Qorako‘lda dahshatli holat: 8 yoshli qizchaga buzuq harakatlar qilgan shaxs qo‘lga olindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Buxoro viloyatining Qorako‘l tumanida 8 yoshli qizchaga nisbatan uyatsiz-buzuq harakatlar sodir etgan shaxs qo‘lga olindi.
- Gumonlanuvchining qilmishi hududdagi kuzatuv kameralari orqali fosh etilib, unga nisbatan Jinoyat kodeksining 129-moddasi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi.
- Tergov harakatlari davom etayotgan bo‘lib, aybdor shaxs 5 yildan 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin.
Buxoro viloyatining Qorako‘l tumanida voyaga yetmagan maktab yoshidagi qizaloqqa nisbatan nojo‘ya va buzuq harakatlar sodir etgan shaxsning qilmishi hududdagi kuzatuv kameralari orqali fosh bo‘ldi. Ko‘cha bo‘ylab qizchaning ortidan poylab yurgan va unga nisbatan uyatsiz-buzuq harakatlar qilgan fuqaroga nisbatan huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan darhol jinoiy ish qo‘zg‘atildi.
Mazkur voqea ijtimoiy tarmoqlarda va mahalliy aholi orasida katta xavotir va muhokamalarga sabab bo‘ldi.
Kuzatuv kameralariga tushgan holat tafsilotlari
Hodisa joyidagi videokuzatuv yozuvlarida gumonlanuvchining quyidagi shubhali va jinoiy xatti-harakatlari aniq qayd etilgan:
Qizchaning ortidan poylash: Shaxs ko‘chada yolg‘iz ketayotgan 8 yoshli qizaloqni uzoq masofadan yashirincha kuzatib, uning ortidan ta’qib qilgan;
Uyatsiz harakatlar va chaqiriqlar: So‘ngra u bolaning qarshisiga chiqib, uyatsiz-buzuq harakatlar namoyish etgan hamda uni o‘zi bilan birga ketishga undab, aldashga uringan;
Atrofdagilar va kameralar omili: Hududdagi xonadonlarga o‘rnatilgan xavfsizlik kameralaridagi dalillar tufayli huquq-tartibot organlari gumonlanuvchini tezkorlik bilan aniqlashga muvaffaq bo‘lgan.
Qonun ustuvorligi: Qanday jazo chorasi ko‘riladi?
Holat yuzasidan tuman huquqni muhofaza qiluvchi idoralari tomonidan kechiktirib bo‘lmaydigan tergov harakatlari boshlandi:
Modda bo‘yicha ayblov: Mazkur fakt asosida O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 129-moddasi (O‘n olti yoshga to‘lmagan shaxsga nisbatan uyatsiz-buzuq harakatlar qilish) bilan jinoyat ishi ochildi;
Jazo muddati: Qonunchilikka ko‘ra, ushbu turdagi og‘ir jinoyatni sodir etgan shaxslar uchun 5 yildan 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi ko‘zda tutilgan bo‘lib, hech qanday yengillashtiruvchi choralar qo‘llanilmaydi;
Bolalar xavfsizligi: Mutaxassislar ota-onalardan yosh bolalarni ko‘chada yolg‘iz va qarovsiz qoldirmaslikni, notanish shaxslar bilan muloqot qilmaslik bo‘yicha tushuntirish ishlarini muntazam olib borishni so‘ramoqda.
Hozirda tergov harakatlari davom etmoqda va qonunbuzarga nisbatan sud tomonidan qat’iy huquqiy baho berilishi ta’minlanadi.
Izohlar 0
…