Erling Xolandni qanday toʻxtatish mumkin? Angliya terma jamoasi uchun asosiy formula

·0·Sport
Erling Xolandni qanday toʻxtatish mumkin? Angliya terma jamoasi uchun asosiy formula

2026-yilgi Jahon chempionati chorak finali doirasida boʻlib oʻtadigan Angliya va Norvegiya oʻrtasidagi uchrashuv oldidan mutaxassislar va muxlislar bir savol atrofida bahs yuritishmoqda: Erling Xolandni qanday qilib zararsizlantirish mumkin? Mayami shahridagi "Hard Rock Stadium"da boʻlib oʻtadigan ushbu bahs nafaqat ikki kuchli jamoa, balki dunyoning eng xavfli hujumchilarining oʻzaro toʻqnashuvi sifatida ham katta qiziqish uygʻotmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Angliya terma jamoasining sobiq himoyachisi Des Walker Goal.com nashriga bergan intervyusida Tomas Tuxel shogirdlari uchun gʻalaba kalitini maʼlum qildi. Uning fikricha, Manchester Siti yulduzi Erling Xolandga qarshi oʻyinda taktik sxemalardan koʻra ruhiy tayyorgarlik va eʼtibor muhimroq rol oʻynaydi. Walkerning taʼkidlashicha, bunday darajadagi hujumchilarga qarshi kurashishda himoyachilardan 100 foizlik konsentratsiya talab etiladi.

Konsentratsiya va jamoaviy birlik

"Keling, tan olaylik, bu Jahon chempionati va u yerda ajoyib futbolchilar toʻp suradi. Erling Xoland va Kylian Mbappe kabi oʻyinchilar har doim ham oʻyin markazida boʻlavermaydi, lekin ularda bir lahzalik daho bor. Norvegiyaga qarshi bahsda diqqatni jamlash hal qiluvchi omil boʻladi. Chunki biz koʻrib turganimizdek, Haalandni 98 daqiqa davomida jim qilib qoʻyishingiz mumkin, lekin 99-daqiqada u paydo boʻladi va ikkita gol urib ketadi", — deydi Des Walker.

Sobiq himoyachining soʻzlariga koʻra, Angliya terma jamoasi Meksikaga qarshi nimchorak finalda koʻrsatgan jamoaviy birlikni saqlab qolishi shart. Oʻshanda Jarell Quansah maydondan chetlatilganiga qaramay, jamoa bir tan-u bir jon boʻlib harakat qilib, natijani saqlab qolgan edi. Aynan mana shu intizom va bir-birini qoʻllab-quvvatlash Norvegiya hujumchilarining xavfini kamaytirishga yordam beradi.

Toʻpurarlar poygasi: Harry Kane va Erling Xoland

Ushbu uchrashuv nafaqat yarim final yoʻllanmasi, balki turnirning "Oltin butsa" sovrini uchun ham muhim ahamiyatga ega. Hozirda Erling Xoland hisobida 7 ta gol mavjud boʻlib, u toʻpurarlar roʻyxatida peshqadamlik qilmoqda. Angliya sardori Harry Kane esa undan bor-yoʻgʻi bitta gol ortda qolmoqda. Real Madrid yulduzi Jud Bellingem ham oʻzining eng yaxshi formasida ekanligini hisobga olsak, maydonning har ikki tomonida ham haqiqiy yulduzlar jangi guvohi boʻlamiz.

Tomas Tuxel boshchiligidagi Angliya 60 yillik tanaffusdan soʻng nihoyat bosh sovrinni qoʻlga kiritishni maqsad qilgan. Buning uchun ular nafaqat hujumda Harry Kane va Jud Bellingemning mahoratiga, balki himoyada Erling Xoland kabi "mashina"ni toʻxtata olish qobiliyatiga ham tayanadilar. Walkerning xulosasiga koʻra, individual mahorat gollarni taʼminlasa, jamoaviy birlik turnirlarda gʻoliblikni olib keladi.

FutbolJahon ChempionatiЭрлинг ХоландГарри КейнAngliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kylian Mbappe maslahati va Fransiya gʻalabasi: Dembele muvaffaqiyat sirini ochdiKylian Mbappe maslahati va Fransiya gʻalabasi: Dembele muvaffaqiyat sirini ochdiBugun, 12:37Yurgen Klopp Kilian Mbappe transferi boʻyicha maxfiy muzokaralar tafsilotini ochiqladiYurgen Klopp Kilian Mbappe transferi boʻyicha maxfiy muzokaralar tafsilotini ochiqladiBugun, 12:31Harry Kane faoliyatining eng yuqori choʻqqisida: Angliyalik toʻpurar muvaffaqiyati sirlariHarry Kane faoliyatining eng yuqori choʻqqisida: Angliyalik toʻpurar muvaffaqiyati sirlariBugun, 12:12Barselona va Ispaniyaning yangi davri: Pau Cubarsi Lamine Yamal soyasidan chiqmoqdaBarselona va Ispaniyaning yangi davri: Pau Cubarsi Lamine Yamal soyasidan chiqmoqdaBugun, 12:11«Real» transfer rejasida kutilmagan nom: tashabbus Mourinodan chiqqan«Real» transfer rejasida kutilmagan nom: tashabbus Mourinodan chiqqanBugun, 12:00Barselona transferlar uchun 210 million yevro miqdorida kredit soʻradiBarselona transferlar uchun 210 million yevro miqdorida kredit soʻradiBugun, 11:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi