Shri-Lankada qariyalar uyiga o‘t ketdi

·31·O‘zbekiston
Shri-Lankada qariyalar uyiga o‘t ketdi

Shri Lankada joylashgan qariyalar uyida yuz bergan yong‘in fojiali oqibatlarga olib keldi.

Reuters xabariga ko‘ra, hodisa natijasida kamida 12 kishi halok bo‘lgan. Yong‘in 4 iyunga o‘tar kechasi poytaxt Kolombodan taxminan 55 kilometr uzoqlikda joylashgan Anguruvatota shaharchasidagi qariyalar uyida sodir bo‘lgan.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, yong‘in tezda kengayib, binoda bo‘lgan ko‘plab keksalarning hayotiga xavf tug‘dirgan. Favqulodda xizmatlar voqea joyiga zudlik bilan yetib kelib, odamlarni evakuatsiya qilishga kirishgan.

Yong‘in oqibatida yana 8 nafar fuqaro turli darajadagi tan jarohatlari olib, shifoxonaga olib ketilgan. Shuningdek, 51 nafar kishi xavfsiz hududga ko‘chirilgan.

Qutqaruvchilar tomonidan yong‘in qisqa vaqt ichida o‘chirilgan bo‘lsa-da, uning kelib chiqish sabablari hali aniqlanmagan. Mazkur holat yuzasidan tekshiruv ishlari olib borilmoqda.

Ma’lum qilinishicha, qariyalar uyi direktori voqea bilan bog‘liq holatlarni aniqlash maqsadida huquq-tartibot organlari tomonidan qo‘lga olingan. Hodisaning aniq sabablari va mas’ullarini aniqlash ishlari davom etmoqda.

Shri-LankaReutersAnguruvatotaKolumbo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ko‘p qavatli uylarni rasmiylashtirishda yangi raqamli tartib joriy etildiKo‘p qavatli uylarni rasmiylashtirishda yangi raqamli tartib joriy etildiKecha, 17:32Saida Mirziyoyeva Samarqandda BMT va GEJ rahbarlari bilan uchrashdi (foto)Saida Mirziyoyeva Samarqandda BMT va GEJ rahbarlari bilan uchrashdi (foto)Kecha, 16:47Toshkentda 1 sentyabrdan avtobuslarda yo‘l haqini to‘lash tartibi o‘zgaradi.Toshkentda 1 sentyabrdan avtobuslarda yo‘l haqini to‘lash tartibi o‘zgaradi.Kecha, 13:34O‘zbekistonda bir kilo palovning yangi qiymatlari ma’lum qilindiO‘zbekistonda bir kilo palovning yangi qiymatlari ma’lum qilindiKecha, 13:22Toshkentda 60 gektarlik kimyo klasteri tashkil etiladiToshkentda 60 gektarlik kimyo klasteri tashkil etiladiKecha, 12:16Chustda 5,3 milliard so‘mlik gaz talon-toroji aniqlandiChustda 5,3 milliard so‘mlik gaz talon-toroji aniqlandiKecha, 10:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda issiq havo o‘rnini kuchli yomg‘ir va salqinlik egallaydi
O‘zbekistonda issiq havo o‘rnini kuchli yomg‘ir va salqinlik egallaydi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi