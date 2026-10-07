“Nega meni Fotima-Zuhra qilib tug‘magansiz?” — Shahzoda Muhammedovaning onasi qizining gaplarini esladi

·67·Madaniyat
“Nega meni Fotima-Zuhra qilib tug‘magansiz?” — Shahzoda Muhammedovaning onasi qizining gaplarini esladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Aktrisa va dizayner Shahzoda Muhammedovaning onasi Gulmira Muhammedova qizi bir paytlar ko‘p kasblarga ulgura olmaganidan norozi bo‘lib, «Nega meni Fotima-Zuhra qilib tug‘magansiz?» deya hazil aralash onasidan so‘raganini esladi.
  • Gulmira Muhammedova qizi yo‘qligida uning o‘rniga xalqaro moda namoyishlarida dizayner, rahbar va model sifatida qatnashgan, shuningdek, jurnalistlarga intervyu bergan.

Aktrisa va dizayner Shahzoda Muhammedovaning onasi Gulmira Muhammedova «Xop bo‘ladi» podkastida qizining faoliyati bilan bog‘liq qiziq voqealarni esladi.

Gulmira Muhammedovaning aytishicha, Shahzoda bir paytlar bir nechta kasbni bir vaqtning o‘zida olib borish qiyinligini aytib, onasidan «Nega meni Fotima-Zuhra qilib tug‘magansiz?» deya hazil aralash norozi bo‘lgan.

«Shahzodaning kasbi shunchalik ko‘p ediki, u nuqul mendan norozi bo‘lardi. “Nega meni Fotima-Zuhra qilib tug‘magansiz? Shuncha kasbim ko‘pligidan hammasiga ulgura olmayapman”, derdi.

Fotima suratga olishga ketsa, Zuhra atelyeda mijoz qabul qilardi. Yoki bezaklarini qilib, rasmini chizib, yangi modalar yaratib, tikardi. Yoki jurnalistga borib, Zuhra intervyu berib tursa, Fotima boshqa ishlarni qilib turardi. Qaysi biriga ulgurishni bilmayman», — deganda men unga bitta gapni aytganman.

“Shukr qil, sen Fotima va Zuhra bo‘lib tug‘ilmagan bo‘lsang ham, senda uchta qizning kuchi bor. Men esa senga Fotima-Zuhra bo‘lib yoningda yuribman-ku”, deganman», — deya eslaydi Gulmira Muhammedova.

Uning so‘zlariga ko‘ra, Shahzoda Samarqandga to‘y xizmatiga yoki boshlovchilikka ketgan paytlarda o‘zi ham qizining ishlarini bajarib turgan. Jumladan, xalqaro moda namoyishlarida dizayner, rahbar va model sifatida qatnashgan.

«Shahzoda Samarqandga to‘yga xizmatga, boshlovchilikka ketardi. Men esa xalqaro moda namoyishlarida sahnaga chiqardim. Dizayner bo‘lib ham, rahbar bo‘lib ham, model bo‘lib ham qatnashardim. Go‘yo ikkiga bo‘linib olgandik», — deydi u.

Gulmira Muhammedova Shahzodaning ishlarini yaxshi bilgani sababli, qizi yo‘q paytlarda uning o‘rniga jurnalistlarga intervyu berganini ham aytdi.

«Shahzoda atelyesida nozik mijozlarini chaqirib qo‘ygan bo‘lsa, jurnalistga intervyu berishga uning o‘rniga men borardim. Shahzodaning prodyuseri, administratori, rahbari va onasi sifatida barcha ishlarini olib borganman. Uning ishi, sohasi va nimalar haqida gapirishi kerakligini yaxshi bilardim. Shu sababli uning o‘rniga intervyuga men borardim. Ba’zan jurnalistlarning o‘zlari ham kelishardi, Shahzoda ishxonada bo‘lmagan paytlarda intervyuni men berardim», — deya gapirib berdi Gulmira Muhammedova.

Shahzoda MuhammedovaGulmira MuhammedovaXop bo‘ladi podkastSamarqand
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shohida Uzoqova Shahzoda Muhammedovani kelin qilmoqchi bo‘lganmi? (video)Shohida Uzoqova Shahzoda Muhammedovani kelin qilmoqchi bo‘lganmi? (video)Kecha 02:48Shahzoda Muhammedova nega o‘zi yaratgan libosiga ulkan bantik taqdi? Ko‘pchilik qiziqtirgan savolga javob berdiShahzoda Muhammedova nega o‘zi yaratgan libosiga ulkan bantik taqdi? Ko‘pchilik qiziqtirgan savolga javob berdi21 sentabr 14:39“Nega men xunukman deb oynaga qarab yig‘laganman” — Zuhra Soliyeva og‘ir kunlarini esladi“Nega men xunukman deb oynaga qarab yig‘laganman” — Zuhra Soliyeva og‘ir kunlarini esladi1 iyun 13:06Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalariBoshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari10 sentabr 13:18Shahzoda Muhammedova “Iblis Prada kiyadi” filmidagi Miranda Pristli obrazida (video)Shahzoda Muhammedova “Iblis Prada kiyadi” filmidagi Miranda Pristli obrazida (video)21 avgust 22:16Zuhra Ashurova: Sahna va ekranni zabt etgan mahoratli aktrisa siriZuhra Ashurova: Sahna va ekranni zabt etgan mahoratli aktrisa siri21 aprel 18:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi