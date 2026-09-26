Husayn Norchayev Eron darvozasiga urilgan gol va yangi taktika haqida gapirdi

·51·Sport
Husayn Norchayev Eron darvozasiga urilgan gol va yangi taktika haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston milliy terma jamoasi Eronni 3:1 hisobida mag‘lub etdi, bu o‘yinda Husayn Norchayev gol urib, jamoaning yangi taktik uslubga moslashayotganini ta’kidladi.
  • Norchayevning aytishicha, Eron Osiyoning eng kuchli raqiblaridan biri bo‘lsa-da, jamoamizning ularga qarshi uzoq yillardan beri yutqazmay kelayotgani futbolchilarga katta ishonch bag‘ishlamoqda.

Farg‘onadagi markaziy o‘yingohda kechgan xalqaro o‘rtoqlik bellashuvida O‘zbekiston milliy terma jamoasi qit’aning eng nomdor jamoalaridan biri — Eron ustidan 3:1 hisobida ishonchli zafar quchgani milliy futbolimiz kun tartibidagi bosh voqeaga aylandi. Uchrashuvda raqib darvozasini ishg‘ol qilib, g‘alabaga salmoqli hissa qo‘shgan Namanganning «Navbahor» klubi hujumchisi Husayn Norchayev o‘yindan keyin jurnalistlar qarshisida chiqish qildi. Iqtidorli forvard o‘z goli tarixi, sherigi Mahmudning qoyilmaqom uzatmasi hamda jamoaning yangi taktik uslubga moslashishi haqida samimiy fikr bildirdi.

Norchayevning ta’kidlashicha, Eronga qarshi bahs yuqori darajada o‘tgan va terma jamoamizning eronliklarga uzoq vaqtdan beri mag‘lub bo‘lmay kelayotgani futbolchilarga qo‘shimcha kuch va psixologik ustunlik bag‘ishlamoqda. Yangi sxemaga o‘tish borasidagi savolga to‘xtalar ekan, yosh hujumchi g‘alaba fonida hech qanday jiddiy kamchilik ko‘rmaganini va butun jamoa maydonda ajoyib harakat qilganini e’tirof etdi.

«Mahmudning ajoyib pasi, 3:1 hisobi va yengilmas ruh»: Husayn Norchayev fikrlarining 5 ta asosiy nuqtasi

Milliy jamoamiz va «Navbahor» hujumchisining muhim bayonotlaridan eng asosiy faktlar:

  • Mahmudning shedevr uzatmasi: Norchayev urilgan golda jamoadoshi Mahmudning aniq va qulay pasini alohida e’tirof etib, o‘zi shunchaki vaziyatni gol bilan yakunlaganini aytdi;

  • Eronning kuchi va munosib javob: Hujumchi Eron Osiyoning eng og‘ir raqiblaridan biri ekanini ta’kidlab, ularga qarshi muvaffaqiyatli o‘yinni yuqori baholadi;

  • Eronga qarshi yengilmas seriya: Norchayev terma jamoamizning eronliklarga anchadan beri yutqazmay kelayotgani yigitlarda ulkan ishonch uyg‘otayotganini ta’kidladi;

  • «Kamchiliklar bo‘lmadi» — ijobiy kayfiyat: Yangi sxemaga o‘tish borasidagi savolga Norchayev jamoa juda yaxshi o‘yin namoyish etgani va g‘alaba kunida kamchilik qidirish o‘rinsiz ekanini bildirdi;

  • «Navbahor»dan termagacha barqarorlik: Yosh to‘purar klubdagi yorqin formasini milliy jamoaning asosiy tarkibida ham muvaffaqiyatli davom ettirmoqda.

