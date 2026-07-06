7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
AQSHning Sharlotta shahrida bo‘lib o‘tgan Naroditsky Memorial Blitz 2026 musobaqasi O‘zbekiston vakili Javohir Sindorovning g‘alabasi bilan yakunlandi.
O‘zbekistonlik grossmeyster 9 turda 7,5 ochko to‘plab, turnir jadvalining birinchi pog‘onasini band etdi.
Bu natija Sindorovning xalqaro maydondagi yana bir sovrini bo‘ldi. U blis bahslarida yuqori sur’at va aniq o‘yin namoyish etib, chempionlikka erishdi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…