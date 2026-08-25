Yashnobod va Mirzo Ulug‘bekda qisqa muddatli elektr uzilishi bo‘ldi

·19·O‘zbekiston
Yashnobod va Mirzo Ulug‘bekda qisqa muddatli elektr uzilishi bo‘ldi

Toshkent shahrining Yashnobod va Mirzo Ulug‘bek tumanlarida elektr ta’minotida qisqa muddatli uzilishlar kuzatildi.

Ma’lumotga ko‘ra, 2026 yil 25 avgust kuni soat 02:15 da iste’molchi balansida bo‘lgan va 35 kV kuchlanishli L-D-T-1 elektr uzatish tarmog‘iga ulangan kabel tarmog‘ida nosozlik yuzaga kelgan. Shu sabab tarmoqda “yerga tutashish” holati qayd etilgan.

Xavfsizlik choralari doirasida elektr ta’minoti vaqtincha o‘chirilgan. Natijada 35/6 kV kuchlanishli “Tuzel” podstansiyasiga ulangan Yashnobod va Mirzo Ulug‘bek tumanlaridagi ayrim mahallalarda elektr energiyasi yetkazib berishda qisqa muddatli uzilishlar sodir bo‘lgan.

Hozirda “Toshkent shahar magistral elektr tarmoqlari” filiali mutaxassislari nosozlikni bartaraf etish va elektr ta’minotini tiklash bo‘yicha tezkor ishlarni olib bormoqda.

ToshkentYashnobodMirzo Ulug'bekTuzel
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bishkekdan Toshkentga yangi aviaqatnov yo‘lga qo‘yildiBishkekdan Toshkentga yangi aviaqatnov yo‘lga qo‘yildiBugun, 11:04Shavkat Mirziyoyev Trampga o‘zbek milliy ayvonlaridan birini sovg‘a qildiShavkat Mirziyoyev Trampga o‘zbek milliy ayvonlaridan birini sovg‘a qildiBugun, 06:00Yangi Toshkentda pedagogika universitetining yangi kampusi ochildiYangi Toshkentda pedagogika universitetining yangi kampusi ochildiKecha, 16:06Noqonuniy migratsiyani tashkil etganlar 15 yilgacha qamalishi mumkinNoqonuniy migratsiyani tashkil etganlar 15 yilgacha qamalishi mumkinKecha, 15:45O‘zbekistonda hafta oxirida issiq yana kuchayadiO‘zbekistonda hafta oxirida issiq yana kuchayadiKecha, 15:33Shavkat Mirziyoyev Bahouddin Naqshband maqbarasini ziyorat qildi (foto)Shavkat Mirziyoyev Bahouddin Naqshband maqbarasini ziyorat qildi (foto)Kecha, 14:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)