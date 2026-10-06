"Qizimdan xavotir oladigan bo‘lib qoldim" — Shahzoda Muhammedova oxirgi bo‘layotgan voqealar haqida fikr bildirdi

·75·Madaniyat
"Qizimdan xavotir oladigan bo‘lib qoldim" — Shahzoda Muhammedova oxirgi bo‘layotgan voqealar haqida fikr bildirdi

Aktrisa Shahzoda Muhammedova so‘nggi kunlarda bolalar xavfsizligi bilan bog‘liq voqealar ortidan farzandi uchun xavotiri kuchayganini ma’lum qildi. U intervyu davomida qizi bilan bog‘liq ehtiyot choralariga ham to‘xtaldi.

Aktrisaning aytishicha, u qizini ko‘chaga ortiqcha olib chiqmaslikka harakat qilmoqda. Agar biror sabab bilan farzandini o‘zi bilan olib keta olmasa, uni oila a’zolari yoki ishonchli yordamchilariga topshiradi.

Shahzoda Muhammedova farzand tarbiyasida ota-onaning nazorati muhimligini ta’kidladi. U, ayniqsa, bolani maktab, bog‘cha yoki boshqa muassasaga berishda tanlovga jiddiy yondashish kerakligini aytdi.

"Farzandlarimizni Allohning o‘zi asrasin. Baribir nazoratni qo‘ldan bermaslik kerak", deya fikr bildirdi aktrisa. U bog‘cha tarbiyalanuvchisiga nisbatan zo‘ravonlik sodir etilgani haqidagi xabarni eshitib, ruhiy jihatdan og‘ir kechinmalarni boshdan o‘tkazganini ham aytdi. Muhammedova bunday vaziyatlarda nafaqat bevosita aybdorlar, balki nazorat va mas’uliyat masalasiga ham e’tibor qaratish zarurligini ta’kidladi.

Shahzoda Muhammedovabolalar xavfsizligibog‘cha tarbiyasibog‘chada zo‘ravonlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bir soniyalik reaksiya: Misrda derazadan qulayotgan bolani o‘tkinchi "ilib oldi" (video)Bir soniyalik reaksiya: Misrda derazadan qulayotgan bolani o‘tkinchi "ilib oldi" (video)Kecha 21:37Namangandagi 5 yoshli qizaloq fojiasi: jazo masalasi yana kun tartibidaNamangandagi 5 yoshli qizaloq fojiasi: jazo masalasi yana kun tartibida28 sentabr 08:10AQSh sudi Meta kompaniyasini bolalar xavfsizligi boʻyicha jarimaga tortdiAQSh sudi Meta kompaniyasini bolalar xavfsizligi boʻyicha jarimaga tortdi7 avgust 16:58Bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlar taqiqlanmoqda: Dunyo boʻylab yangi cheklovlar toʻlqiniBolalar uchun ijtimoiy tarmoqlar taqiqlanmoqda: Dunyo boʻylab yangi cheklovlar toʻlqini22 iyul 01:54Bolalar xavfsizligi uchun maxsus smartfonlar: Texnologiya gigantlari ota-onalarga yordam bermoqdaBolalar xavfsizligi uchun maxsus smartfonlar: Texnologiya gigantlari ota-onalarga yordam bermoqda17 iyul 21:20Shohida Uzoqova Shahzoda Muhammedovani kelin qilmoqchi bo‘lganmi? (video)Shohida Uzoqova Shahzoda Muhammedovani kelin qilmoqchi bo‘lganmi? (video)Bugun 02:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)