Erling Xolandni qanday toʻxtatish mumkin? Angliya terma jamoasi uchun asosiy formula
2026-yilgi Jahon chempionati chorak finali doirasida boʻlib oʻtadigan Angliya va Norvegiya oʻrtasidagi uchrashuv oldidan mutaxassislar va muxlislar bir savol atrofida bahs yuritishmoqda: Erling Xolandni qanday qilib zararsizlantirish mumkin? Mayami shahridagi "Hard Rock Stadium"da boʻlib oʻtadigan ushbu bahs nafaqat ikki kuchli jamoa, balki dunyoning eng xavfli hujumchilarining oʻzaro toʻqnashuvi sifatida ham katta qiziqish uygʻotmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Angliya terma jamoasining sobiq himoyachisi Des Walker Goal.com nashriga bergan intervyusida Tomas Tuxel shogirdlari uchun gʻalaba kalitini maʼlum qildi. Uning fikricha, Manchester Siti yulduzi Erling Xolandga qarshi oʻyinda taktik sxemalardan koʻra ruhiy tayyorgarlik va eʼtibor muhimroq rol oʻynaydi. Walkerning taʼkidlashicha, bunday darajadagi hujumchilarga qarshi kurashishda himoyachilardan 100 foizlik konsentratsiya talab etiladi.
Konsentratsiya va jamoaviy birlik"Keling, tan olaylik, bu Jahon chempionati va u yerda ajoyib futbolchilar toʻp suradi. Erling Xoland va Kylian Mbappe kabi oʻyinchilar har doim ham oʻyin markazida boʻlavermaydi, lekin ularda bir lahzalik daho bor. Norvegiyaga qarshi bahsda diqqatni jamlash hal qiluvchi omil boʻladi. Chunki biz koʻrib turganimizdek, Haalandni 98 daqiqa davomida jim qilib qoʻyishingiz mumkin, lekin 99-daqiqada u paydo boʻladi va ikkita gol urib ketadi", — deydi Des Walker.
Sobiq himoyachining soʻzlariga koʻra, Angliya terma jamoasi Meksikaga qarshi nimchorak finalda koʻrsatgan jamoaviy birlikni saqlab qolishi shart. Oʻshanda Jarell Quansah maydondan chetlatilganiga qaramay, jamoa bir tan-u bir jon boʻlib harakat qilib, natijani saqlab qolgan edi. Aynan mana shu intizom va bir-birini qoʻllab-quvvatlash Norvegiya hujumchilarining xavfini kamaytirishga yordam beradi.
Toʻpurarlar poygasi: Harry Kane va Erling XolandUshbu uchrashuv nafaqat yarim final yoʻllanmasi, balki turnirning "Oltin butsa" sovrini uchun ham muhim ahamiyatga ega. Hozirda Erling Xoland hisobida 7 ta gol mavjud boʻlib, u toʻpurarlar roʻyxatida peshqadamlik qilmoqda. Angliya sardori Harry Kane esa undan bor-yoʻgʻi bitta gol ortda qolmoqda. Real Madrid yulduzi Jud Bellingem ham oʻzining eng yaxshi formasida ekanligini hisobga olsak, maydonning har ikki tomonida ham haqiqiy yulduzlar jangi guvohi boʻlamiz.
Tomas Tuxel boshchiligidagi Angliya 60 yillik tanaffusdan soʻng nihoyat bosh sovrinni qoʻlga kiritishni maqsad qilgan. Buning uchun ular nafaqat hujumda Harry Kane va Jud Bellingemning mahoratiga, balki himoyada Erling Xoland kabi "mashina"ni toʻxtata olish qobiliyatiga ham tayanadilar. Walkerning xulosasiga koʻra, individual mahorat gollarni taʼminlasa, jamoaviy birlik turnirlarda gʻoliblikni olib keladi.
…