegiyalik muxlislar uchun eng muhim vazifalardan biri ekanini alohida taʼkidladi.

Muxlislar bilan toʻlib-toshadigan Ullevaal stadionida raqibga nisbatan tajovuzkor va faol oʻyin uslubini namoyish etishga vaʼda bergan futbolchi jamoaning kayfiyati yuqori ekanini maʼlum qildi. Guruhdagi dastlabki sinov nafaqat turnir jadvali, balki mintaqaviy obroʻ nuqtai nazaridan ham hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Martin EdegorKrishtianu RonalduUEFA Millatlar ligasiDaniyaNorvegiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kot-d'Ivuar va Norvegiya o‘yini: matnli translyatsiyaKot-d'Ivuar va Norvegiya o‘yini: matnli translyatsiya30 iyun 21:52«Arsenal» APLni ishonchli g‘alaba bilan boshladi: «Koventri» tor-mor etildi«Arsenal» APLni ishonchli g‘alaba bilan boshladi: «Koventri» tor-mor etildi22 avgust 07:08Martin Edegor raqiblarga ogohlantirish berdiMartin Edegor raqiblarga ogohlantirish berdi17 avgust 12:19“Arsenal” va “Manchester Siti” final tarkibini e’lon qildi“Arsenal” va “Manchester Siti” final tarkibini e’lon qildi16 avgust 18:13Arteta "Arsenal" safida Edegor va Havertz maydonga tushishini tasdiqladiArteta "Arsenal" safida Edegor va Havertz maydonga tushishini tasdiqladi5 may 01:00YECHLda sensatsion oqshom: «PSJ», «Arsenal» va «Liverpul» g‘alaba qozondiYECHLda sensatsion oqshom: «PSJ», «Arsenal» va «Liverpul» g‘alaba qozondi10 sentabr 06:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?