Olimlar betondek mustahkam va muzdan oʻn chandon kuchli yangi material yaratdi

·29·Texno
Olimlar betondek mustahkam va muzdan oʻn chandon kuchli yangi material yaratdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Quddusdagi yahudiy universiteti tadqiqotchilari oddiy muzdan oʻn barobar mustahkam va yetmish barobar koʻproq energiyani yutish xususiyatiga ega boʻlgan BioPykrete nomli yangi kompozit materialni ishlab chiqishdi.
  • Ushbu innovatsion ishlanma oʻzining chidamliligi boʻyicha hatto anʼanaviy beton bilan raqobatlasha oladi va kelgusida ekstremal sovuq iqlim sharoitidagi qurilish ishlarida tub burilish yasashi mumkin.

Quddusdagi yahudiy universiteti tadqiqotchilari oddiy muzdan oʻn barobar mustahkam va unga qaraganda yetmish barobar koʻproq energiyani yutish xususiyatiga ega boʻlgan noyob kompozit material ishlab chiqishdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, BioPykrete deb nomlangan ushbu innovatsion ishlanma oʻzining chidamliligi boʻyicha hatto anʼanaviy beton bilan raqobatlasha oladi va kelgusida ekstremal sovuq iqlim sharoitidagi qurilish ishlarida tub burilish yasashi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Muzni mustahkamlash gʻoyasi aslida yangilik emas. Ikkinchi jahon urushi yillaridayoq olimlar muz va yogʻoch tsellyulozasi aralashmasidan iborat Pykrete deb nomlangan material ustida tajribalar oʻtkazishgan edi. Oʻsha paytda ushbu aralashma oddiy muzga qaraganda mustahkamroq chiqib, sekinroq erigan. Hozirgi kunda zamonaviy ilm-fan bu konsepsiyani yangi, yaʼni molekulyar darajada yanada takomillashtirishga muvaffaq boʻldi.

Nanotexnologiyalar va molekulyar yelim

Yangi materialni yaratish jarayonida tadqiqotchilar tarkibga tabiiy oʻsimlik xomashosidan olingan oʻta mayda va qattiq zarrachalar — tsellyuloza nanokristallarini qoʻshishdi. Suv muzlashi jarayonida ushbu zarralar muz strukturasi ichida oʻziga xos uch oʻlchamli tarmoqni hosil qiladi. Shundan soʻng olimlar muz va tsellyulozani bir-biriga mahkam bogʻlovchi maxsus ishlab chiqilgan oqsildan foydalanishdi.

Mazkur oqsil materialning turli qismlarini oʻzaro chambarchas bogʻlovchi oʻziga xos molekulyar yelim vazifasini bajaradi. Laboratoriya sinovlari natijalari koʻrsatishicha, BioPykrete siqilishga bardosh berishda oddiy muzdan taxminan oʻn marta kuchliroq boʻlib, beton bilan tenglasha oladigan darajaga yetgan. Material bir zumda parchalanib ketmaydi, aksincha, deformatsiyaga uchrab, yemirilishdan oldin ulkan miqdordagi energiyani oʻziga singdirib oladi.

Qoʻllanish sohalari va istiqbollar

Tadqiqotchilarning taʼkidlashicha, mazkur oqsil konstruksiyani mustahkamlashda hal qiluvchi rol oʻynagan. Uni qoʻshish orqali materialning mustahkamligi va energiyani yutish qobiliyati molekulyar bogʻlanishlarsiz tayyorlangan oddiy muz-tsellyuloza aralashmasiga nisbatan salkam ikki barobar oshgan. Bu esa kelajakda muqobil qurilish materiallarini yaratish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Mutaxassislar BioPykrete materialini birinchi navbatda Arktika va Antarktika kabi olis hududlarda qurilish ishlarini olib borishda qoʻllashni rejalashtirmoqda. Bunday sovuq mintaqalarga beton, poʻlat va boshqa ogʻir qurilish materiallarini yetkazib berish juda murakkab hamda qimmatga tushadi. Asosan suv va oʻsimlik tsellyulozasidan iborat boʻlgani bois, bu material ekstremal sovuqda vaqtinchalik obyektlarni bunyod etishda ekologik toza muqobilga aylanishi mumkin.

Hozircha ushbu oʻta mustahkam muzdan uylar va yirik binolar qurishdan hali yiroqmiz. BioPykrete hozircha eksperimental material boʻlib qolmoqda va olimlar uning uzoq muddatli foydalanishdagi xususiyatlarini oʻrganishi zarur. Xususan, materialning qayta-qayta muzlash va erish sikllariga chidamliligi, doimiy yuklama ostida oʻz shaklini qanchalik saqlab qolishi chuqur tekshirilishi lozim.

MuzMaterialTexnologiyaFanIlm-fan
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA Oydagi tadqiqotlar uchun sunʼiy intellektga ega uchta roverni joʻnatadiNASA Oydagi tadqiqotlar uchun sunʼiy intellektga ega uchta roverni joʻnatadi19 sentabr 16:59NASA X-59 eksperimental samolyoti 25 ta sinov parvozini muvaffaqiyatli yakunladiNASA X-59 eksperimental samolyoti 25 ta sinov parvozini muvaffaqiyatli yakunladi9 sentabr 03:26Olimlar mikrosxemalar kabi fotolitografiya yordamida OLED ekranlar yaratishni oʻrganishdiOlimlar mikrosxemalar kabi fotolitografiya yordamida OLED ekranlar yaratishni oʻrganishdi24 sentabr 04:28Elon Musk sunʼiy intellekt insoniyatdan oʻzib ketish muddatini aytdiElon Musk sunʼiy intellekt insoniyatdan oʻzib ketish muddatini aytdi23 sentabr 12:25Muhandislar oʻta mustahkam va noyob issiqlik izolyatorini yaratishdiMuhandislar oʻta mustahkam va noyob issiqlik izolyatorini yaratishdi20 sentabr 12:21Anthropic kompaniyasi sunʼiy intellektga asoslangan biologik laboratoriya ochdiAnthropic kompaniyasi sunʼiy intellektga asoslangan biologik laboratoriya ochdi19 sentabr 04:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi