Rosatom 2026-yilga qadar elektromobillar uchun quvvatlash stansiyalari gigafabrikasini ochadi
Rossiyaning “Rosatom” davlat korporatsiyasi elektromobillar sanoatida oʻz oʻrnini mustahkamlash maqsadida yirik loyihaga qoʻl urmoqda. Kompaniya 2026-yil yakuniga qadar Moskva viloyatida elektromobillar uchun mobil quvvatlash stansiyalarini ishlab chiqaruvchi yangi gigafabrikasini ishga tushirishni rejalashtirgan. Ushbu tashabbus mintaqada elektr transporti infratuzilmasini tubdan yaxshilashga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
TASS axborot agentligi bergan maʼlumotga koʻra, bu haqda “TVEL” yoqilgʻi kompaniyasining “Elektromobillik” biznes-yoʻnalishi direktori Aleksandr Buxvalov maʼlum qilgan. Yangi korxona korporatsiyaning ushbu yoʻnalishdagi ishlab chiqarish quvvatlarini sezilarli darajada kengaytirishga imkon beruvchi navbatdagi strategik maydonchaga aylanadi.
Ishlab chiqarish quvvati va strategik maqsadlarHozirgi vaqtda “Rosatom” tarkibidagi korxonalar elektromobillar uchun quvvatlash uskunalarini ishlab chiqarishni allaqachon yoʻlga qoʻygan. Biroq, yangi gigafabrikaning ishga tushirilishi mahsulot hajmini keskin oshirish va texnologik jarayonlarni optimallashtirish imkonini beradi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, stansiyalar ishlab chiqarish boʻyicha jami quvvat 8 GW koʻrsatkichiga yetishi kutilmoqda.
Moskva viloyatida joylashadigan ushbu zavod nafaqat statsionar, balki mobil quvvatlash stansiyalariga ham ixtisoslashadi. Bu esa elektr transporti egalari uchun kutilmagan vaziyatlarda, masalan, yoʻlda quvvat tugab qolganida tezkor yordam koʻrsatish tizimini rivojlantirishga yordam beradi. Bunday mobil stansiyalar zamonaviy logistika va servis xizmatlari uchun muhim yechim hisoblanadi.
Mintaqaviy ahamiyat va istiqbollarOʻzbekiston bozorida ham elektromobillarga boʻlgan qiziqish ortib borayotgan bir paytda, qoʻshni va hamkor davlatlarda bunday gigafabrikalarning qurilishi texnologik almashinuv nuqtayi nazaridan diqqatga sazovordir. Rossiya bozorida ishlab chiqarish hajmining ortishi kelajakda mintaqaviy eksport salohiyatini va infratuzilma uskunalarining hamyonbopligini oshirishi mumkin.
Aleksandr Buxvalovning soʻzlariga koʻra, yangi maydoncha “Rosatom”ning elektromobillik ekotizimini rivojlantirish boʻyicha uzoq muddatli strategiyasining bir qismidir. Gigafabrika nafaqat tayyor mahsulot yetkazib beradi, balki yangi turdagi yuqori texnologiyali ish oʻrinlarini yaratishga ham xizmat qiladi.
Loyiha doirasida ishlab chiqariladigan stansiyalar xalqaro standartlarga javob berishi va turli rusumdagi elektromobillarga mos kelishi koʻzda tutilgan. Bu esa Tesla, BYD yoki boshqa brendlar boʻlishidan qatʼni nazar, barcha haydovchilar uchun quvvatlash jarayonini osonlashtiradi. Gigafabrika qurilishi 2026-yilning oxirigacha toʻliq yakunlanishi va mahsulot yetkazib berishni boshlashi kutilmoqda.
…