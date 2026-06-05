Oliy va kasbiy ta’lim muassasalariga qabul jarayonlari rasman boshlandi

·31·O‘zbekiston
Oliy va kasbiy ta’lim muassasalariga qabul jarayonlari rasman boshlandi

Mamlakatimizda minglab yoshlar va ularning ota-onalari intizorlik bilan kutgan eng qaynoq palla yetib keldi. Joriy yilgi oliy hamda kasbiy ta’lim muassasalariga qabul mavsumi bugundan boshlab o‘z ishini boshladi. Davlatimiz rahbarining tegishli PF-81-sonli Farmoni bilan hayotimizga tatbiq etilgan yangi tartibga ko‘ra, bu yilgi bakalavriat bosqichiga kirish jarayonlari mutlaqo yangicha, ya’ni ikki bosqichli tizim asosida yuqori saviyada tashkil etilmoqda.

Bu tizimning eng katta afzalligi shundaki, u «avval sinovdan o‘t, keyin omadni sinab ko‘r» degan adolatli tamoyilga asoslanadi. Endilikda yigit-qizlar o‘z bilim darajalarini aniqlab olgach, imkoniyatlaridan kelib chiqib kelajak yo‘lini tanlashlari mumkin bo‘ladi.

Birinchi bosqich: Ro‘yxatdan o‘tish va imtihonlar mavsumi

Yangi tartibning dastlabki pallasi bugun boshlangan bo‘lib, u abituriyentlarni onlayn ro‘yxatga olish va imtihon topshirish jarayonlarini qamrab oladi.

  • Hujjat topshirish muddati: Kelajakda talaba bo‘lishni maqsad qilgan yoshlar joriy yilning 5 iyunidan to 25 iyuniga qadar Bilimni baholash agentligining maxsus «my.uzbmb.uz» elektron platformasi orqali masofaviy tarzda ro‘yxatdan o‘tishlari shart.

  • Ro‘yxatdan o‘tishda nimalar tanlanadi? Bu bosqichda abituriyentlar faqat o‘zlari imtihon topshiradigan fanlar majmuasi (blok), ta’lim tili (o‘zbek, rus yoki qoraqalpoq) hamda o‘zlariga qulay bo‘lgan imtihon topshirish hududini belgilaydilar. Oliygoh nomi esa hozircha tanlanmaydi.

  • Ijodiy imtihon topshiruvchilar diqqatiga: Alohida jismoniy yoki san’at sohasidagi iqtidor talab etiladigan yo‘nalishlarni tanlagan yoshlar, yuqoridagi ma’lumotlardan tashqari, o‘zlari kasbiy imtihon topshiradigan konkret oliy ta’lim muassasasini ham ko‘rsatib o‘tishlari lozim.

Oliy ta’lim muassasalariga kirish uchun bo‘lib o‘tadigan asosiy Davlat imtihonlari iyul va avgust oylarida tashkil etiladi. Abituriyentlar uchun eng yoqimli yangiliklardan biri shundaki, ular o‘zlari to‘plagan ballarni uzoq kutmasdan, imtihon topshirgan kunlarining ertasigayoq shaxsiy kabinetlari orqali bilib olish imkoniga ega bo‘ladilar.

Ikkinchi bosqich: Maqsadli tanlov va yakuniy natijalar

Rejaga ko‘ra, barcha test sinovlari hamda kasbiy (ijodiy) imtihonlar to‘liq yakuniga yetganidan so‘ng, qabulning eng hayajonli ikkinchi bosqichi boshlanadi.

Jarayon turi

Davomiyligi

Abituriyentning harakati

Oliygoh va yo‘nalish tanlovi

Roppa-rosa 15 kun

To‘plangan ballga qarab oliygoh, yo‘nalish va ta’lim shakli tanlanadi

Ushbu 15 kunlik muddat davomida yoshlar o‘zlarining real natijalariga suyangan holda, qaysi oliygohning qaysi ta’lim shakli (kunduzgi, sirtqi, kechki yoki masofaviy) va qaysi ustuvorlik asosida o‘qishga kirishni xohlashlarini o‘zlari erkin belgilaydilar. Ushbu jarayon to‘liq tugaganidan so‘ng, Bilimni baholash agentligi atigi bir hafta muddat ichida talabalikka tavsiya etilgan baxtli yoshlarning yakuniy ro‘yxatini o‘z rasmiy saytida e’lon qiladi.

Texnikumlarda o‘qish istagida bo‘lganlar uchun muhim ma’lumot

Yangi tizim texnikum va kasb-hunar maktablarida tahsil olmoqchi bo‘lgan yoshlarga ham katta qulaylik yaratdi. Oliy ta’lim muassasalariga kirish bo‘yicha yakuniy natijalar e’lon qilinib, grant yoki kontrakt asosida o‘qishga kira olmagan, ammo yuqori ball to‘plagan abituriyentlar uchun yangi imkoniyat eshigi ochiladi.

Oliygohlar natijalari chiqqandan keyin 10 kun muddat ichida ular o‘zlari xohlagan texnikumni, mos mutaxassislikni va qulay ta’lim shaklini tanlashlari mumkin bo‘ladi. Ularning ham yakuniy natijalari bir hafta ichida tezkorlik bilan e’lon qilinadi.

«Zamin» tilagi: Barcha abituriyentlarimizga bo‘lajak sinovlarda omad va zafarlar yor bo‘lishini tilaymiz! O‘z bilim va mahoratingizni namoyish etib, sevimli kasbingiz egasi va jonajon Vatanimizning munosib farzandi bo‘lishingizga tilakdoshmiz.

Yurtimizdagi ta’lim tizimiga oid eng so‘nggi yangiliklar, qabul jarayonlari, imtihon kundaliklari va foydali maslahatlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Bilimni baholash agentligimy.uzbmb.uzOʻzbekistonQoraqalpoqPF-81
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ko‘p qavatli uylarni rasmiylashtirishda yangi raqamli tartib joriy etildiKo‘p qavatli uylarni rasmiylashtirishda yangi raqamli tartib joriy etildiKecha, 17:32Saida Mirziyoyeva Samarqandda BMT va GEJ rahbarlari bilan uchrashdi (foto)Saida Mirziyoyeva Samarqandda BMT va GEJ rahbarlari bilan uchrashdi (foto)Kecha, 16:47Toshkentda 1 sentyabrdan avtobuslarda yo‘l haqini to‘lash tartibi o‘zgaradi.Toshkentda 1 sentyabrdan avtobuslarda yo‘l haqini to‘lash tartibi o‘zgaradi.Kecha, 13:34O‘zbekistonda bir kilo palovning yangi qiymatlari ma’lum qilindiO‘zbekistonda bir kilo palovning yangi qiymatlari ma’lum qilindiKecha, 13:22Toshkentda 60 gektarlik kimyo klasteri tashkil etiladiToshkentda 60 gektarlik kimyo klasteri tashkil etiladiKecha, 12:16Chustda 5,3 milliard so‘mlik gaz talon-toroji aniqlandiChustda 5,3 milliard so‘mlik gaz talon-toroji aniqlandiKecha, 10:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda issiq havo o‘rnini kuchli yomg‘ir va salqinlik egallaydi
O‘zbekistonda issiq havo o‘rnini kuchli yomg‘ir va salqinlik egallaydi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi