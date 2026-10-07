Farhod Sulaymonning “Ey dil” taronasi muxlislar e’tiborini tortmoqda (video)

·0·Madaniyat
Farhod Sulaymonning “Ey dil” taronasi muxlislar e’tiborini tortmoqda (video)

Xonanda Farhod SulaymonEy dil” nomli qo‘shig‘iga ishlangan videoklipni YouTube platformasida taqdim etdi. Yangi tarona tinglovchilar tomonidan iliq kutib olinib, ijtimoiy tarmoqlarda va klip ostidagi izohlarda yaxshi fikrlar bildirilmoqda.

Videoklip namoyish etilganiga 10 kun bo‘lgan bo‘lsa-da, u allaqachon 150 mingdan ortiq marta tomosha qilingan. Tomoshabinlar qo‘shiqning mazmuni va ijrosiga ijobiy baho berib, xonandaga iliq tilaklarini yo‘llagan.

Farhod Sulaymonning “Ey dil” taronasi sizga qanday taassurot qoldirdi? Qo‘shiqni 1 dan 10 ballgacha baholaganingizda, unga necha ball qo‘ygan bo‘lardingiz?

Farhod SulaymonEy dilYouTube videoklip
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rayhon va Izzat Shukurovdan yangi duet tarona: "Dil yig‘lar" muxlislar e’tiborida (video)Rayhon va Izzat Shukurovdan yangi duet tarona: "Dil yig‘lar" muxlislar e’tiborida (video)25 sentabr 20:42Botir Qodirovning “Oshiqman” taronasi iliq kutib olindi (video)Botir Qodirovning “Oshiqman” taronasi iliq kutib olindi (video)Kecha 05:59Rayhon va Izzat Shukurovdan kutilmagan duet: muxlislar yangi taronani kutmoqdaRayhon va Izzat Shukurovdan kutilmagan duet: muxlislar yangi taronani kutmoqda22 sentabr 13:48Shohruhxonning yangi “Lola” taronasi muxlislar e’tiborini tortdi!Shohruhxonning yangi “Lola” taronasi muxlislar e’tiborini tortdi!31 may 15:51Dilnozning qiziga bag‘ishlangan “Qizim” taronasi premyera qilindi (video)Dilnozning qiziga bag‘ishlangan “Qizim” taronasi premyera qilindi (video)18 iyul 16:26Munisa Rizayevaning “Bevafo” taronasi qisqa vaqtda shov-shuvga aylandiMunisa Rizayevaning “Bevafo” taronasi qisqa vaqtda shov-shuvga aylandi24 may 16:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi