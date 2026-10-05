Mirjalol Nematov yangi taronasidan qisqa parchani e’lon qildi (video)

·4·Madaniyat
Mirjalol Nematov yangi taronasidan qisqa parchani e’lon qildi (video)

Xonanda Mirjalol Nematov yangi qo‘shiq ustida ishlayotganini ma’lum qildi. U Instagram sahifasida yangi taronadan qisqa parcha joylashtirib, uni yaqin kunlarda to‘liq taqdim etishini aytdi.

«Hozircha shu joyini tinglab turinglar. Tez kunda premyera», — deb yozdi xonanda videolavha ostiga.

Qisqa parchadan kelib chiqib, yangi tarona «Lola» deb nomlanishi taxmin qilinmoqda. Bir necha soniyalik lavhaning o‘ziyoq muxlislar orasida qiziqish uyg‘otgan. Izohlarda foydalanuvchilar qo‘shiqni iliq kutib olib, premyera sanasini intiqlik bilan kutayotganini yozishgan.

Mirjalol Nematovning avvalgi bir qator kliplarida aktrisa Zarina Yo‘ldosheva ishtirok etgani bilan muxlislarga tanish. Bu safar esa xonanda yangi videoklipda aktrisa Nozanin G‘afforova bilan hamkorlik qilgan.

Yangi qo‘shiq qachon to‘liq taqdim etilishi hozircha aniq ma’lum qilinmagan.

Sizga Mirjalol Nematovning yangi taronasidan ushbu qisqa parcha manzur bo‘ldimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.

Mirjalol NematovNozanin G‘afforovaLola (qo‘shiq)Instagram
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nozanin G‘afforova 9 yildan beri ko‘rmagan dadasiga murojaat qildi (video)Nozanin G‘afforova 9 yildan beri ko‘rmagan dadasiga murojaat qildi (video)10 sentabr 11:11Yangi hit: “Oshiq edim” muxlislar qalbini zabt etmoqda (video)Yangi hit: “Oshiq edim” muxlislar qalbini zabt etmoqda (video)6 iyun 02:56Mirjalol Nematov “Qaro ko'z” taronasini taqdim etdi (video)Mirjalol Nematov “Qaro ko'z” taronasini taqdim etdi (video)12 may 14:10Mirjalol Nematov “Kabutar” bilan muxlislarni rom etdi (video)Mirjalol Nematov “Kabutar” bilan muxlislarni rom etdi (video)11 aprel 10:57Milena Madmusayeva yangi taronasi bilan muxlislarni qiziqtirib qo‘ydi!Milena Madmusayeva yangi taronasi bilan muxlislarni qiziqtirib qo‘ydi!17 iyun 14:35«Petal» klipidan so‘ng Ariana Grandening ozib ketgani muxlislarni xavotirga soldi«Petal» klipidan so‘ng Ariana Grandening ozib ketgani muxlislarni xavotirga soldi1 avgust 17:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)