Bolalar xavfsizligi uchun maxsus smartfonlar: Texnologiya gigantlari ota-onalarga yordam bermoqda
Bugungi kunda ota-onalar orasida farzandlarining cheklanmagan smartfon va internet olamiga kirib qolishi borasidagi xavotirlar tobora ortib bormoqda. Ijtimoiy tarmoqlardagi salbiy taʼsirlar, kiberbulling va nomaqbul kontentlar muammosi fonida bir qator texnologik kompaniyalar aynan bolalar uchun moʻljallangan, xavfsiz qurilmalarni ishlab chiqishga eʼtibor qaratmoqda. Bu smartfonlar tashqi koʻrinishidan zamonaviy qurilmalarga oʻxshasa-da, ularning dasturiy taʼminoti bolalarni ortiqcha chalgʻituvchi va xavfli omillardan himoya qilish uchun maxsus modifikatsiya qilingan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Ushbu turdagi qurilmalar odatda sensorli ekran, kamera va aloqa imkoniyatlariga ega, biroq ularda ochiq veb-brauzerlar, ijtimoiy tarmoq ilovalari va nazoratsiz ilovalar doʻkoni mavjud emas. Ota-onalar maxsus mobil ilova orqali farzandining kontaktlar roʻyxatini tasdiqlashi, uning qayerda ekanligini real vaqt rejimida kuzatishi va ekran vaqtini cheklashi mumkin. Bu kabi yondashuv bolalarga texnologiyadan foydalanishni oʻrgatish bilan birga, ularni internetning qora tomonlaridan asrashga xizmat qiladi.
Bark Phone va xavfsizlik monitoringiHozirda bozorda eng ommalashgan yechimlardan biri Bark Phone hisoblanadi. Mazkur qurilma Samsung Galaxy apparat qismiga asoslangan boʻlib, Bark kompaniyasining maxsus monitoring dasturi bilan jihozlangan. Qurilmaning oʻziga xosligi shundaki, u nafaqat qoʻngʻiroqlarni cheklaydi, balki matnli xabarlar, elektron pochtalar va suratlarni kiberbulling, suitsidga moyillik yoki nomaqbul mazmun borasida doimiy tahlil qilib boradi. Agar shubhali holat aniqlansa, tizim darhol ota-onaga ogohlantirish yuboradi.
Bark Phone modelining yana bir afzalligi shundaki, bola ulgʻaygan sari ota-onalar veb-brauzer va boshqa funksiyalarni bosqichma-bosqich ochib berishlari mumkin. Hozirda ushbu qurilmaning standart narxi 240 dollar atrofida boʻlib, qoʻshimcha ravishda oylik xizmat haqi ham talab etiladi. Bu kabi qurilmalar Oʻzbekiston bozorida ham ommalashib borayotgan "ota-ona nazorati" (parental control) tizimlarining apparat darajasidagi mukammal koʻrinishidir.
Minimalizm va uy qurilmalariAyrim kompaniyalar esa murakkab smartfonlardan voz kechib, yanada sodda — faqat qoʻngʻiroq va SMS yuborish imkoniyatiga ega qurilmalarni taklif qilmoqda. Bu bolani internetga bogʻlanib qolishdan butunlay himoya qiladi. Shuningdek, bozorda Tin Can va yaqinda taqdim etilgan Pinwheel Home kabi faqat bolalar uchun moʻljallangan statsionar uy telefonlari ham paydo boʻlmoqda. Bu qurilmalar bolaga faqat yaqin qarindoshlar bilan bogʻlanish imkonini beradi.
Bark maʼlumotlariga koʻra, bolalar qurilmalari bozorining kengayishi ota-onalarning raqamli gigiyenaga boʻlgan munosabati oʻzgarayotganidan dalolat beradi. Endilikda ota-onalar farzandlariga shunchaki qimmatbaho gadjet olib berish emas, balki ularning ruhiy salomatligi va xavfsizligini taʼminlaydigan vositalarni tanlashni afzal koʻrmoqdalar. Kelajakda bunday ixtisoslashgan smartfonlar nafaqat Gʻarbda, balki Markaziy Osiyo mintaqasida ham ommaviy tus olishi kutilmoqda.
…