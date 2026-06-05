Oliy va kasbiy ta’lim muassasalariga qabul jarayonlari rasman boshlandi
Mamlakatimizda minglab yoshlar va ularning ota-onalari intizorlik bilan kutgan eng qaynoq palla yetib keldi. Joriy yilgi oliy hamda kasbiy ta’lim muassasalariga qabul mavsumi bugundan boshlab o‘z ishini boshladi. Davlatimiz rahbarining tegishli PF-81-sonli Farmoni bilan hayotimizga tatbiq etilgan yangi tartibga ko‘ra, bu yilgi bakalavriat bosqichiga kirish jarayonlari mutlaqo yangicha, ya’ni ikki bosqichli tizim asosida yuqori saviyada tashkil etilmoqda.
Bu tizimning eng katta afzalligi shundaki, u «avval sinovdan o‘t, keyin omadni sinab ko‘r» degan adolatli tamoyilga asoslanadi. Endilikda yigit-qizlar o‘z bilim darajalarini aniqlab olgach, imkoniyatlaridan kelib chiqib kelajak yo‘lini tanlashlari mumkin bo‘ladi.
Birinchi bosqich: Ro‘yxatdan o‘tish va imtihonlar mavsumi
Yangi tartibning dastlabki pallasi bugun boshlangan bo‘lib, u abituriyentlarni onlayn ro‘yxatga olish va imtihon topshirish jarayonlarini qamrab oladi.
Hujjat topshirish muddati: Kelajakda talaba bo‘lishni maqsad qilgan yoshlar joriy yilning 5 iyunidan to 25 iyuniga qadar Bilimni baholash agentligining maxsus «my.uzbmb.uz» elektron platformasi orqali masofaviy tarzda ro‘yxatdan o‘tishlari shart.
Ro‘yxatdan o‘tishda nimalar tanlanadi? Bu bosqichda abituriyentlar faqat o‘zlari imtihon topshiradigan fanlar majmuasi (blok), ta’lim tili (o‘zbek, rus yoki qoraqalpoq) hamda o‘zlariga qulay bo‘lgan imtihon topshirish hududini belgilaydilar. Oliygoh nomi esa hozircha tanlanmaydi.
Ijodiy imtihon topshiruvchilar diqqatiga: Alohida jismoniy yoki san’at sohasidagi iqtidor talab etiladigan yo‘nalishlarni tanlagan yoshlar, yuqoridagi ma’lumotlardan tashqari, o‘zlari kasbiy imtihon topshiradigan konkret oliy ta’lim muassasasini ham ko‘rsatib o‘tishlari lozim.
Oliy ta’lim muassasalariga kirish uchun bo‘lib o‘tadigan asosiy Davlat imtihonlari iyul va avgust oylarida tashkil etiladi. Abituriyentlar uchun eng yoqimli yangiliklardan biri shundaki, ular o‘zlari to‘plagan ballarni uzoq kutmasdan, imtihon topshirgan kunlarining ertasigayoq shaxsiy kabinetlari orqali bilib olish imkoniga ega bo‘ladilar.
Ikkinchi bosqich: Maqsadli tanlov va yakuniy natijalar
Rejaga ko‘ra, barcha test sinovlari hamda kasbiy (ijodiy) imtihonlar to‘liq yakuniga yetganidan so‘ng, qabulning eng hayajonli ikkinchi bosqichi boshlanadi.
Jarayon turi
Davomiyligi
Abituriyentning harakati
Oliygoh va yo‘nalish tanlovi
Roppa-rosa 15 kun
To‘plangan ballga qarab oliygoh, yo‘nalish va ta’lim shakli tanlanadi
Ushbu 15 kunlik muddat davomida yoshlar o‘zlarining real natijalariga suyangan holda, qaysi oliygohning qaysi ta’lim shakli (kunduzgi, sirtqi, kechki yoki masofaviy) va qaysi ustuvorlik asosida o‘qishga kirishni xohlashlarini o‘zlari erkin belgilaydilar. Ushbu jarayon to‘liq tugaganidan so‘ng, Bilimni baholash agentligi atigi bir hafta muddat ichida talabalikka tavsiya etilgan baxtli yoshlarning yakuniy ro‘yxatini o‘z rasmiy saytida e’lon qiladi.
Texnikumlarda o‘qish istagida bo‘lganlar uchun muhim ma’lumot
Yangi tizim texnikum va kasb-hunar maktablarida tahsil olmoqchi bo‘lgan yoshlarga ham katta qulaylik yaratdi. Oliy ta’lim muassasalariga kirish bo‘yicha yakuniy natijalar e’lon qilinib, grant yoki kontrakt asosida o‘qishga kira olmagan, ammo yuqori ball to‘plagan abituriyentlar uchun yangi imkoniyat eshigi ochiladi.
Oliygohlar natijalari chiqqandan keyin 10 kun muddat ichida ular o‘zlari xohlagan texnikumni, mos mutaxassislikni va qulay ta’lim shaklini tanlashlari mumkin bo‘ladi. Ularning ham yakuniy natijalari bir hafta ichida tezkorlik bilan e’lon qilinadi.
«Zamin» tilagi: Barcha abituriyentlarimizga bo‘lajak sinovlarda omad va zafarlar yor bo‘lishini tilaymiz! O‘z bilim va mahoratingizni namoyish etib, sevimli kasbingiz egasi va jonajon Vatanimizning munosib farzandi bo‘lishingizga tilakdoshmiz.
Yurtimizdagi ta’lim tizimiga oid eng so‘nggi yangiliklar, qabul jarayonlari, imtihon kundaliklari va foydali maslahatlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…