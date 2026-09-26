Angliya — Ispaniya: yulduzlar to‘qnashuvi oldidan asosiy tarkiblar e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yevropa Millatlar ligasining yangi mavsumi doirasida Angliya va Ispaniya terma jamoalari «Uembli» stadionida o‘zaro kuch sinashadi.
- Angliya safida Garri Keyn, Jud Bellinghem va Bukayo Saka, Ispaniya safida esa Lamin Yamal, Rodri va Ferran Torres asosiy tarkibdan o‘rin olgan.
Yevropa Millatlar ligasining yangi mavsumi markaziy uchrashuvlardan biri bilan start olmoqda. Londondagi «Uembli» stadionida Angliya Ispaniyani qabul qiladi. Tomas Tuxel shogirdlari tarkibida Garri Keyn, Jud Bellinghem va Bukayo Saka asosiy tarkibdan joy olgan bo‘lsa, Ispaniya Lamin Yamal, Rodri va Ferran Torresga ishonch bildirgan.
Yevropaning ikki kuchli terma jamoasi o‘rtasidagi bahs 26 sentyabr kuni Toshkent vaqti bilan 23:45 da boshlanadi. Uchrashuv 2026/27 yilgi Millatlar ligasining dastlabki turidan o‘rin olgan. UEFA ma’lumotiga ko‘ra, bu bahs 2024 yilgi Yevropa chempionati finalining ham o‘ziga xos davomi hisoblanadi — o‘sha finalda Ispaniya Angliyani 2:1 hisobida mag‘lub etgan.
Angliya tarkibida Keyn va Bellinghem
Tomas Tuxel Ispaniyaga qarshi uchrashuvda Jeyms Traffordni darvozadan joy oldirdi.
Inglizlar asosiy tarkibi quyidagicha:
Angliya:
Trafford — Konsa, Gehi, Kuansa, O'Rayli — Anderson, Lyuis-Skelli — Saka, Bellinghem, Gordon — Keyn.
Shu tariqa, Angliya hujum chizig‘ida Bukayo Saka, Entoni Gordon va Garri Keyn uchligi harakat qiladi. Markazda esa Jud Bellinghemga katta mas’uliyat yuklanadi.
Jeyms Traffordning asosiy tarkibda maydonga tushishi ham e’tiborli jihatlardan biri. Angliya futbol federatsiyasi uni sentyabr–oktyabr oylaridagi terma jamoa tarkibiga kiritgan edi.
Ispaniya Yamal va Rodri bilan maydonga chiqadi
Luis de la Fuente ham «Uembli»dagi muhim bahs uchun asosiy tarkibda bir qator yulduz futbolchilarga ishonch bildirdi.
Ispaniya:
Simon — Erik Garsiya, Laport, Kubarsi, Kukurelya — Rodri, Ruis — Olmo, Yamal, Uilyams — Torres.
Demak, Ispaniyaning hujum chizig‘ida Lamin Yamal, Niko Uilyams va Ferran Torres harakat qiladi. Markazda esa jamoaning tajribali yarim himoyachisi Rodri asosiy figuralardan biri bo‘ladi.
Ispaniya terma jamoasi ushbu bahsga jahon va Yevropa chempionlari maqomi bilan kirib kelmoqda. Ispaniya futbol federatsiyasi ham «Uembli»dagi o‘yinni yangi Millatlar ligasi mavsumini boshlaydigan muhim uchrashuv sifatida taqdim etgan.
2024 yilgi finaldan keyingi yangi to‘qnashuv
Angliya va Ispaniya o‘rtasidagi qarama-qarshilikning o‘ziga xos tarixi bor. So‘nggi katta to‘qnashuvlardan biri 2024 yilgi Yevropa chempionati finali bo‘lib, Berlindagi bahsda Ispaniya 2:1 hisobida g‘alaba qozongan.
Endi ikki terma jamoa boshqa musobaqada, yangi tarkib va yangi maqsadlar bilan yana bir-biriga qarshi maydonga chiqadi. UEFA ma’lumotiga ko‘ra, jamoalarning o‘zaro uchrashuvlarida Angliya 13 marta, Ispaniya esa 11 marta g‘alaba qozongan, yana 4 bahs durang bilan yakunlangan.
Angliya — Ispaniya uchrashuvi Toshkent vaqti bilan 23:45 da boshlanadi.
Shunday qilib, Millatlar ligasining yangi mavsumiyoq futbol muxlislariga katta to‘qnashuvni taqdim etmoqda. «Uembli»da Keyn va Bellinghem boshchiligidagi Angliya Yamal va Rodri yetakchiligidagi Ispaniyaga qarshi maydonga chiqadi.
E’tibor markazida esa nafaqat uch ochko, balki 2024 yilgi Yevropa chempionati finalidan keyingi navbatdagi Angliya–Ispaniya qarama-qarshiligi ham bo‘ladi.
Izohlar 0
…