Bolalar xavfsizligi uchun maxsus smartfonlar: Texnologiya gigantlari ota-onalarga yordam bermoqda

·0·Texno
Bolalar xavfsizligi uchun maxsus smartfonlar: Texnologiya gigantlari ota-onalarga yordam bermoqda

Bugungi kunda ota-onalar orasida farzandlarining cheklanmagan smartfon va internet olamiga kirib qolishi borasidagi xavotirlar tobora ortib bormoqda. Ijtimoiy tarmoqlardagi salbiy taʼsirlar, kiberbulling va nomaqbul kontentlar muammosi fonida bir qator texnologik kompaniyalar aynan bolalar uchun moʻljallangan, xavfsiz qurilmalarni ishlab chiqishga eʼtibor qaratmoqda. Bu smartfonlar tashqi koʻrinishidan zamonaviy qurilmalarga oʻxshasa-da, ularning dasturiy taʼminoti bolalarni ortiqcha chalgʻituvchi va xavfli omillardan himoya qilish uchun maxsus modifikatsiya qilingan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ushbu turdagi qurilmalar odatda sensorli ekran, kamera va aloqa imkoniyatlariga ega, biroq ularda ochiq veb-brauzerlar, ijtimoiy tarmoq ilovalari va nazoratsiz ilovalar doʻkoni mavjud emas. Ota-onalar maxsus mobil ilova orqali farzandining kontaktlar roʻyxatini tasdiqlashi, uning qayerda ekanligini real vaqt rejimida kuzatishi va ekran vaqtini cheklashi mumkin. Bu kabi yondashuv bolalarga texnologiyadan foydalanishni oʻrgatish bilan birga, ularni internetning qora tomonlaridan asrashga xizmat qiladi.

Bark Phone va xavfsizlik monitoringi

Hozirda bozorda eng ommalashgan yechimlardan biri Bark Phone hisoblanadi. Mazkur qurilma Samsung Galaxy apparat qismiga asoslangan boʻlib, Bark kompaniyasining maxsus monitoring dasturi bilan jihozlangan. Qurilmaning oʻziga xosligi shundaki, u nafaqat qoʻngʻiroqlarni cheklaydi, balki matnli xabarlar, elektron pochtalar va suratlarni kiberbulling, suitsidga moyillik yoki nomaqbul mazmun borasida doimiy tahlil qilib boradi. Agar shubhali holat aniqlansa, tizim darhol ota-onaga ogohlantirish yuboradi.

Bark Phone modelining yana bir afzalligi shundaki, bola ulgʻaygan sari ota-onalar veb-brauzer va boshqa funksiyalarni bosqichma-bosqich ochib berishlari mumkin. Hozirda ushbu qurilmaning standart narxi 240 dollar atrofida boʻlib, qoʻshimcha ravishda oylik xizmat haqi ham talab etiladi. Bu kabi qurilmalar Oʻzbekiston bozorida ham ommalashib borayotgan "ota-ona nazorati" (parental control) tizimlarining apparat darajasidagi mukammal koʻrinishidir.

Minimalizm va uy qurilmalari

Ayrim kompaniyalar esa murakkab smartfonlardan voz kechib, yanada sodda — faqat qoʻngʻiroq va SMS yuborish imkoniyatiga ega qurilmalarni taklif qilmoqda. Bu bolani internetga bogʻlanib qolishdan butunlay himoya qiladi. Shuningdek, bozorda Tin Can va yaqinda taqdim etilgan Pinwheel Home kabi faqat bolalar uchun moʻljallangan statsionar uy telefonlari ham paydo boʻlmoqda. Bu qurilmalar bolaga faqat yaqin qarindoshlar bilan bogʻlanish imkonini beradi.

Bark maʼlumotlariga koʻra, bolalar qurilmalari bozorining kengayishi ota-onalarning raqamli gigiyenaga boʻlgan munosabati oʻzgarayotganidan dalolat beradi. Endilikda ota-onalar farzandlariga shunchaki qimmatbaho gadjet olib berish emas, balki ularning ruhiy salomatligi va xavfsizligini taʼminlaydigan vositalarni tanlashni afzal koʻrmoqdalar. Kelajakda bunday ixtisoslashgan smartfonlar nafaqat Gʻarbda, balki Markaziy Osiyo mintaqasida ham ommaviy tus olishi kutilmoqda.

SmartfonBark PhoneTexnologiyaBolalar XavfsizligiSamsung
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ilon Mask va Sem Altman oʻrtasidagi nizo: Koinotdagi maʼlumotlar markazi loyihasi realmiIlon Mask va Sem Altman oʻrtasidagi nizo: Koinotdagi maʼlumotlar markazi loyihasi realmiBugun, 21:24Steam platformasidagi soxta oʻyinlar orqali kriptovalyuta oʻgʻirlagan shaxs qoʻlga olindiSteam platformasidagi soxta oʻyinlar orqali kriptovalyuta oʻgʻirlagan shaxs qoʻlga olindiBugun, 21:21Linus Torvalds va sunʼiy intellekt: Linux asoschisi tanqidchilarga keskin javob berdiLinus Torvalds va sunʼiy intellekt: Linux asoschisi tanqidchilarga keskin javob berdiBugun, 20:53Patreon sunʼiy intellekt botlariga qarshi kurashni kuchaytirdi: Endi ruxsat soʻralmaydiPatreon sunʼiy intellekt botlariga qarshi kurashni kuchaytirdi: Endi ruxsat soʻralmaydiBugun, 20:24Amazon tizimidagi xatolik: AWS foydalanuvchilariga milliardlab dollar qarz yozildiAmazon tizimidagi xatolik: AWS foydalanuvchilariga milliardlab dollar qarz yozildiBugun, 20:22Tesla elektromobillaridagi eng chidamli akkumulyator nomi ma’lum bo‘ldiTesla elektromobillaridagi eng chidamli akkumulyator nomi ma’lum bo‘ldiBugun, 20:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi