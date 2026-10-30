Quvonchli xabar: aktrisa Farida Temirova uchinchi bor yana ona bo‘ldi!

·64·Madaniyat
Quvonchli xabar: aktrisa Farida Temirova uchinchi bor yana ona bo‘ldi!

Aktrisa Farida Temirova oilasida quvonchli voqea yuz berdi. San’atkor 25 oktyabr kuni uchinchi farzandini dunyoga keltirganini ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasi orqali ma’lum qildi.

Aktrisaning bu safar o‘g‘il farzandi tug‘ildi. U chaqaloqqa Umar deb ism qo‘yganini bildirib, oilasi yana bir kishiga ko‘payganidan xursandligini muxlislari bilan bo‘lishdi.

Farida Temirova sahifasida chaqalog‘i bilan tushgan suratini joylab, “Mana, oilamiz yana bittaga ko‘paydi. Oilamizga xush kelibsan, Umar! Hammaga shunaqa baxt nasib qilsin”, deya izoh qoldirdi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, aktrisaning bundan avval bir o‘g‘il va bir qiz farzandi bor edi. Umar uning uchinchi farzandi bo‘ldi.

Muxlislar va kuzatuvchilar aktrisani ushbu quvonchli voqea bilan samimiy tabriklab, ona va chaqaloqqa mustahkam sog‘liq tilashmoqda.

Farida TemirovaO‘zbek shou-biznesiFarzandli bo‘lish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bollivudning afsonaviy yulduzlari yillar o‘tib qanday o‘zgardi?Bollivudning afsonaviy yulduzlari yillar o‘tib qanday o‘zgardi?9 oktabr 13:24Temur Alixonov va Farida o‘g‘li Imronning yuzini ilk bor ommaga ko‘rsatdi!Temur Alixonov va Farida o‘g‘li Imronning yuzini ilk bor ommaga ko‘rsatdi!23 iyul 01:18Timur va Farida ilk bor ota-ona bo‘lishdiTimur va Farida ilk bor ota-ona bo‘lishdi7 may 23:03Farzand barakasi: Temur va Farida yangi uyga ko‘chdiFarzand barakasi: Temur va Farida yangi uyga ko‘chdi10 iyun 11:10Temur Alixonovning Farida uchun tayyorlagan syurprizi tarmoqlarda shov-shuvga aylandiTemur Alixonovning Farida uchun tayyorlagan syurprizi tarmoqlarda shov-shuvga aylandi24 may 14:17Xamdam Sobirovning yangi qo‘shig‘i qanday nomlanadi? (video)Xamdam Sobirovning yangi qo‘shig‘i qanday nomlanadi? (video)Bugun 17:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Farzandlari uchun hech narsani ayamaydigan jahon yulduzlari
Farzandlari uchun hech narsani ayamaydigan jahon yulduzlari