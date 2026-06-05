O‘zbekistonda avtobuslarda yo‘l haqini to‘lash qoidalari o‘zgaradi

·57·O‘zbekiston
O‘zbekistonda avtobuslarda yo‘l haqini to‘lash qoidalari o‘zgaradi

O‘zbekistonda jamoat transportidan foydalanish tartibida yangi o‘zgarishlar joriy etilmoqda.

Ma’lumotlarga ko‘ra, 1 sentyabrdan boshlab avtobuslarda yo‘l haqini to‘lash qoidalari yangilanadi. Endilikda yo‘lovchilar transportga kirishi bilanoq yo‘l haqini darhol to‘lashi shart bo‘ladi. Aks holda, ular chiptasiz yo‘lovchi sifatida baholanishi mumkin.

Qoidaga amal qilmagan yo‘lovchilarga nisbatan ma’muriy javobgarlik ham belgilangan bo‘lib, BHMning o‘ndan bir qismi miqdorida jarima qo‘llaniladi. Hozirgi hisob-kitoblarga ko‘ra, bu summa 41 200 so‘mni tashkil etadi.

Mutasaddilarning bildirishicha, ushbu yangilik jamoat transportida to‘lov intizomini yaxshilash va xizmat sifatini oshirishga qaratilgan.

Shuningdek, kelajakda avtobus, metro va shahar atrofi elektr poyezdlari uchun to‘lov tizimini yagona platformaga birlashtirish rejalashtirilmoqda. Bu esa yo‘lovchilar uchun yanada qulay va tezkor to‘lov tizimini yaratishi kutilmoqda.

OʻzbekistonSoʻm
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ko‘p qavatli uylarni rasmiylashtirishda yangi raqamli tartib joriy etildiKo‘p qavatli uylarni rasmiylashtirishda yangi raqamli tartib joriy etildiKecha, 17:32Saida Mirziyoyeva Samarqandda BMT va GEJ rahbarlari bilan uchrashdi (foto)Saida Mirziyoyeva Samarqandda BMT va GEJ rahbarlari bilan uchrashdi (foto)Kecha, 16:47Toshkentda 1 sentyabrdan avtobuslarda yo‘l haqini to‘lash tartibi o‘zgaradi.Toshkentda 1 sentyabrdan avtobuslarda yo‘l haqini to‘lash tartibi o‘zgaradi.Kecha, 13:34O‘zbekistonda bir kilo palovning yangi qiymatlari ma’lum qilindiO‘zbekistonda bir kilo palovning yangi qiymatlari ma’lum qilindiKecha, 13:22Toshkentda 60 gektarlik kimyo klasteri tashkil etiladiToshkentda 60 gektarlik kimyo klasteri tashkil etiladiKecha, 12:16Chustda 5,3 milliard so‘mlik gaz talon-toroji aniqlandiChustda 5,3 milliard so‘mlik gaz talon-toroji aniqlandiKecha, 10:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda issiq havo o‘rnini kuchli yomg‘ir va salqinlik egallaydi
O‘zbekistonda issiq havo o‘rnini kuchli yomg‘ir va salqinlik egallaydi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi