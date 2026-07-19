O‘zbekistonda elektr iste’moli bo‘yicha navbatdagi rekord yangilandi

·35·O‘zbekiston
O‘zbekistonda elektr iste’moli bo‘yicha navbatdagi rekord yangilandi

O‘zbekistonda elektr energiyasi iste’moli va ishlab chiqarish hajmi bo‘yicha yana bir rekord ko‘rsatkich qayd etildi. Energetika vazirligi ma’lumotiga ko‘ra, 18 iyul kuni mamlakatda sutkalik elektr energiyasi iste’moli 294,4 million kilovatt-soatni tashkil etib, yozgi mavsumdagi eng yuqori natija yangilandi.

Qayd etilishicha, ushbu ko‘rsatkich o‘tgan yil yozida qayd etilgan rekorddan 21,8 million kilovatt-soatga yoki 8 foizga, shuningdek, 17 iyuldagi iste’mol hajmidan 1 million kilovatt-soatga ko‘p bo‘ldi. Shu kuni yagona energetika tizimining eng yuqori yuklamasi kechki soatlarda 13,7 gigavattga yetgan.

Bundan tashqari, sutkalik elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi ham 297,1 million kilovatt-soatni tashkil etib, yangi rekord o‘rnatdi.

Energetika vazirligining ta’kidlashicha, 19 iyul kuni ham elektr tarmoqlaridagi yuklama yuqori darajada saqlanib, maksimal ko‘rsatkich 13,4 gigavattga yetgan. Bu esa anomal issiq ob-havo sharoitida, hatto dam olish kunlarida ham elektr energiyasiga bo‘lgan talab yuqoriligicha qolayotganini ko‘rsatmoqda.

O'zbekistonEnergetika vazirligi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonlik o‘quvchilar xalqaro kimyo olimpiadasida 4 ta medalni qo‘lga kiritdiO‘zbekistonlik o‘quvchilar xalqaro kimyo olimpiadasida 4 ta medalni qo‘lga kiritdiBugun, 16:45Ertaga ayrim hududlarda havo harorati 48 darajagacha ko‘tariladiErtaga ayrim hududlarda havo harorati 48 darajagacha ko‘tariladiBugun, 13:28O‘zbekistonda elektr iste’moli va ishlab chiqarishda yangi rekord o‘rnatildiO‘zbekistonda elektr iste’moli va ishlab chiqarishda yangi rekord o‘rnatildiKecha, 22:44Toshkentda qalbaki 20 ming dollar sotmoqchi bo‘lganlar ushlandiToshkentda qalbaki 20 ming dollar sotmoqchi bo‘lganlar ushlandiKecha, 11:21Rustam Jo‘rayev Prezident davlat xavfsizlik xizmati rahbari etib tayinlandiRustam Jo‘rayev Prezident davlat xavfsizlik xizmati rahbari etib tayinlandiKecha, 10:34Toshkent va Bekobod o‘rtasida yangi elektropoyezd qatnovi boshlandiToshkent va Bekobod o‘rtasida yangi elektropoyezd qatnovi boshlandiKecha, 10:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi