Manchester Siti oʻtgan titul va sovrinlaridan mahrum etilmaydimi

·47·Sport
Manchester Siti oʻtgan titul va sovrinlaridan mahrum etilmaydimi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Moliyaviy qoidalarni buzgani tasdiqlanganiga qaramay, Manchester Siti oʻtgan yillardagi sovrinlaridan mahrum qilinishi ehtimoli kam.
  • Liga rahbariyati va raqib klublar oʻtgan mavsumlardagi chempionliklarni bekor qilish yoki qayta taqsimlash gʻoyasiga xayrixoh emas.
  • Klub boshqaruvi raisi Xolid al-Muborak jamoaning aybsizligiga ishonchi oʻzgarmaganini taʼkidlab, jarayonlar hali yakuniga yetmaganini bildirdi.

Angliya Premer-ligasining amaldagi chempioni Manchester Siti moliyaviy qoidalarni buzgani tasdiqlanganiga qaramay, oʻtgan yillarda qoʻlga kiritilgan tarixiy sovrinlaridan mahrum qilinishi ehtimoldan yiroq. BBC Sport xabariga koʻra, liga rahbariyati hamda raqib klublar orasida oʻtgan mavsumlardagi chempionliklarni bekor qilish yoki qayta taqsimlash gʻoyasiga xayrixohlik bildirilmayapti. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumki, futbol olami Manchester Siti klubining 2009–2018-yillar oraligʻida moliyaviy qoidalarga oid 115 ta ayblovning asosiy qismida aybdor deb topilgani haqidagi shov-shuvli xabarlardan soʻng keskin muhokamalar girdobida qoldi. Klubning ana shu oʻta muvaffaqiyatli davri mobaynida qoʻlga kiritilgan sakkizta yirik sovrini ularning adolatli yutib olinganmi yoki yoʻqmi degan savollarni keltirib chiqargandi.

Ijtimoiy tarmoqlarda klubga nisbatan ortga qaratilgan qattiq choralar koʻrish, jumladan, titullarni olib qoʻyish boʻyicha chaqiriqlar koʻpayganiga qaramay, Premer-liganing oʻz ichida bu qadam muvozanatni buzishi mumkin deb hisoblanmoqda. Mutaxassislar fikricha, bunday keskin chora musobaqaning tarixiy yaxlitligi hamda tijoriy barqarorligiga putur yetkazibgina qolmay, boshqa jamoalarning oʻtmishdagi yutuqlariga ham shubha bilan qarashga sabab boʻlishi mumkin.

Xolid al-Muborakning bayonoti va klub pozitsiyasi

Yuzaga kelgan murakkab vaziyat fonida Manchester Siti rahbariyati oʻzining qatʼiy pozitsiyasini saqlab qolmoqda. Klub boshqaruvi raisi Xolid al-Muborak butun dunyodagi muxlislarga yoʻllagan ochiq xatida jamoaning aybsizligiga boʻlgan ishonchi hamon oʻzgarmaganini alohida taʼkidladi.

Al-Muborak oʻz murojaatida Premer-liga bilan kechayotgan jarayonlar hali yakuniga yetmagani va klub oʻzining haqligini isbotlash niyatidan qaytmasligini bildirdi. "Baʼzilar oʻz xulosalarini chiqarishga shoshilgan va atrofimizda shov-shuvlar koʻp boʻlishiga qaramay, hech narsa oʻzgargani yoʻq", — deya qoʻshimcha qildi klub rahbari.

Klubni qanday jazolar kutmoqda?

Jamoa oʻz sovrinlarini saqlab qolishi ehtimoli yuqori boʻlishiga qaramay, mustaqil intizomiy qoʻmita tomonidan jiddiy sanksiyalar qoʻllanilishi xavfi saqlanib qolmoqda. Yakuniy jazo chorasini belgilash boʻyicha maxsus eshituvlar hali oʻtkazilmagan boʻlib, reglamentga koʻra qoʻmita eng maqbul deb topgan jazoni tayinlash huquqiga ega.

Goal.com xabar qilishicha, Manchester Yunayted va Liverpul kabi taʼqibchilarga chempionlik unvonlarini ortga qaytarib berish ehtimoli hozircha faqat nazariy jihatdan mavjud xolos. Buning oʻrniga jamoaga nisbatan ulkan miqdordagi jarima, joriy mavsum uchun ochkolardan mahrum qilish yoki hatto Premer-ligadan chetlatish kabi ogʻirroq choralar qoʻllanilishi real sanksiyalar sirasiga kiradi.

Manchester SitiPremer-ligaFutbolAngliyaXolid al-Muborak
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Siti ishi: Endi Bernem shoshma-shuzarlikka qarshi chiqdiManchester Siti ishi: Endi Bernem shoshma-shuzarlikka qarshi chiqdiBugun 00:38Erling Xoland APLda mutlaq rekord oʻrnatdiErling Xoland APLda mutlaq rekord oʻrnatdi21 sentabr 12:59Erling Xoland Manchester derbisida rekord oʻrnatdiErling Xoland Manchester derbisida rekord oʻrnatdi15 sentabr 14:57Erling Xoland rekord oʻrnatdi va Manchester Siti derbida gʻalaba qozondiErling Xoland rekord oʻrnatdi va Manchester Siti derbida gʻalaba qozondi14 sentabr 12:18Serxio Aguero 2012-yildagi tarixiy golini qanday eslaydiSerxio Aguero 2012-yildagi tarixiy golini qanday eslaydi6 sentabr 20:50Erling Xoland yangi imidji va jamoaning gʻalabalari haqida gapirdiErling Xoland yangi imidji va jamoaning gʻalabalari haqida gapirdi6 sentabr 12:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya