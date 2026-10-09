Rayhon Rashid Xoliqovning xonadonidagi dabdabali to‘yda sahnani yondirdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Taniqli xonanda Rashid Xoliqovning uchinchi o‘g‘li Temur va Sevara o‘rtasidagi oila qurish marosimi bo‘lib o‘tdi.
- Ushbu dabdabali to‘yda O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artist Rayhon G‘aniyeva ham ishtirok etib, o‘zining jonli ijrosi bilan mehmonlarga zavq ulashdi.
- To‘yning videolari ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, yosh oilaga ko‘plab xayrli tilaklar bildirilmoqda.
O‘zbek estradasining yorqin namoyandasi, taniqli xonanda Rashid Xoliqovlar xonadonida yana bir quvonchli kun nishonlandi. San’atkorning uchinchi o‘g‘li Temur o‘zining sevgan yori Sevara ismli qiz bilan oila qurdi.
Poytaxtdagi muhtasham koshonalardan birida bo‘lib o‘tgan dabdabali to‘y oqshomi shou-biznes vakillari va yaqinlar ishtirokida chinakam bayramga aylandi. Ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan kadrlar orasida Rashid Xoliqovning hamkasbi, shu bilan birga yon qo‘shnisi bo‘lgan O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artist Rayhon G‘aniyevaning davrada xizmat qilib, mehmonlarga yuqori kayfiyat ulashgani alohida e’tiborni tortdi.
Sahnada Rayhon: Xit taronalar va yon qo‘shnilik ehtiromi
To‘y kechasida Rayhon nafaqat qadrdon hamkasb, balki yaqin qo‘shni sifatida ham davraning qoq markazida bo‘ldi:
Jonli ijro va romantik ruh: Xonanda kelin-kuyov hamda tashrif buyurgan mehmonlar uchun o‘z repertuaridagi eng sara va romantik sho‘x taronalarini ijro etdi;
Elegant obraz: Rayhon oqshom uchun nafis qora libos tanlab, go‘zalligi va samimiyligi bilan ko‘pchilikning olqishiga sazovor bo‘ldi;
Oilaviy ehtirom: Xonanda yangi oila qurgan yoshlarga baxt tilab, davraga fayz kiritdi hamda kelin-kuyov bilan birgalikda esdalik uchun suratlarga tushdi.
Temur va Sevara: Muhabbat va shodiyona oqshomi
Nikoh oqshomi muhabbat va yuksak did bilan bezatilgan sahna dekoratsiyalari ostida kechdi:
Kelin-kuyov tantanasi: Kuyov to‘q rangdagi klassik smokingda, kelin esa zamonaviy, bejirim oq libosda davraga chiqib, barchaning ko‘zini quvontirdi;
Yulduzlarning raqs maydoni: To‘yga tashrif buyurgan ko‘plab taniqli san’atkorlar, estrada vakillari va mehmonlar yangragan sho‘x kuylar sadosi ostida maroq bilan raqsga tushib, oqshomni unutilmas xotiralarga boyitdi;
To‘kin va do‘stona muhit: Rashid Xoliqov o‘zining samimiyati bilan kelgan barcha mehmonlarni kutib oldi va oilaviy quvonchda do‘stlari bilan birga raqsga tushdi.
Tarmoqlarda trendga chiqqan to‘y
To‘y marosimidan tayyorlangan videolavhalar Instagram va Telegram tarmoqlarida tezkorlik bilan tarqalib, muxlislarning qizg‘in muhokamasiga sabab bo‘ldi:
Ijobiy tilaklar oqimi: Internet foydalanuvchilari yosh oilaga mustahkam baxt, tinchlik-totuvlik va totuv hayot tilab minglab iliq izohlar qoldirmoqda;
San’atkorlar o‘rtasidagi ahillik: Muxlislar yulduzlarning hayotda ham yon qo‘shni va qadrdon do‘st ekanliklari, bir-birining shodlik kunlarida yonida turib qo‘llab-quvvatlashlarini samimiyat bilan e’tirof etishmoqda.
Rashid Xoliqov xonadonida yangragan shodiyona o‘zbek san’at ahlining yana bir bor bir davrada jipslashganini va haqiqiy do‘stlik qadrini namoyon qildi.
Izohlar 0
…