Fabio Silva Portugaliya terma jamoasiga qaytganidan xursand
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Fabio Silva ikki yillik tanaffusdan so'ng Portugaliya terma jamoasiga qaytganidan mamnunligini bildirdi va bu uning uchun katta sharaf ekanini ta'kidladi.
- 24 yoshli hujumchi Jorge Jesus qo'l ostida o'ynashga tayyorligini va Cristiano Ronaldo bilan bir tarkibda bo'lishni o'ziga ustoz deb bilishini aytdi.
- Silva, shuningdek, murabbiyning mashg'ulotlari va o'yinchilar salohiyatini oshirishdagi tajribasini yuqori baholadi.
Borussiya Dortmund hujumchisi Fabio Silva ikki yillik tanaffusdan soʻng Portugaliya milliy terma jamoasiga qaytgani va bu uning uchun katta sharaf ekanini bildirdi. 24 yoshli futbolchi jamoaning yangi bosh murabbiyi Jorge Jesus qoʻl ostida toʻp surishga tayyor ekanini va afsonaviy Cristiano Ronaldo bilan bir tarkibda boʻlish sharaf ekanini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, faoliyatini Germaniyada muvaffaqiyatli davom ettirayotgan hujumchi Angliya Premer-ligasidagi tajribasidan keyin Dortmund safida oʻzini koʻrsatmoqda. Uning terma jamoaga chaqiruvi Gonçalo Ramos va João Félix kabi kuchli raqobat sharoitida oʻzini namoyon qilish uchun muhim qadam hisoblanadi.
Cristiano Ronaldo bilan birga oʻynash imkoniyatiFabio Silva terma jamoadagi markaziy hujum pozitsiyasida Cristiano Ronaldo bilan raqobat qilish qiyin yoki adolatsiz emasligini qatʼiy taʼkidladi. Uning fikricha, jamoa sardori bilan birga mashgʻulot oʻtash va uning harakatlarini kuzatish yosh futbolchi uchun oʻz oʻyinini yaxshilashda noyob imkoniyatdir.
Hujumchi oʻz intervyusida bu holatni shunday izohladi: "Bu yerda boʻlish va jamoadan oʻrganish – ulkan zavq. Cristiano Ronaldo – mening kumirim, men doimo undan ilhomlanganman. Uning qiymatini hamma biladi va u bilan birga boʻlish sharafdir".
Jorge Jesus qoʻl ostidagi yangi bosqichFutbolchi shuningdek, yangi bosh murabbiy Jorge Jesusning taktik yigʻilishlari qanchalik qizgʻin oʻtayotgani va murabbiyning oʻyinchilar salohiyatini oshirishdagi tajribasini yuqori baholadi. Borussiya Dortmund safida Serhou Guirassy bilan birgalikdagi harakatlari murabbiyning taktik sxemasiga yaxshi mos tushishini qoʻshimcha qildi.
Yosh forvard terma jamoadagi ilk kunlaridanoq oʻz oʻrnini topishga, murabbiy talablarini bajarishga hamda xalqaro maydonda doimiy oʻyinchi sifatida oʻzini koʻrsatishga intilmoqda.
Izohlar 0
…