Fabio Silva Portugaliya terma jamoasiga qaytganidan xursand

·11·Sport
Fabio Silva Portugaliya terma jamoasiga qaytganidan xursand
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Fabio Silva ikki yillik tanaffusdan so'ng Portugaliya terma jamoasiga qaytganidan mamnunligini bildirdi va bu uning uchun katta sharaf ekanini ta'kidladi.
  • 24 yoshli hujumchi Jorge Jesus qo'l ostida o'ynashga tayyorligini va Cristiano Ronaldo bilan bir tarkibda bo'lishni o'ziga ustoz deb bilishini aytdi.
  • Silva, shuningdek, murabbiyning mashg'ulotlari va o'yinchilar salohiyatini oshirishdagi tajribasini yuqori baholadi.

Borussiya Dortmund hujumchisi Fabio Silva ikki yillik tanaffusdan soʻng Portugaliya milliy terma jamoasiga qaytgani va bu uning uchun katta sharaf ekanini bildirdi. 24 yoshli futbolchi jamoaning yangi bosh murabbiyi Jorge Jesus qoʻl ostida toʻp surishga tayyor ekanini va afsonaviy Cristiano Ronaldo bilan bir tarkibda boʻlish sharaf ekanini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, faoliyatini Germaniyada muvaffaqiyatli davom ettirayotgan hujumchi Angliya Premer-ligasidagi tajribasidan keyin Dortmund safida oʻzini koʻrsatmoqda. Uning terma jamoaga chaqiruvi Gonçalo Ramos va João Félix kabi kuchli raqobat sharoitida oʻzini namoyon qilish uchun muhim qadam hisoblanadi.

Cristiano Ronaldo bilan birga oʻynash imkoniyati

Fabio Silva terma jamoadagi markaziy hujum pozitsiyasida Cristiano Ronaldo bilan raqobat qilish qiyin yoki adolatsiz emasligini qatʼiy taʼkidladi. Uning fikricha, jamoa sardori bilan birga mashgʻulot oʻtash va uning harakatlarini kuzatish yosh futbolchi uchun oʻz oʻyinini yaxshilashda noyob imkoniyatdir.

Hujumchi oʻz intervyusida bu holatni shunday izohladi: "Bu yerda boʻlish va jamoadan oʻrganish – ulkan zavq. Cristiano Ronaldo – mening kumirim, men doimo undan ilhomlanganman. Uning qiymatini hamma biladi va u bilan birga boʻlish sharafdir".

Jorge Jesus qoʻl ostidagi yangi bosqich

Futbolchi shuningdek, yangi bosh murabbiy Jorge Jesusning taktik yigʻilishlari qanchalik qizgʻin oʻtayotgani va murabbiyning oʻyinchilar salohiyatini oshirishdagi tajribasini yuqori baholadi. Borussiya Dortmund safida Serhou Guirassy bilan birgalikdagi harakatlari murabbiyning taktik sxemasiga yaxshi mos tushishini qoʻshimcha qildi.

Yosh forvard terma jamoadagi ilk kunlaridanoq oʻz oʻrnini topishga, murabbiy talablarini bajarishga hamda xalqaro maydonda doimiy oʻyinchi sifatida oʻzini koʻrsatishga intilmoqda.

Fabio SilvaCristiano RonaldoPortugaliyaBorussia DortmundJorge Jesus
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jorge Jesus: Beshta Oltin toʻp Krishtianuga imtiyoz bermaydiJorge Jesus: Beshta Oltin toʻp Krishtianuga imtiyoz bermaydi19 sentabr 09:35Cristiano Ronaldo va Portugaliya terma jamoasi: Jorge Jesus davrida yangi tartib oʻrnatiladiCristiano Ronaldo va Portugaliya terma jamoasi: Jorge Jesus davrida yangi tartib oʻrnatiladi26 iyul 19:55Portugal terma jamoasining yangi murabbiyi Cristiano Ronaldo borasidagi rejalarini ochiqladiPortugal terma jamoasining yangi murabbiyi Cristiano Ronaldo borasidagi rejalarini ochiqladi21 iyul 11:59Jorge Jesus Portugaliya terma jamoasini boshqaradi: Cristiano Ronaldo safda qoladiJorge Jesus Portugaliya terma jamoasini boshqaradi: Cristiano Ronaldo safda qoladi13 iyul 12:53Borussiya Dortmund niderlandlik yarimhimoyachi Joey Veerni oʻz safiga qoʻshib oldiBorussiya Dortmund niderlandlik yarimhimoyachi Joey Veerni oʻz safiga qoʻshib oldi18 avgust 15:50Borussiya Dortmund Konstantin Karetsas transferi boʻyicha hal qiluvchi muzokaralarga tayyorgarlik koʻrmoqdaBorussiya Dortmund Konstantin Karetsas transferi boʻyicha hal qiluvchi muzokaralarga tayyorgarlik koʻrmoqda27 iyul 14:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi