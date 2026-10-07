Farhod Sulaymonning “Ey dil” taronasi muxlislar e’tiborini tortmoqda (video)
Xonanda Farhod Sulaymon “Ey dil” nomli qo‘shig‘iga ishlangan videoklipni YouTube platformasida taqdim etdi. Yangi tarona tinglovchilar tomonidan iliq kutib olinib, ijtimoiy tarmoqlarda va klip ostidagi izohlarda yaxshi fikrlar bildirilmoqda.
Videoklip namoyish etilganiga 10 kun bo‘lgan bo‘lsa-da, u allaqachon 150 mingdan ortiq marta tomosha qilingan. Tomoshabinlar qo‘shiqning mazmuni va ijrosiga ijobiy baho berib, xonandaga iliq tilaklarini yo‘llagan.
Farhod Sulaymonning “Ey dil” taronasi sizga qanday taassurot qoldirdi? Qo‘shiqni 1 dan 10 ballgacha baholaganingizda, unga necha ball qo‘ygan bo‘lardingiz?
Izohlar 0
…