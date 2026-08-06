Xamdam Sobirovning kutilgan “Peshta” klipi qachon chiqadi? (video)

·155·Madaniyat
Xamdam Sobirovning kutilgan “Peshta” klipi qachon chiqadi? (video)
Qisqacha

Xamdam Sobirov “Peshta” taronasiga ishlangan videoklip yaqin kunlarda taqdim etilishini ma’lum qildi. Xonanda bu haqda Instagram sahifasida qisqa video orqali xabar berdi. Muxlislar klipni katta intizorlik bilan kutayotganini izohlarida bildirgan.

Xonanda Xamdam Sobirov muxlislarini quvontiradigan yangilik bilan bo‘lishdi. San’atkor Instagram sahifasi orqali uzoq kutilgan “Peshta” taronasiga ishlangan videoklip yaqin kunlarda taqdim etilishini ma’lum qildi.

Xonanda e’lon qilgan qisqa videoga “Peshta… Tez kunda ko‘rishamiz, do‘stlar!” deya izoh qoldirgan. Ushbu xabar qisqa fursatda muxlislar e’tiborini tortdi.

Izohlar bo‘limida kuzatuvchilar klipni katta intizorlik bilan kutayotganini bildirib, yangi ijod mahsuloti tezroq taqdim etilishini so‘rab ko‘plab fikrlar yozib qoldirmoqda. Bu esa “Peshta” klipiga bo‘lgan qiziqish allaqachon yuqori ekanini ko‘rsatmoqda.

Xamdam SobirovPeshtaInstagram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ozodbek Nazarbekov yosh ijodkorning iltimosiga ko‘ra duet kuyladi (video)Ozodbek Nazarbekov yosh ijodkorning iltimosiga ko‘ra duet kuyladi (video)Bugun, 09:55Rayhon Ulasenovaning o‘g‘li to‘yida tort kesish marosimi (video)Rayhon Ulasenovaning o‘g‘li to‘yida tort kesish marosimi (video)Bugun, 09:37Rayhon Ulasenovaning o‘g‘li to‘yida kelin-kuyovning raqsi e’tibor markazida bo‘ldi (video)Rayhon Ulasenovaning o‘g‘li to‘yida kelin-kuyovning raqsi e’tibor markazida bo‘ldi (video)Bugun, 08:57O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlarO‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlarBugun, 06:10Yangi film suratga olish jarayonida Jeki Chan qo‘lidan jarohatlangani aytilmoqdaYangi film suratga olish jarayonida Jeki Chan qo‘lidan jarohatlangani aytilmoqdaBugun, 05:55Anvar Sobirov: «Ronaldo qilmagan xatoni men qildim»Anvar Sobirov: «Ronaldo qilmagan xatoni men qildim»Bugun, 00:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida
Abbosbek Fayzullayevning kuyov navkaridan videolar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning kuyov navkaridan videolar tarqaldi (video)