O‘zbekiston — Eron bahsi: Husayn Norchayevning harakatlari va o‘yin ko‘rsatkichlari taqqosi

Farg‘onadagi bellashuvda Norchayevning roli va bildirgan munosabati tasnifi:

Ko‘rsatkichlar va mezonlar

O‘yin davomidagi faktlar va Norchayevning pozitsiyasi

Raqib va o‘yin maqomi

Eron milliy terma jamoasi (Xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvi)

Uchrashuv manzili va yakuniy hisob

Farg‘ona shahri, markaziy stadion — 3:1 hisobidagi zafar

Husayn Norchayevning maydondagi roli

Asosiy hujumchi, gol muallifi (Mahmudning uzatmasidan so‘ng)

Gol vazifasiga bahosi

«Mahmud ajoyib pas berdi, men o‘z ishimni qildim»

Eronga qarshi seriya haqida

Eronliklarga yutqazmaslik an’anasi jamoaga katta ishonch bermoqda

Yangi taktika va kamchiliklarga munosabat

«G‘alaba qozondik, menimcha, kamchilik bo‘lmadi, yaxshi o‘ynadik»

Futbol ekspertizasi: Nega Husayn Norchayevning goli va pozitsiyasi muhim ahamiyatga ega?

Sport tahlilchilari va futbol sharhlovchilarining xulosalari:

  • «Shomurodov bilan tandem va hujumdagi raqobat»: Eldor Shomurodovning dubli yoniga Norchayevning chiroyli goli qo‘shilishi milliy jamoamiz hujum chizig‘ida faqat bir futbolchiga qaramlik yo‘qolganini ko‘rsatadi; Husaynning gol sezish qobiliyati yuqori ekani yana bir bor isbotlandi;

  • «Mahmud — Norchayev» kombinatsiyasining samarasi: Maydon markazi va qanotlardan uzatiladigan to‘plarni qabul qilib olishda Norchayevning tezkor joy tanlashi raqib himoyachilarini dog‘da qoldirmoqda; bu esa yangi taktik sxemada hujumlar yanada dinamik bo‘lishini ta’minlamoqda;

  • Psixologik to‘siqlarning sindirilishi: Ilgari Eron termasi biz uchun juda noqulay va og‘ir raqib hisoblanar edi; bugun yosh futbolchilarimizning Eronga qarshi bemalol, ishonch bilan va xotirjam g‘alaba qozonishi yangi avlodning chempionlik ruhiyatidan dalolat beradi.

Sizningcha, Husayn Norchayevning Eronga qarshi o‘yinda ko‘rsatgan hujumkor mahorati uni milliy jamoaning asosiy tarkibidagi muqim o‘yinchisiga aylantira oladimi? Eron ustidan qozonilgan 3:1 hisobidagi g‘alaba milliy jamoamizning kelgusi o‘yinlariga qanday ta’sir qiladi deb o‘ylaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va terma jamoamiz to‘purarini qo‘llab-quvvatlash uchun ushbu tahlilni barcha futbol muxlislari bilan baham ko‘ring!

Farg‘onaNavbahorHusayn NorchayevEron
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston FIFAning yangilangan reytingida yuqoriladi — Eron ustidan g‘alaba, 59-o‘rin...O‘zbekiston FIFAning yangilangan reytingida yuqoriladi — Eron ustidan g‘alaba, 59-o‘rin...Kecha 07:13Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriyaEron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriyaKecha 07:10Kannavaro Eronga qarshi o‘yin haqida gapirdi, Shomurodov esa muhim maqsadni aytdiKannavaro Eronga qarshi o‘yin haqida gapirdi, Shomurodov esa muhim maqsadni aytdi23 sentabr 18:51Namanganda 7 golli shou: «Navbahor» 89-daqiqada g‘alabani ilib ketdi...Namanganda 7 golli shou: «Navbahor» 89-daqiqada g‘alabani ilib ketdi...14 avgust 21:24«Navbahor» Temur Kapadze qo‘l ostida g‘alabali seriyani davom ettirmoqda«Navbahor» Temur Kapadze qo‘l ostida g‘alabali seriyani davom ettirmoqda7 avgust 21:0115-turning eng yaxshilari: «Navbahor» va «Nasaf»dan ko‘proq futbolchi bor15-turning eng yaxshilari: «Navbahor» va «Nasaf»dan ko‘proq futbolchi bor5 avgust 14:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya