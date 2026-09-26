Manchester Siti oʻtgan titul va sovrinlaridan mahrum etilmaydimi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Moliyaviy qoidalarni buzgani tasdiqlanganiga qaramay, Manchester Siti oʻtgan yillardagi sovrinlaridan mahrum qilinishi ehtimoli kam.
- Liga rahbariyati va raqib klublar oʻtgan mavsumlardagi chempionliklarni bekor qilish yoki qayta taqsimlash gʻoyasiga xayrixoh emas.
- Klub boshqaruvi raisi Xolid al-Muborak jamoaning aybsizligiga ishonchi oʻzgarmaganini taʼkidlab, jarayonlar hali yakuniga yetmaganini bildirdi.
Angliya Premer-ligasining amaldagi chempioni Manchester Siti moliyaviy qoidalarni buzgani tasdiqlanganiga qaramay, oʻtgan yillarda qoʻlga kiritilgan tarixiy sovrinlaridan mahrum qilinishi ehtimoldan yiroq. BBC Sport xabariga koʻra, liga rahbariyati hamda raqib klublar orasida oʻtgan mavsumlardagi chempionliklarni bekor qilish yoki qayta taqsimlash gʻoyasiga xayrixohlik bildirilmayapti. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumki, futbol olami Manchester Siti klubining 2009–2018-yillar oraligʻida moliyaviy qoidalarga oid 115 ta ayblovning asosiy qismida aybdor deb topilgani haqidagi shov-shuvli xabarlardan soʻng keskin muhokamalar girdobida qoldi. Klubning ana shu oʻta muvaffaqiyatli davri mobaynida qoʻlga kiritilgan sakkizta yirik sovrini ularning adolatli yutib olinganmi yoki yoʻqmi degan savollarni keltirib chiqargandi.
Ijtimoiy tarmoqlarda klubga nisbatan ortga qaratilgan qattiq choralar koʻrish, jumladan, titullarni olib qoʻyish boʻyicha chaqiriqlar koʻpayganiga qaramay, Premer-liganing oʻz ichida bu qadam muvozanatni buzishi mumkin deb hisoblanmoqda. Mutaxassislar fikricha, bunday keskin chora musobaqaning tarixiy yaxlitligi hamda tijoriy barqarorligiga putur yetkazibgina qolmay, boshqa jamoalarning oʻtmishdagi yutuqlariga ham shubha bilan qarashga sabab boʻlishi mumkin.
Xolid al-Muborakning bayonoti va klub pozitsiyasiYuzaga kelgan murakkab vaziyat fonida Manchester Siti rahbariyati oʻzining qatʼiy pozitsiyasini saqlab qolmoqda. Klub boshqaruvi raisi Xolid al-Muborak butun dunyodagi muxlislarga yoʻllagan ochiq xatida jamoaning aybsizligiga boʻlgan ishonchi hamon oʻzgarmaganini alohida taʼkidladi.
Al-Muborak oʻz murojaatida Premer-liga bilan kechayotgan jarayonlar hali yakuniga yetmagani va klub oʻzining haqligini isbotlash niyatidan qaytmasligini bildirdi. "Baʼzilar oʻz xulosalarini chiqarishga shoshilgan va atrofimizda shov-shuvlar koʻp boʻlishiga qaramay, hech narsa oʻzgargani yoʻq", — deya qoʻshimcha qildi klub rahbari.
Klubni qanday jazolar kutmoqda?Jamoa oʻz sovrinlarini saqlab qolishi ehtimoli yuqori boʻlishiga qaramay, mustaqil intizomiy qoʻmita tomonidan jiddiy sanksiyalar qoʻllanilishi xavfi saqlanib qolmoqda. Yakuniy jazo chorasini belgilash boʻyicha maxsus eshituvlar hali oʻtkazilmagan boʻlib, reglamentga koʻra qoʻmita eng maqbul deb topgan jazoni tayinlash huquqiga ega.
Goal.com xabar qilishicha, Manchester Yunayted va Liverpul kabi taʼqibchilarga chempionlik unvonlarini ortga qaytarib berish ehtimoli hozircha faqat nazariy jihatdan mavjud xolos. Buning oʻrniga jamoaga nisbatan ulkan miqdordagi jarima, joriy mavsum uchun ochkolardan mahrum qilish yoki hatto Premer-ligadan chetlatish kabi ogʻirroq choralar qoʻllanilishi real sanksiyalar sirasiga kiradi.
Izohlar 0
…