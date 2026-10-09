Rayhon Rashid Xoliqovning xonadonidagi dabdabali to‘yda sahnani yondirdi (video)

·65·Jamiyat
Rayhon Rashid Xoliqovning xonadonidagi dabdabali to‘yda sahnani yondirdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Taniqli xonanda Rashid Xoliqovning uchinchi o‘g‘li Temur va Sevara o‘rtasidagi oila qurish marosimi bo‘lib o‘tdi.
  • Ushbu dabdabali to‘yda O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artist Rayhon G‘aniyeva ham ishtirok etib, o‘zining jonli ijrosi bilan mehmonlarga zavq ulashdi.
  • To‘yning videolari ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, yosh oilaga ko‘plab xayrli tilaklar bildirilmoqda.

O‘zbek estradasining yorqin namoyandasi, taniqli xonanda Rashid Xoliqovlar xonadonida yana bir quvonchli kun nishonlandi. San’atkorning uchinchi o‘g‘li Temur o‘zining sevgan yori Sevara ismli qiz bilan oila qurdi.

Poytaxtdagi muhtasham koshonalardan birida bo‘lib o‘tgan dabdabali to‘y oqshomi shou-biznes vakillari va yaqinlar ishtirokida chinakam bayramga aylandi. Ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan kadrlar orasida Rashid Xoliqovning hamkasbi, shu bilan birga yon qo‘shnisi bo‘lgan O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artist Rayhon G‘aniyevaning davrada xizmat qilib, mehmonlarga yuqori kayfiyat ulashgani alohida e’tiborni tortdi.

Sahnada Rayhon: Xit taronalar va yon qo‘shnilik ehtiromi

To‘y kechasida Rayhon nafaqat qadrdon hamkasb, balki yaqin qo‘shni sifatida ham davraning qoq markazida bo‘ldi:

  • Jonli ijro va romantik ruh: Xonanda kelin-kuyov hamda tashrif buyurgan mehmonlar uchun o‘z repertuaridagi eng sara va romantik sho‘x taronalarini ijro etdi;

  • Elegant obraz: Rayhon oqshom uchun nafis qora libos tanlab, go‘zalligi va samimiyligi bilan ko‘pchilikning olqishiga sazovor bo‘ldi;

  • Oilaviy ehtirom: Xonanda yangi oila qurgan yoshlarga baxt tilab, davraga fayz kiritdi hamda kelin-kuyov bilan birgalikda esdalik uchun suratlarga tushdi.

Temur va Sevara: Muhabbat va shodiyona oqshomi

Nikoh oqshomi muhabbat va yuksak did bilan bezatilgan sahna dekoratsiyalari ostida kechdi:

  • Kelin-kuyov tantanasi: Kuyov to‘q rangdagi klassik smokingda, kelin esa zamonaviy, bejirim oq libosda davraga chiqib, barchaning ko‘zini quvontirdi;

  • Yulduzlarning raqs maydoni: To‘yga tashrif buyurgan ko‘plab taniqli san’atkorlar, estrada vakillari va mehmonlar yangragan sho‘x kuylar sadosi ostida maroq bilan raqsga tushib, oqshomni unutilmas xotiralarga boyitdi;

  • To‘kin va do‘stona muhit: Rashid Xoliqov o‘zining samimiyati bilan kelgan barcha mehmonlarni kutib oldi va oilaviy quvonchda do‘stlari bilan birga raqsga tushdi.

Tarmoqlarda trendga chiqqan to‘y

To‘y marosimidan tayyorlangan videolavhalar Instagram va Telegram tarmoqlarida tezkorlik bilan tarqalib, muxlislarning qizg‘in muhokamasiga sabab bo‘ldi:

  • Ijobiy tilaklar oqimi: Internet foydalanuvchilari yosh oilaga mustahkam baxt, tinchlik-totuvlik va totuv hayot tilab minglab iliq izohlar qoldirmoqda;

  • San’atkorlar o‘rtasidagi ahillik: Muxlislar yulduzlarning hayotda ham yon qo‘shni va qadrdon do‘st ekanliklari, bir-birining shodlik kunlarida yonida turib qo‘llab-quvvatlashlarini samimiyat bilan e’tirof etishmoqda.

Rashid Xoliqov xonadonida yangragan shodiyona o‘zbek san’at ahlining yana bir bor bir davrada jipslashganini va haqiqiy do‘stlik qadrini namoyon qildi.

Rashid XoliqovTemur XoliqovSevaraRayhon G‘aniyeva
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rashid Xoliqovning o‘g‘li Temur uylandi — to‘y oqshomidan videolarRashid Xoliqovning o‘g‘li Temur uylandi — to‘y oqshomidan videolarKecha 14:00Rashid Xoliqovning uchinchi o‘g‘li Temurning kuyovnavkar marosimidan lavhalar tarqaldiRashid Xoliqovning uchinchi o‘g‘li Temurning kuyovnavkar marosimidan lavhalar tarqaldi6 oktabr 06:17Rashid Xoliqovning uchinchi o‘g‘li Temurning to‘yidan ilk videolarRashid Xoliqovning uchinchi o‘g‘li Temurning to‘yidan ilk videolar7 oktabr 18:39Rashid Xoliqovning xonadonida to‘y tantanasi (video)Rashid Xoliqovning xonadonida to‘y tantanasi (video)3 oktabr 14:58Dilfuza Ismoilovaga noodatiy gul yuborgan inson kim? (video)Dilfuza Ismoilovaga noodatiy gul yuborgan inson kim? (video)7 avgust 16:33Qabristonlarning birida yozilgan to‘rt qator she’r butun jamiyatni larzaga solmoqdaQabristonlarning birida yozilgan to‘rt qator she’r butun jamiyatni larzaga solmoqda18 sentabr 16:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi