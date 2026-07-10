Xitoylik sportchi 30 soniyada sakrash bo‘yicha yangi jahon rekordini o‘rnatdi!
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Yaponiyaning Kavasaki shahrida o‘tgan musobaqada xitoylik sportchi 30 soniya ichida eng ko‘p sakrash bo‘yicha yangi jahon rekordini o‘rnatdi.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda sportchining rekord natija qayd etgan lahzasi aks etgan. U 30 soniyada 121 marta sakrab, musobaqa ishtirokchilari va tomoshabinlar e’tiborini tortgan.
Rolik internetda tez tarqaldi. Foydalanuvchilar izohlarda sportchining tayyorgarligi, tezligi va harakatlaridagi aniqlikni yuqori baholamoqda.
Bunday natija qisqa vaqt ichida yuqori jismoniy tayyorgarlik va muvozanat talab qiladi. Shu bois xitoylik sportchining chiqishi sport muxlislari orasida keng muhokama qilinmoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…