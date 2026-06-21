Toshkent avtobuslarida konditsionerlar majburiy ishlatiladi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Toshkent jamoat transportida yozgi mavsumda yo‘lovchilarga qulay sharoit yaratish bo‘yicha nazorat kuchaytirildi.
Yangi talablarga ko‘ra, havo harorati +28 darajadan oshsa, barcha avtobus va elektrobuslarda konditsionerlar uzluksiz ishlashi shart.
Shuningdek, transport salonidagi harorat +26 daraja atrofida saqlanishi belgilandi.
Qoidalarga amal qilmagan tashuvchilarga nisbatan chora ko‘riladi. Bu jarayonni nazorat qilish uchun Transport vazirligi tomonidan maxsus ishchi guruhlar tashkil etildi.
Mutasaddilar shahar yo‘nalishlarida kutilmagan tekshiruvlar o‘tkazib, salonlardagi harorat va konditsionerlar ishini nazorat qilmoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…