Bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlar taqiqlanmoqda: Dunyo boʻylab yangi cheklovlar toʻlqini

·31·Texno
Bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlar taqiqlanmoqda: Dunyo boʻylab yangi cheklovlar toʻlqini

Soʻnggi oylarda dunyoning koʻplab rivojlangan mamlakatlari voyaga yetmagan bolalar va oʻsmirlarning ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishini cheklash boʻyicha qatʼiy choralar koʻrishni boshladi. Ushbu tashabbuslar yosh avlodni kiberbulling, raqamli qaramlik, ruhiy salomatlik muammolari va internetdagi turli xavf-xatarlardan himoya qilish maqsadida ilgari surilmoqda. Avstraliya bu borada kashfiyotchi boʻlib, dunyoda birinchi boʻlib tegishli qonunni qabul qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Avstraliya hukumati 2025-yil oxiridan boshlab 16 yoshga toʻlmagan bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishni rasman taqiqladi. Mazkur cheklov Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit, Twitch va Kick kabi platformalarni qamrab oladi. Shunisi eʼtiborliki, WhatsApp va YouTube Kids xizmatlari ushbu roʻyxatga kiritilmagan. Qonun talablarini buzgan texnologik kompaniyalar 34,4 million AQSH dollarigacha jarimaga tortilishi mumkin.

Yevropa va Shimoliy Amerika davlatlarining rejalari

Fransiya ham yaqinda shunga oʻxshash choralarni eʼlon qilib, ijtimoiy tarmoqlar borasidagi nazoratni kuchaytirayotgan davlatlar safiga qoʻshildi. Avstriya hukumati esa joriy yilning mart oyi oxirida 14 yoshgacha boʻlgan bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlash niyatida ekanini bildirdi. Hozirda ushbu qonun loyihasi ustida ish olib borilmoqda va iyun oyiga qadar yakunlanishi kutilmoqda.

Kanada hukumati iyun oyi boshida raqamli xavfsizlik toʻgʻrisidagi qonun loyihasini taqdim etdi. Unga koʻra, 16 yoshdan kichik boʻlganlar uchun ijtimoiy tarmoqlar yopilishi mumkin. Biroq, agar texnologik gigantlar yosh foydalanuvchilarni himoya qilish boʻyicha samarali ichki siyosatga ega ekanligini isbotlay olsa, ushbu taqiqdan mustasno boʻlishi mumkin. Daniya ham bu borada ortda qolmayapti: mamlakat parlamenti 15 yoshgacha boʻlgan bolalar uchun platformalarni cheklashni qoʻllab-quvvatlamoqda.

Ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilarning yoshini aniqlashda shunchaki soʻrovnoma bilan cheklanib qolmasligi kerak. Avstraliya va boshqa davlatlar platformalardan bir necha bosqichli tekshirish usullarini joriy etishni talab qilmoqda. Bu esa oʻz navbatida shaxsiy maʼlumotlar daxlsizligi va hukumatning raqamli hayotga haddan tashqari aralashuvi borasida bahslarga sabab boʻlmoqda.

Tanqidlar va kutilayotgan natijalar

Amnesty Tech kabi tashkilotlar va ayrim ekspertlar bunday taqiqlarning samarasiz ekanligini taʼkidlamoqda. Ularning fikricha, cheklovlar yosh avlodning real hayot tarzi va zamonaviy texnologiyalarga boʻlgan ehtiyojini inobatga olmaydi. Shunga qaramay, koʻplab davlatlar bolalarning ruhiy salomatligini birinchi oʻringa qoʻygan holda qonunchilikni qatʼiylashtirishda davom etmoqda.

  • Avstraliya: 16 yoshgacha taqiq (jarimalar bilan);
  • Avstriya: 14 yoshgacha cheklov;
  • Kanada: 16 yoshgacha raqamli xavfsizlik qonuni;
  • Daniya: 15 yoshgacha foydalanishni cheklash.
Oʻzbekistonda ham yoshlarning ijtimoiy tarmoqlardagi xavfsizligi masalasi tez-tez muhokama qilinadi. Garchi hozircha mamlakatimizda bunday keskin taqiqlar joriy etilmagan boʻlsa-da, jahon tajribasi kelajakda mahalliy qonunchilikka ham taʼsir koʻrsatishi ehtimoldan xoli emas.

Ijtimoiy TarmoqlarBolalar XavfsizligiAvstraliyaTexnologiyaQonunchilik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob