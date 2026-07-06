1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?

·39·O‘zbekiston
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?

2025 yil 1 iyuldan boshlab qator shaxsiy hujjatlarni elektron shaklda taqdim etish imkoniyati joriy qilingani haqidagi xabarlar ko‘plab haydovchilarda bir savolni tug‘dirdi: YPX xodimi to‘xtatganda hujjatlarni MyGov ilovasi orqali ko‘rsatishning o‘zi kifoyami?

Ushbu masala yuzasidan Yo‘l harakati xavfsizligi xizmati (YHXX) rasmiy izoh berib, amaldagi tartibni tushuntirdi.

Ma’lum qilinishicha, “O‘zkomnazorat” inspeksiyasi tayyorlagan “Raqamli savodxonlik” videolarida 1 iyuldan boshlab pasport, ID-karta, haydovchilik guvohnomasi va boshqa qator hujjatlarning elektron ko‘rinishi rasman tan olinishi, ularni MyGov mobil ilovasi orqali taqdim etish mumkinligi qayd etilgan.

Bu tartib Vazirlar Mahkamasining 2024 yil 27 dekabrda qabul qilingan qarori asosida joriy etilgan bo‘lib, raqamli hujjatlar banklar, notarial idoralar, aeroportlar, temir yo‘l vokzallari hamda davlat organlarida qog‘oz hujjatlar o‘rnida qabul qilinadi.

Biroq YHXXning ta’kidlashicha, mazkur yengillik yo‘l-patrul xizmati xodimlari tomonidan yo‘lda o‘tkaziladigan tekshiruvlarga to‘liq tatbiq etilmaydi.

Rasmiy izohga ko‘ra, transport vositasini boshqarish vaqtida haydovchi shaxsini tasdiqlovchi biometrik pasport yoki ID-kartaning asl nusxasini o‘zi bilan olib yurishi va talab qilinganda taqdim etishi shart.

Shu bilan birga, amaldagi qonunchilikka muvofiq, agar haydovchida pasport yoki ID-karta mavjud bo‘lsa, haydovchilik guvohnomasi, transport vositasini ro‘yxatdan o‘tkazish guvohnomasi, ishonchnoma, sug‘urta polisi hamda oynalarni qoraytirishga oid ruxsatnoma kabi hujjatlarni qog‘oz ko‘rinishida olib yurish talab etilmaydi.

YHXX ma’lumotiga ko‘ra, raqamli hujjatlardan to‘liq foydalanish tartibi, asosan, ma’muriy amaliyot markazlari va ro‘yxatdan o‘tkazish hamda imtihon olish bo‘limlarida amal qiladi.

Shu bois, haydovchilarga tushunmovchiliklarning oldini olish uchun safarga chiqishdan avval shaxsni tasdiqlovchi hujjatning asl nusxasini o‘zlari bilan olib yurish tavsiya etilmoqda.

MyGovSBDDUzkomnazoratVazirlar Mahkamasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston pasporti jahon reytingida qaysi pog‘onadan joy oldi?O‘zbekiston pasporti jahon reytingida qaysi pog‘onadan joy oldi?Bugun, 17:19O‘zbekistonda issiqlik +42 darajagacha ko‘tariladiO‘zbekistonda issiqlik +42 darajagacha ko‘tariladiBugun, 12:33O‘zbekiston aholisining necha foizi mehnat yoshida?O‘zbekiston aholisining necha foizi mehnat yoshida?Bugun, 12:23O‘zbekistonda ish izlovchilar keskin ko‘paydi: mehnat bozori qizimoqdaO‘zbekistonda ish izlovchilar keskin ko‘paydi: mehnat bozori qizimoqdaKecha, 21:37O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildiO‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildiKecha, 21:33Retseptli dorilar narxi pasaydi: qaysi preparatlar arzonlashdi?Retseptli dorilar narxi pasaydi: qaysi preparatlar arzonlashdi?Kecha, 21:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi
Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi
Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi