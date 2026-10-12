Mirjalol Nematovning “Lola” taronasi qisqa vaqtda 1,2 million marta tomosha qilindi (video)

·3·Madaniyat
Mirjalol Nematovning “Lola” taronasi qisqa vaqtda 1,2 million marta tomosha qilindi (video)

Xonanda Mirjalol Nematov yangi “Lola” nomli qo‘shig‘ini muxlislariga taqdim etdi. 8 oktyabr kuni xonandaning YouTube kanalida namoyish etilgan tarona qisqa vaqt ichida millionlab tomoshabinlar e’tiborini qozondi.

Klip hozirga qadar 1,2 million martadan ortiq tomosha qilinib, uning ostida 1,2 mingdan ziyod izoh qoldirilgan. Izohlarda tinglovchilar qo‘shiq va videoklip haqidagi iliq fikrlarini bildirib, xonandaga ijodiy muvaffaqiyatlar tilamoqda.

“Lola” taronasining videoklipida Mirjalol Nematovning hamrohi sifatida Nozanin G‘afforova ishtirok etgan. Yangi qo‘shig‘i muxlislar tomonidan iliq kutib olinib, ijtimoiy tarmoqlarda ham muhokama qilinmoqda.

Agar ushbu taronani 1 balldan 10 ballgacha baholash imkoniyati bo‘lsa, unga necha ball qo‘ygan bo‘lardingiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring!

Xonanda Mirjalol NematovLola (qo‘shiq)Nozanin G‘afforovaYouTube videoklip
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mirjalol Nematov yangi taronasidan qisqa parchani e’lon qildi (video)Mirjalol Nematov yangi taronasidan qisqa parchani e’lon qildi (video)5 oktabr 11:22Farhod Sulaymonning “Ey dil” taronasi muxlislar e’tiborini tortmoqda (video)Farhod Sulaymonning “Ey dil” taronasi muxlislar e’tiborini tortmoqda (video)7 oktabr 12:29Nozanin G‘afforova 9 yildan beri ko‘rmagan dadasiga murojaat qildi (video)Nozanin G‘afforova 9 yildan beri ko‘rmagan dadasiga murojaat qildi (video)10 sentabr 11:11Botir Qodirovning “Oshiqman” taronasi iliq kutib olindi (video)Botir Qodirovning “Oshiqman” taronasi iliq kutib olindi (video)6 oktabr 05:59Shohruhxonning yangi “Lola” taronasi muxlislar e’tiborini tortdi!Shohruhxonning yangi “Lola” taronasi muxlislar e’tiborini tortdi!31 may 15:51Munisa Rizayevaning “Bevafo” taronasi qisqa vaqtda shov-shuvga aylandiMunisa Rizayevaning “Bevafo” taronasi qisqa vaqtda shov-shuvga aylandi24 may 16:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi