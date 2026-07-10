Ichki ishlar xodimi ajoyib jonli ijrosi bilan tarmoqlarda tinglovchilar olqishiga sazovor bo‘ldi (video)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Ijtimoiy tarmoqlarda ichki ishlar organi xodimining jonli ijrosi aks etgan video keng tarqaldi. Unda xodim qo‘shiqni jonli ijro etayotgani tasvirlangan.
Videoda tinglovchilar uning chiqishini olqishlar bilan qarshi olganini ko‘rish mumkin. Foydalanuvchilar ham izohlarda xodimning ovozi va ijro mahoratiga ijobiy fikrlar bildirmoqda.
Ayrimlar bunday chiqishlar xizmat sohasida ishlaydigan insonlarning boshqa iqtidorlarini ham ko‘rsatishini ta’kidlamoqda.
Hozircha video qachon va qayerda olingani haqida aniq ma’lumot berilmagan. Ammo rolik qisqa vaqt ichida ko‘plab foydalanuvchilar e’tiborini tortdi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…