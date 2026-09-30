Shahzoda Muhammedova: “Parodiyaga juda qiziqaman”

·29·Madaniyat
Shahzoda Muhammedova: “Parodiyaga juda qiziqaman”

Aktrisa va dizayner Shahzoda Muhammedova intervyularidan birida ijtimoiy tarmoqlarda turli obrazlarda ko‘rinishiga izoh berdi. U parodiya janriga bo‘lgan qiziqishi bolalik davridan boshlanganini ma’lum qildi.

Suhbat davomida unga ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida bir kuni bir obrazda, boshqa kuni esa yana boshqa qahramon qiyofasida ko‘rinishi haqida savol berildi.

“Shahzoda opa, siz o‘zingizni topa olmayapsizmi?” deya hazilomuz savol berildi.

Muhammedova esa bu holatning sababi parodiyaga bo‘lgan qiziqishida ekanini aytdi.

“Yo‘q, yo‘q. Men o‘zi juda parodiya janriga qiziqaman. Bolaligimdan, maktab davrimdan ustozlarimizni kursdoshlarimiz, sinfdoshlarimiz bilan parodiya qilardik, ularga o‘xshatardik. Hamma kulib, miriqib tomosha qilardi. Qarangki, baribir o‘sha qiziqish yuragimda qolib ketgan shekilli. Parodiyaga juda qiziqaman”, — dedi u.

Ikki xil obrazdagi va libosdagi ayolning yonma-yon portret surati.

Aktrisaning aytishicha, turmushga chiqib, ikki farzandli bo‘lganidan so‘ng parodiya qilishni to‘xtatishga qaror qilgan. Biroq vaqt o‘tib, bu janrga bo‘lgan qiziqishi yana qaytgan.

“Turmushga chiqdim, ikkita farzandli bo‘ldim. 'Yo‘q, boshqa parodiya qilmayman', degan edim. Chunki 'Dizayn' konsertlarida ham chiqish qilgan vaqtlarim bo‘lgan. Ochig‘i, hozir o‘sha videolarni ko‘rsam, o‘zim uyalaman. Lekin Instagram sahifamda qanaqadir turli xil obrazlarda qahramonlarni olib chiqqim keldi”, — deya ochiq aytdi Shahzoda Muhammedova.

Shahzoda MuhammedovaparodiyaInstagramdizayner
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shahzoda Muhammedova: "Ronalduga xat yozdim..." (video)Shahzoda Muhammedova: "Ronalduga xat yozdim..." (video)25 iyun 14:13«442oons» kanali «Liverpul»ning «Chelsi» bilan o'yinini parodiya qildi«442oons» kanali «Liverpul»ning «Chelsi» bilan o'yinini parodiya qildi28 aprel 20:13Shahzoda Muhammedova “Iblis Prada kiyadi” filmidagi Miranda Pristli obrazida (video)Shahzoda Muhammedova “Iblis Prada kiyadi” filmidagi Miranda Pristli obrazida (video)21 avgust 22:16Muqaddas Sa’dullayeva turmush o‘rtog‘i haqida kutilmagan gaplarni aytdiMuqaddas Sa’dullayeva turmush o‘rtog‘i haqida kutilmagan gaplarni aytdi2 iyul 15:16Shahzoda Muhammedova turmush o‘rtog‘i haqida kutilmagan gaplarni aytdi (video)Shahzoda Muhammedova turmush o‘rtog‘i haqida kutilmagan gaplarni aytdi (video)31 iyul 02:57Shahzoda Muhammedova flippinlik enagasining tajribasini yuqori baholadiShahzoda Muhammedova flippinlik enagasining tajribasini yuqori baholadi14 may 17:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi