Aziz Rametov "Aziz qamalibdi" degan mish-mishlarga javob berdi (video)

·0·Madaniyat
Aziz Rametov "Aziz qamalibdi" degan mish-mishlarga javob berdi (video)

O‘zbekiston xalq artisti Saida Rametova hamda aktyor va rejissyor Jumadulla Rametovning o‘g‘li, aktyor Aziz Rametov Instagram sahifasi orqali e’tiborni tortgan videoni e’lon qildi.

Ma’lum bo‘lishicha, aktyor ushbu videoni ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ayrim noto‘g‘ri taxmin va izohlarga javob sifatida joylagan. Ayrim foydalanuvchilar, hatto aktyor qamoqqa tushgani haqida asossiz fikrlar bildirgan.

Aziz Rametov esa video ostida quyidagi izohni qoldirdi:

"Videoni nega unaqa qo‘yding demanglar, iltimos. Ba’zilar 'Aziz qamalib qolibdi', deb komment yozishibdi. 'Lecheniye'da degan gapni tushunmay. Adashmasam, qamoqxonaning maxsus formasi bo‘ladi-ku. Yana video qo‘ng‘iroqda ham gaplashtirib qo‘yishmaydi."

Aktyorning ushbu izohidan so‘ng muxlislari uni qo‘llab-quvvatlab, sog‘lig‘i yaxshi bo‘lishini tilashdi. Izohlarda, shuningdek, uning otasi Jumadulla Rametovga ham Allohdan shifo so‘rab, samimiy tilaklar bildirildi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shahzoda Muhammedova farzandlari bilan Bodrumdagi dam olish lahzalarini namoyish qildiShahzoda Muhammedova farzandlari bilan Bodrumdagi dam olish lahzalarini namoyish qildiBugun, 12:52Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)Bugun, 12:27Yosh ko‘rinishga ega teleboshlovchi Dildora Rustamova to‘ng‘ich qizini uzatmoqda!Yosh ko‘rinishga ega teleboshlovchi Dildora Rustamova to‘ng‘ich qizini uzatmoqda!Bugun, 09:35Eje Irtem nimadan vafot etgani rasman ma’lum qilindiEje Irtem nimadan vafot etgani rasman ma’lum qilindiKecha, 18:58Shakira Spotify tarixida yangi rekord o‘rnatdiShakira Spotify tarixida yangi rekord o‘rnatdiKecha, 16:53Shoxruhxon va Umidaxon yangi duetini e’lon qildi: "Xatlar" (video)Shoxruhxon va Umidaxon yangi duetini e’lon qildi: "Xatlar" (video)Kecha, 12:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi