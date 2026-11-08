Zuhra Soliyeva o‘ziga yopishtirilgan “shallaqi aktrisa” tamg‘asidan qutulish qiyinligini aytdi

·61·Madaniyat
Zuhra Soliyeva o‘ziga yopishtirilgan “shallaqi aktrisa” tamg‘asidan qutulish qiyinligini aytdi

Aktrisa, xonanda va teleboshlovchi Zuhra Soliyeva “Chotki TV” YouTube kanaliga bergan intervyusida ijodiy faoliyati va tomoshabinlar orasida shakllangan obrazi haqida gapirdi. U, xususan, “Boyvachcha” filmidagi roli sabab ko‘pchilik uni hayotda ham tili o‘tkir, janjalkash ayol sifatida tasavvur qilishidan ranjishini bildirdi.

San’atkorning ta’kidlashicha, aynan shu obraz orqali keng auditoriyaga tanilgan. Shundan so‘ng unga turli tadbirlar va to‘ylardan takliflar ko‘paygan, bu esa moddiy jihatdan ham foyda keltirgan. Shu sababli bir muddat o‘sha obrazni davom ettirish unga ham ma’qul bo‘lgan.

Biroq Zuhra Soliyeva vaqtida tomoshabinlarga bu faqat sahnadagi va ekrandagi obraz ekanini tushuntirib berishi kerakligini tan oldi. Uning aytishicha, ayrim insonlar u bilan shaxsan suhbatlashganidan keyingina hayotda mutlaqo boshqacha ekanini anglashadi.

Aktrisa hozir ham ijtimoiy tarmoqlarda uning tashqi ko‘rinishi va hatto kulish tarziga izoh beradiganlar borligini aytdi. Shunga qaramay, odamlar ongida shakllangan tasavvurni o‘zgartirish oson emasligini ta’kidladi.

Zuhra Soliyeva o‘zining boshqa ijodiy qirralarini ham namoyon etishni istashini bildirdi. Uning fikricha, tarixiy va yirik davlat kinolarida rol ijro etish imkoniyati hamma san’atkorlarga ham berilmaydi. Shunday bo‘lsa-da, aktrisa kelajakda o‘zini boshqa obrazlarda ham ko‘rsatish umidini yo‘qotmagan.

Zuhra SoliyevaBoyvachchaChotki TVO‘zbek kino san’ati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aktyor Azamat Axrorovning o‘g‘li 3 yoshni qarshi oldi (video)Aktyor Azamat Axrorovning o‘g‘li 3 yoshni qarshi oldi (video)22 oktabr 17:26Zuhra Soliyevaga eng ko‘p beriladigan 5 ta savol qanday?Zuhra Soliyevaga eng ko‘p beriladigan 5 ta savol qanday?10 iyul 20:53Zuhra Soliyeva: “Ertaga o‘lsang, o‘ligingni kim ko‘taradi, deb yozishdi” (video)Zuhra Soliyeva: “Ertaga o‘lsang, o‘ligingni kim ko‘taradi, deb yozishdi” (video)25 iyun 13:07Zuhra Soliyeva: Sevimli san’atkorimdan o‘zim chipta so‘raymanZuhra Soliyeva: Sevimli san’atkorimdan o‘zim chipta so‘rayman3 iyun 10:33“Nega men xunukman deb oynaga qarab yig‘laganman” — Zuhra Soliyeva og‘ir kunlarini esladi“Nega men xunukman deb oynaga qarab yig‘laganman” — Zuhra Soliyeva og‘ir kunlarini esladi1 iyun 13:06Zuhra Soliyevaning dardli gaplari muxlislarni o‘ylantirdiZuhra Soliyevaning dardli gaplari muxlislarni o‘ylantirdi29 may 14:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

G‘aybulla Tursunov Jasmin bilan munosabati haqidagi gaplarga oydinlik kiritdi
G‘aybulla Tursunov Jasmin bilan munosabati haqidagi gaplarga oydinlik kiritdi
«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi