Qorako‘lda dahshatli holat: 8 yoshli qizchaga buzuq harakatlar qilgan shaxs qo‘lga olindi

·54·Jamiyat
Qorako‘lda dahshatli holat: 8 yoshli qizchaga buzuq harakatlar qilgan shaxs qo‘lga olindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Buxoro viloyatining Qorako‘l tumanida 8 yoshli qizchaga nisbatan uyatsiz-buzuq harakatlar sodir etgan shaxs qo‘lga olindi.
  • Gumonlanuvchining qilmishi hududdagi kuzatuv kameralari orqali fosh etilib, unga nisbatan Jinoyat kodeksining 129-moddasi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi.
  • Tergov harakatlari davom etayotgan bo‘lib, aybdor shaxs 5 yildan 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin.

Buxoro viloyatining Qorako‘l tumanida voyaga yetmagan maktab yoshidagi qizaloqqa nisbatan nojo‘ya va buzuq harakatlar sodir etgan shaxsning qilmishi hududdagi kuzatuv kameralari orqali fosh bo‘ldi. Ko‘cha bo‘ylab qizchaning ortidan poylab yurgan va unga nisbatan uyatsiz-buzuq harakatlar qilgan fuqaroga nisbatan huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan darhol jinoiy ish qo‘zg‘atildi.

Mazkur voqea ijtimoiy tarmoqlarda va mahalliy aholi orasida katta xavotir va muhokamalarga sabab bo‘ldi.

Kuzatuv kameralariga tushgan holat tafsilotlari

Hodisa joyidagi videokuzatuv yozuvlarida gumonlanuvchining quyidagi shubhali va jinoiy xatti-harakatlari aniq qayd etilgan:

  • Qizchaning ortidan poylash: Shaxs ko‘chada yolg‘iz ketayotgan 8 yoshli qizaloqni uzoq masofadan yashirincha kuzatib, uning ortidan ta’qib qilgan;

  • Uyatsiz harakatlar va chaqiriqlar: So‘ngra u bolaning qarshisiga chiqib, uyatsiz-buzuq harakatlar namoyish etgan hamda uni o‘zi bilan birga ketishga undab, aldashga uringan;

  • Atrofdagilar va kameralar omili: Hududdagi xonadonlarga o‘rnatilgan xavfsizlik kameralaridagi dalillar tufayli huquq-tartibot organlari gumonlanuvchini tezkorlik bilan aniqlashga muvaffaq bo‘lgan.

Qonun ustuvorligi: Qanday jazo chorasi ko‘riladi?

Holat yuzasidan tuman huquqni muhofaza qiluvchi idoralari tomonidan kechiktirib bo‘lmaydigan tergov harakatlari boshlandi:

  • Modda bo‘yicha ayblov: Mazkur fakt asosida O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 129-moddasi (O‘n olti yoshga to‘lmagan shaxsga nisbatan uyatsiz-buzuq harakatlar qilish) bilan jinoyat ishi ochildi;

  • Jazo muddati: Qonunchilikka ko‘ra, ushbu turdagi og‘ir jinoyatni sodir etgan shaxslar uchun 5 yildan 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi ko‘zda tutilgan bo‘lib, hech qanday yengillashtiruvchi choralar qo‘llanilmaydi;

  • Bolalar xavfsizligi: Mutaxassislar ota-onalardan yosh bolalarni ko‘chada yolg‘iz va qarovsiz qoldirmaslikni, notanish shaxslar bilan muloqot qilmaslik bo‘yicha tushuntirish ishlarini muntazam olib borishni so‘ramoqda.

Hozirda tergov harakatlari davom etmoqda va qonunbuzarga nisbatan sud tomonidan qat’iy huquqiy baho berilishi ta’minlanadi.

BuxoroQorako‘lJinoyat kodeksi 129-moddaBolalar xavfsizligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buxoroda 8 yoshli qizga uyatsiz harakatlar qilgan erkakka jinoyat ishi ochildiBuxoroda 8 yoshli qizga uyatsiz harakatlar qilgan erkakka jinoyat ishi ochildiBugun 13:27Toshkentda maktab qo‘riqlash xizmati xodimi 6-sinf o‘quvchisiga shilqimlik qilgani aytilmoqdaToshkentda maktab qo‘riqlash xizmati xodimi 6-sinf o‘quvchisiga shilqimlik qilgani aytilmoqda24 sentabr 15:46110 million so‘m miqdoridagi aliment oldindan to‘lab berildi110 million so‘m miqdoridagi aliment oldindan to‘lab berildi9 sentabr 17:22"Qizimdan xavotir oladigan bo‘lib qoldim" — Shahzoda Muhammedova oxirgi bo‘layotgan voqealar haqida fikr bildirdi"Qizimdan xavotir oladigan bo‘lib qoldim" — Shahzoda Muhammedova oxirgi bo‘layotgan voqealar haqida fikr bildirdi6 oktabr 16:28Bir soniyalik reaksiya: Misrda derazadan qulayotgan bolani o‘tkinchi "ilib oldi" (video)Bir soniyalik reaksiya: Misrda derazadan qulayotgan bolani o‘tkinchi "ilib oldi" (video)5 oktabr 21:37Namangandagi 5 yoshli qizaloq fojiasi: jazo masalasi yana kun tartibidaNamangandagi 5 yoshli qizaloq fojiasi: jazo masalasi yana kun tartibida28 sentabr 08:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi