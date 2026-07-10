Yashnobodda Aviasozlar ko‘chasining bir qismi 20 kunga yopiladi

·25·O‘zbekiston
Yashnobodda Aviasozlar ko‘chasining bir qismi 20 kunga yopiladi

Toshkent shahrining Yashnobod tumanidagi Aviasozlar ko‘chasining bir qismi 20 kunga yopiladi.

Cheklov 11 iyul kuni soat 08:00 dan 31 iyul kuni soat 06:00 gacha amal qiladi. Bunga issiq suv ta’minoti magistral quvurini almashtirish ishlari sabab bo‘ladi.

Veolia Energy Tashkent haydovchilardan ushbu davrda harakat yo‘nalishini oldindan rejalashtirishni va aylanma yo‘llardan foydalanishni so‘radi.

Ta’mir ishlari yakunlangach, ko‘chada transport harakati qayta tiklanadi.

YashnobodAviasozlarVeolia Energy TashkentToshkentYo‘l yopilishiIssiq suv
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xorijga ishga yuboruvchi kompaniyalar endi yangicha tartibda nazorat qilinadiXorijga ishga yuboruvchi kompaniyalar endi yangicha tartibda nazorat qilinadiBugun, 12:00Tadbirkorlarga yengillik: «SES» tekshiruvlarini o‘tkazish tartibi o‘zgardiTadbirkorlarga yengillik: «SES» tekshiruvlarini o‘tkazish tartibi o‘zgardiBugun, 11:46O‘zbekistonda turizm uchun yangi imtiyoz: tadbirkorlarga QQSning 50%i qaytariladiO‘zbekistonda turizm uchun yangi imtiyoz: tadbirkorlarga QQSning 50%i qaytariladiBugun, 11:38Alifbo islohoti atrofida bahs: ekspert eng katta xavfni aytdi...Alifbo islohoti atrofida bahs: ekspert eng katta xavfni aytdi...Bugun, 11:20Dam olish kunlari havo qanday bo‘ladi? O‘zgidrometdan muhim ogohlantirishDam olish kunlari havo qanday bo‘ladi? O‘zgidrometdan muhim ogohlantirishBugun, 11:14O‘zbekistonda «bolnichniy» to‘lash tartibi tubdan o‘zgarmoqda: 1 iyuldan yangi qoidalarO‘zbekistonda «bolnichniy» to‘lash tartibi tubdan o‘zgarmoqda: 1 iyuldan yangi qoidalarBugun, 11:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija