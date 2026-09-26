Angliya — Ispaniya: yulduzlar to‘qnashuvi oldidan asosiy tarkiblar e’lon qilindi

·65·Sport
Angliya — Ispaniya: yulduzlar to‘qnashuvi oldidan asosiy tarkiblar e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yevropa Millatlar ligasining yangi mavsumi doirasida Angliya va Ispaniya terma jamoalari «Uembli» stadionida o‘zaro kuch sinashadi.
  • Angliya safida Garri Keyn, Jud Bellinghem va Bukayo Saka, Ispaniya safida esa Lamin Yamal, Rodri va Ferran Torres asosiy tarkibdan o‘rin olgan.

Yevropa Millatlar ligasining yangi mavsumi markaziy uchrashuvlardan biri bilan start olmoqda. Londondagi «Uembli» stadionida Angliya Ispaniyani qabul qiladi. Tomas Tuxel shogirdlari tarkibida Garri Keyn, Jud Bellinghem va Bukayo Saka asosiy tarkibdan joy olgan bo‘lsa, Ispaniya Lamin Yamal, Rodri va Ferran Torresga ishonch bildirgan.

Yevropaning ikki kuchli terma jamoasi o‘rtasidagi bahs 26 sentyabr kuni Toshkent vaqti bilan 23:45 da boshlanadi. Uchrashuv 2026/27 yilgi Millatlar ligasining dastlabki turidan o‘rin olgan. UEFA ma’lumotiga ko‘ra, bu bahs 2024 yilgi Yevropa chempionati finalining ham o‘ziga xos davomi hisoblanadi — o‘sha finalda Ispaniya Angliyani 2:1 hisobida mag‘lub etgan.

Angliya tarkibida Keyn va Bellinghem

Tomas Tuxel Ispaniyaga qarshi uchrashuvda Jeyms Traffordni darvozadan joy oldirdi.

Inglizlar asosiy tarkibi quyidagicha:

Angliya:
Trafford — Konsa, Gehi, Kuansa, O'Rayli — Anderson, Lyuis-Skelli — Saka, Bellinghem, Gordon — Keyn.

Shu tariqa, Angliya hujum chizig‘ida Bukayo Saka, Entoni Gordon va Garri Keyn uchligi harakat qiladi. Markazda esa Jud Bellinghemga katta mas’uliyat yuklanadi.

Jeyms Traffordning asosiy tarkibda maydonga tushishi ham e’tiborli jihatlardan biri. Angliya futbol federatsiyasi uni sentyabr–oktyabr oylaridagi terma jamoa tarkibiga kiritgan edi.

Ispaniya Yamal va Rodri bilan maydonga chiqadi

Luis de la Fuente ham «Uembli»dagi muhim bahs uchun asosiy tarkibda bir qator yulduz futbolchilarga ishonch bildirdi.

Ispaniya:
Simon — Erik Garsiya, Laport, Kubarsi, Kukurelya — Rodri, Ruis — Olmo, Yamal, Uilyams — Torres.

Demak, Ispaniyaning hujum chizig‘ida Lamin Yamal, Niko Uilyams va Ferran Torres harakat qiladi. Markazda esa jamoaning tajribali yarim himoyachisi Rodri asosiy figuralardan biri bo‘ladi.

Ispaniya terma jamoasi ushbu bahsga jahon va Yevropa chempionlari maqomi bilan kirib kelmoqda. Ispaniya futbol federatsiyasi ham «Uembli»dagi o‘yinni yangi Millatlar ligasi mavsumini boshlaydigan muhim uchrashuv sifatida taqdim etgan.

2024 yilgi finaldan keyingi yangi to‘qnashuv

Angliya va Ispaniya o‘rtasidagi qarama-qarshilikning o‘ziga xos tarixi bor. So‘nggi katta to‘qnashuvlardan biri 2024 yilgi Yevropa chempionati finali bo‘lib, Berlindagi bahsda Ispaniya 2:1 hisobida g‘alaba qozongan.

Endi ikki terma jamoa boshqa musobaqada, yangi tarkib va yangi maqsadlar bilan yana bir-biriga qarshi maydonga chiqadi. UEFA ma’lumotiga ko‘ra, jamoalarning o‘zaro uchrashuvlarida Angliya 13 marta, Ispaniya esa 11 marta g‘alaba qozongan, yana 4 bahs durang bilan yakunlangan.

Angliya — Ispaniya uchrashuvi Toshkent vaqti bilan 23:45 da boshlanadi.

Shunday qilib, Millatlar ligasining yangi mavsumiyoq futbol muxlislariga katta to‘qnashuvni taqdim etmoqda. «Uembli»da Keyn va Bellinghem boshchiligidagi Angliya Yamal va Rodri yetakchiligidagi Ispaniyaga qarshi maydonga chiqadi.

E’tibor markazida esa nafaqat uch ochko, balki 2024 yilgi Yevropa chempionati finalidan keyingi navbatdagi Angliya–Ispaniya qarama-qarshiligi ham bo‘ladi.

UEFA Millatlar ligiAngliya – Ispaniya urushGarri KeynUembli stadioni
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026. Fransiya — Ispaniya bahsi uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindiJCH-2026. Fransiya — Ispaniya bahsi uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindi14 iyul 22:46«Aston Villa» mehmonda «Tottenhem»ni tiz cho‘ktirdi: «Shporlar» mag‘lubiyatdan qocha olmadi«Aston Villa» mehmonda «Tottenhem»ni tiz cho‘ktirdi: «Shporlar» mag‘lubiyatdan qocha olmadi19 sentabr 20:11O‘zbekiston kubogida dahshatli to‘qnashuvlar: 1/4 finalda sensatsiya davom etadimi?!O‘zbekiston kubogida dahshatli to‘qnashuvlar: 1/4 finalda sensatsiya davom etadimi?!17 sentabr 11:42Braziliya va Yaponiya bahsi: Asosiy tarkiblar e’lon qilindi...Braziliya va Yaponiya bahsi: Asosiy tarkiblar e’lon qilindi...29 iyun 21:17Ispaniya finalda: Fransiyani to‘xtatgan kecha qahramoni...Ispaniya finalda: Fransiyani to‘xtatgan kecha qahramoni...15 iyul 07:24Pedro Porro Fransiyaga ishonch bilan qaradi: “Hammasi qo‘limizda”Pedro Porro Fransiyaga ishonch bilan qaradi: “Hammasi qo‘limizda”14 iyul 00:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya