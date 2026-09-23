Martin Edegor Daniyaga qarshi bahs oldidan Krishtianu Ronaldu haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Martin Edegor Daniyaga qarshi o'yin oldidan Krishtianu Ronaldu haqida gapirib, uning natijalari va futbolga bo'lgan munosabatini "aqldan ozdirarli darajada ulug'vor" deb ta'rifladi.
- Edegor, shuningdek, Real Madridda debyutini Ronaldu o'rniga qilganini va undan ko'p narsa o'rganganini ta'kidladi.
- Norvegiya terma jamoasi sardori Daniya va Shvetsiya kabi qo'shni davlatlarga qarshi o'yinlarning muxlislar uchun muhimligini alohida ta'kidladi.
Norvegiya terma jamoasi sardori Martin Edegor UEFA Millatlar ligasi doirasida Daniyaga qarshi kechadigan bahs oldidan oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Ullevaal stadionida boʻlib oʻtadigan mazkur uchrashuv jamoaning Shimoliy Amerikadagi jahon chempionatining historik chorak finalidagi ishtirokidan keyingi ilk uy uchrashuvi boʻlishi bilan ahamiyatlidir. Arsenal yarim himoyachisi jarohatlar bilan kechgan ogʻir yildan soʻng toʻliq sogʻlom holatga qaytganini va A ligasidagi bahslarga tayyorligini tasdiqladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
ixbt.com va sport OAVlari tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, matbuot anjumanida bosh murabbiy Stale Solbakken bilan birga qatnashgan Edegor jamoaning taktik oʻsishi va oʻziga boʻlgan ishonchi boshqa raqobatdoshlar bilan kurashishda asosiy qurolga aylanganini taʼkidladi. Norvegiya terma jamoasi ushbu mavsumda oʻzining kuchli xarakterini yana bir bor namoyish etishni maqsad qilgan.
Ronaldu bilan uchrashuv va shaxsiy minnatdorchilikNorvegiyaning oldinda kutib turgan Portugaliyaga qarshi oʻyinlari qatorida Martin Edegor oʻzining sobiq jamoadoshi Krishtianu Ronaldu bilan boʻladigan uchrashuv haqida hamtoʻxtaldi. Real Madrid safidagi debyutini aynan portugaliyalik yulduz oʻrniga maydonga tushib amalga oshirgan yarim himoyachi Krishtianuning faoliyatiga yuqori baho berdi.
Edegorning soʻzlariga koʻra, Krishtianu Ronaldu erishgan natijalar va uning futbolga boʻlgan munosabati haqiqatan ham aqldan ozdirarli darajada ulugʻvor. Hamyurtimizga aylangan yulduzdan koʻp narsa oʻrganganini taʼkidlagan yarim himoyachi xalqaro maydonda yana bir bor oʻz kumiriga qarshi toʻp tepish oʻzgacha hissiyot ekanini yashirmadi.
Skandinaviya derbisi va muxlislar talabiOldinda turgan Daniya hamda Shvetsiyaga qarshi qoʻshnichilik derbilari Norvegiya uchun har doim ham prinsipial ahamiyatga ega boʻlib kelgan. Martin Edegor bu kabi oʻyinlarda gʻalaba qozonish norvegiyalik muxlislar uchun eng muhim vazifalardan biri ekanini alohida taʼkidladi.
Muxlislar bilan toʻlib-toshadigan Ullevaal stadionida raqibga nisbatan tajovuzkor va faol oʻyin uslubini namoyish etishga vaʼda bergan futbolchi jamoaning kayfiyati yuqori ekanini maʼlum qildi. Guruhdagi dastlabki sinov nafaqat turnir jadvali, balki mintaqaviy obroʻ nuqtai nazaridan ham hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.
Izohlar 0
…