Sardor Umurzoqov yangi lavozimga tayinlandi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor O‘ktamovich Umurzoqov O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Strategik rivojlanish va islohotlar agentligi direktori lavozimiga tayinlandi.
Shu munosabat bilan u O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining strategik rivojlanish bo‘yicha maslahatchisi lavozimidan ozod etildi.
Shuningdek, Prezidentning strategik rivojlanish bo‘yicha maslahatchisi lavozimi tugatilgani ma’lum qilindi.
Sardor Umurzoqov endilikda Strategik rivojlanish va islohotlar agentligi faoliyatiga rahbarlik qiladi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…