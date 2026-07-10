Rosatom 2026-yilga qadar elektromobillar uchun quvvatlash stansiyalari gigafabrikasini ochadi

·27·Texno
Rosatom 2026-yilga qadar elektromobillar uchun quvvatlash stansiyalari gigafabrikasini ochadi

Rossiyaning “Rosatom” davlat korporatsiyasi elektromobillar sanoatida oʻz oʻrnini mustahkamlash maqsadida yirik loyihaga qoʻl urmoqda. Kompaniya 2026-yil yakuniga qadar Moskva viloyatida elektromobillar uchun mobil quvvatlash stansiyalarini ishlab chiqaruvchi yangi gigafabrikasini ishga tushirishni rejalashtirgan. Ushbu tashabbus mintaqada elektr transporti infratuzilmasini tubdan yaxshilashga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

TASS axborot agentligi bergan maʼlumotga koʻra, bu haqda “TVEL” yoqilgʻi kompaniyasining “Elektromobillik” biznes-yoʻnalishi direktori Aleksandr Buxvalov maʼlum qilgan. Yangi korxona korporatsiyaning ushbu yoʻnalishdagi ishlab chiqarish quvvatlarini sezilarli darajada kengaytirishga imkon beruvchi navbatdagi strategik maydonchaga aylanadi.

Ishlab chiqarish quvvati va strategik maqsadlar

Hozirgi vaqtda “Rosatom” tarkibidagi korxonalar elektromobillar uchun quvvatlash uskunalarini ishlab chiqarishni allaqachon yoʻlga qoʻygan. Biroq, yangi gigafabrikaning ishga tushirilishi mahsulot hajmini keskin oshirish va texnologik jarayonlarni optimallashtirish imkonini beradi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, stansiyalar ishlab chiqarish boʻyicha jami quvvat 8 GW koʻrsatkichiga yetishi kutilmoqda.

Moskva viloyatida joylashadigan ushbu zavod nafaqat statsionar, balki mobil quvvatlash stansiyalariga ham ixtisoslashadi. Bu esa elektr transporti egalari uchun kutilmagan vaziyatlarda, masalan, yoʻlda quvvat tugab qolganida tezkor yordam koʻrsatish tizimini rivojlantirishga yordam beradi. Bunday mobil stansiyalar zamonaviy logistika va servis xizmatlari uchun muhim yechim hisoblanadi.

Mintaqaviy ahamiyat va istiqbollar

Oʻzbekiston bozorida ham elektromobillarga boʻlgan qiziqish ortib borayotgan bir paytda, qoʻshni va hamkor davlatlarda bunday gigafabrikalarning qurilishi texnologik almashinuv nuqtayi nazaridan diqqatga sazovordir. Rossiya bozorida ishlab chiqarish hajmining ortishi kelajakda mintaqaviy eksport salohiyatini va infratuzilma uskunalarining hamyonbopligini oshirishi mumkin.

Aleksandr Buxvalovning soʻzlariga koʻra, yangi maydoncha “Rosatom”ning elektromobillik ekotizimini rivojlantirish boʻyicha uzoq muddatli strategiyasining bir qismidir. Gigafabrika nafaqat tayyor mahsulot yetkazib beradi, balki yangi turdagi yuqori texnologiyali ish oʻrinlarini yaratishga ham xizmat qiladi.

Loyiha doirasida ishlab chiqariladigan stansiyalar xalqaro standartlarga javob berishi va turli rusumdagi elektromobillarga mos kelishi koʻzda tutilgan. Bu esa Tesla, BYD yoki boshqa brendlar boʻlishidan qatʼni nazar, barcha haydovchilar uchun quvvatlash jarayonini osonlashtiradi. Gigafabrika qurilishi 2026-yilning oxirigacha toʻliq yakunlanishi va mahsulot yetkazib berishni boshlashi kutilmoqda.

RosatomElektromobilGigafabrikaТехнологияRossiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Redmi Note 17: Gigant ekran va 8000 mAch sigʻimli akkumulyator bilan tanishtirildiRedmi Note 17: Gigant ekran va 8000 mAch sigʻimli akkumulyator bilan tanishtirildiBugun, 13:24Xitoy koinotda inqilob qildi: Long March 10B raketasining birinchi pogʻonasi muvaffaqiyatli qaytarildiXitoy koinotda inqilob qildi: Long March 10B raketasining birinchi pogʻonasi muvaffaqiyatli qaytarildiBugun, 12:24Eng kuchli MacBook Pro narxi rekord darajaga yetdi: M5 Max modeli endi 10 000 dollardan qimmatEng kuchli MacBook Pro narxi rekord darajaga yetdi: M5 Max modeli endi 10 000 dollardan qimmatBugun, 11:21AMD’ning “yangi” Ryzen 7 4700LE protsessori asosidagi ilk kompyuter sotuvga chiqdiAMD’ning “yangi” Ryzen 7 4700LE protsessori asosidagi ilk kompyuter sotuvga chiqdiBugun, 10:58Teplovizorlar inqilobi: Yangi turdagi tranzistor qurilmalar aniqligini 15 baravarga oshirdiTeplovizorlar inqilobi: Yangi turdagi tranzistor qurilmalar aniqligini 15 baravarga oshirdiBugun, 10:30Hindiston smartfon ishlab chiqarishda yangi bosqichga chiqmoqda: Vivo va Dixon hamkorligiHindiston smartfon ishlab chiqarishda yangi bosqichga chiqmoqda: Vivo va Dixon hamkorligiBugun, 09:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi