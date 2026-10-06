Shahzoda Muhammedova ko‘krak nishoniga sazovor bo‘ldi: "Haqiqiy zafar tinimsiz mehnat ortida yashiringan"

·34·Madaniyat
Shahzoda Muhammedova ko‘krak nishoniga sazovor bo‘ldi: "Haqiqiy zafar tinimsiz mehnat ortida yashiringan"

Aktrisa va dizayner Shahzoda Muhammedova navbatdagi mukofot bilan taqdirlandi. U o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida ko‘krak nishoni bilan tushgan suratlarini e’lon qildi.

Muhammedova ushbu suratlarni milliondan ortiq shogirdlari va dizayn sohasiga qiziqadigan yoshlarni ruhlantirish maqsadida ulashganini yozdi. U kasbiy faoliyatda muvaffaqiyatga erishish uchun mehnatsevarlik, iroda va qat’iyat muhim ekanini ta’kidladi.

Dizaynerning fikricha, inson o‘z maqsadi yo‘lida turli qiyinchiliklarga duch kelishi va atrofdagilarning shubhalariga qarshi turishi mumkin. Biroq tinimsiz mehnat va harakat oxir-oqibat o‘z samarasini beradi.

Shahzoda Muhammedova o‘z shogirdlarini san’at va dizayn yo‘lidagi yaqin hamfikrlari sifatida e’tirof etdi. U kelajakda ularning ko‘pchiligi yuksak davlat mukofotlariga munosib bo‘lishiga ishonishini bildirdi. Aktrisaning ta’kidlashicha, shogirdlari Parij, Milan va Moskva kabi dunyoning mashhur moda markazlarida o‘z ko‘rgazmalari bilan qatnashmoqda. Ularning xalqaro maydondagi muvaffaqiyatlari esa Muhammedova uchun alohida faxr va quvonch manbai hisoblanadi.

Shahzoda MuhammedovaParij moda ko‘rgazmasiMilan moda ko‘rgazmasiMoskva moda ko‘rgazmasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shohida Uzoqova Shahzoda Muhammedovani kelin qilmoqchi bo‘lganmi? (video)Shohida Uzoqova Shahzoda Muhammedovani kelin qilmoqchi bo‘lganmi? (video)Bugun 02:48Shahzoda Muhammedova: “Parodiyaga juda qiziqaman”Shahzoda Muhammedova: “Parodiyaga juda qiziqaman”30 sentabr 16:02Shahzoda Muhammedova “Iblis Prada kiyadi” filmidagi Miranda Pristli obrazida (video)Shahzoda Muhammedova “Iblis Prada kiyadi” filmidagi Miranda Pristli obrazida (video)21 avgust 22:16Muqaddas Sa’dullayeva turmush o‘rtog‘i haqida kutilmagan gaplarni aytdiMuqaddas Sa’dullayeva turmush o‘rtog‘i haqida kutilmagan gaplarni aytdi2 iyul 15:16Shahzoda Muhammedova turmush o‘rtog‘i haqida kutilmagan gaplarni aytdi (video)Shahzoda Muhammedova turmush o‘rtog‘i haqida kutilmagan gaplarni aytdi (video)31 iyul 02:57Shahzoda Muhammedova: "Ronalduga xat yozdim..." (video)Shahzoda Muhammedova: "Ronalduga xat yozdim..." (video)25 iyun 14:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)