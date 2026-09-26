Husayn Norchayev Eron darvozasiga urilgan gol va yangi taktika haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston milliy terma jamoasi Eronni 3:1 hisobida mag‘lub etdi, bu o‘yinda Husayn Norchayev gol urib, jamoaning yangi taktik uslubga moslashayotganini ta’kidladi.
- Norchayevning aytishicha, Eron Osiyoning eng kuchli raqiblaridan biri bo‘lsa-da, jamoamizning ularga qarshi uzoq yillardan beri yutqazmay kelayotgani futbolchilarga katta ishonch bag‘ishlamoqda.
Farg‘onadagi markaziy o‘yingohda kechgan xalqaro o‘rtoqlik bellashuvida O‘zbekiston milliy terma jamoasi qit’aning eng nomdor jamoalaridan biri — Eron ustidan 3:1 hisobida ishonchli zafar quchgani milliy futbolimiz kun tartibidagi bosh voqeaga aylandi. Uchrashuvda raqib darvozasini ishg‘ol qilib, g‘alabaga salmoqli hissa qo‘shgan Namanganning «Navbahor» klubi hujumchisi Husayn Norchayev o‘yindan keyin jurnalistlar qarshisida chiqish qildi. Iqtidorli forvard o‘z goli tarixi, sherigi Mahmudning qoyilmaqom uzatmasi hamda jamoaning yangi taktik uslubga moslashishi haqida samimiy fikr bildirdi.
Norchayevning ta’kidlashicha, Eronga qarshi bahs yuqori darajada o‘tgan va terma jamoamizning eronliklarga uzoq vaqtdan beri mag‘lub bo‘lmay kelayotgani futbolchilarga qo‘shimcha kuch va psixologik ustunlik bag‘ishlamoqda. Yangi sxemaga o‘tish borasidagi savolga to‘xtalar ekan, yosh hujumchi g‘alaba fonida hech qanday jiddiy kamchilik ko‘rmaganini va butun jamoa maydonda ajoyib harakat qilganini e’tirof etdi.
«Mahmudning ajoyib pasi, 3:1 hisobi va yengilmas ruh»: Husayn Norchayev fikrlarining 5 ta asosiy nuqtasi
Milliy jamoamiz va «Navbahor» hujumchisining muhim bayonotlaridan eng asosiy faktlar:
Mahmudning shedevr uzatmasi: Norchayev urilgan golda jamoadoshi Mahmudning aniq va qulay pasini alohida e’tirof etib, o‘zi shunchaki vaziyatni gol bilan yakunlaganini aytdi;
Eronning kuchi va munosib javob: Hujumchi Eron Osiyoning eng og‘ir raqiblaridan biri ekanini ta’kidlab, ularga qarshi muvaffaqiyatli o‘yinni yuqori baholadi;
Eronga qarshi yengilmas seriya: Norchayev terma jamoamizning eronliklarga anchadan beri yutqazmay kelayotgani yigitlarda ulkan ishonch uyg‘otayotganini ta’kidladi;
«Kamchiliklar bo‘lmadi» — ijobiy kayfiyat: Yangi sxemaga o‘tish borasidagi savolga Norchayev jamoa juda yaxshi o‘yin namoyish etgani va g‘alaba kunida kamchilik qidirish o‘rinsiz ekanini bildirdi;
«Navbahor»dan termagacha barqarorlik: Yosh to‘purar klubdagi yorqin formasini milliy jamoaning asosiy tarkibida ham muvaffaqiyatli davom ettirmoqda.
O‘zbekiston — Eron bahsi: Husayn Norchayevning harakatlari va o‘yin ko‘rsatkichlari taqqosi
Farg‘onadagi bellashuvda Norchayevning roli va bildirgan munosabati tasnifi:
Ko‘rsatkichlar va mezonlar
O‘yin davomidagi faktlar va Norchayevning pozitsiyasi
Raqib va o‘yin maqomi
Eron milliy terma jamoasi (Xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvi)
Uchrashuv manzili va yakuniy hisob
Farg‘ona shahri, markaziy stadion — 3:1 hisobidagi zafar
Husayn Norchayevning maydondagi roli
Asosiy hujumchi, gol muallifi (Mahmudning uzatmasidan so‘ng)
Gol vazifasiga bahosi
«Mahmud ajoyib pas berdi, men o‘z ishimni qildim»
Eronga qarshi seriya haqida
Eronliklarga yutqazmaslik an’anasi jamoaga katta ishonch bermoqda
Yangi taktika va kamchiliklarga munosabat
«G‘alaba qozondik, menimcha, kamchilik bo‘lmadi, yaxshi o‘ynadik»
Futbol ekspertizasi: Nega Husayn Norchayevning goli va pozitsiyasi muhim ahamiyatga ega?
Sport tahlilchilari va futbol sharhlovchilarining xulosalari:
«Shomurodov bilan tandem va hujumdagi raqobat»: Eldor Shomurodovning dubli yoniga Norchayevning chiroyli goli qo‘shilishi milliy jamoamiz hujum chizig‘ida faqat bir futbolchiga qaramlik yo‘qolganini ko‘rsatadi; Husaynning gol sezish qobiliyati yuqori ekani yana bir bor isbotlandi;
«Mahmud — Norchayev» kombinatsiyasining samarasi: Maydon markazi va qanotlardan uzatiladigan to‘plarni qabul qilib olishda Norchayevning tezkor joy tanlashi raqib himoyachilarini dog‘da qoldirmoqda; bu esa yangi taktik sxemada hujumlar yanada dinamik bo‘lishini ta’minlamoqda;
Psixologik to‘siqlarning sindirilishi: Ilgari Eron termasi biz uchun juda noqulay va og‘ir raqib hisoblanar edi; bugun yosh futbolchilarimizning Eronga qarshi bemalol, ishonch bilan va xotirjam g‘alaba qozonishi yangi avlodning chempionlik ruhiyatidan dalolat beradi.
Sizningcha, Husayn Norchayevning Eronga qarshi o‘yinda ko‘rsatgan hujumkor mahorati uni milliy jamoaning asosiy tarkibidagi muqim o‘yinchisiga aylantira oladimi? Eron ustidan qozonilgan 3:1 hisobidagi g‘alaba milliy jamoamizning kelgusi o‘yinlariga qanday ta’sir qiladi deb o‘ylaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va terma jamoamiz to‘purarini qo‘llab-quvvatlash uchun ushbu tahlilni barcha futbol muxlislari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…