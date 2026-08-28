Shavkat Mirziyoyev 2030 yilgacha bo‘lgan katta maqsadni e’lon qildi
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakat Mustaqilligining 35 yillik bayram tantanalaridagi nutqida milliy iqtisodiyotning yaqin kelajakdagi taraqqiyot marralarini belgilab berdi. Davlat rahbarining ta’kidlashicha, O‘zbekiston 2030 yilga borib o‘z yalpi ichki mahsuloti (YAIM) hajmini 300 milliard dollarga yetkazishni bosh maqsad qilib qo‘ydi.
Ushbu ulkan marra mamlakatning daromadi o‘rtachadan yuqori bo‘lgan yetakchi davlatlar qatoridagi o‘rnini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.
Rejalar muddatidan oldin bajarilmoqda
Prezident o‘z nutqida avval belgilangan maqsadlarning muddatidan ancha oldin uddalanganiga alohida e’tibor qaratdi:
160 milliardlik reja ortig‘i bilan bajarildi: «Uch yil oldin 2030 yilda yalpi ichki mahsulot hajmini 160 milliard dollarga yetkazishni reja qilgan edik. Global logistikadagi uzilishlar va dunyodagi notinch vaziyatga qaramasdan, bu vazifani shu yilning o‘zida ortig‘i bilan amalga oshiramiz va daromadi o‘rtachadan yuqori davlatlar qatoriga kiramiz», — dedi Shavkat Mirziyoyev;
2026 yilgi ko‘rsatkich: Joriy 2026 yil yakunlariga ko‘ra, O‘zbekiston milliy iqtisodiyotining umumiy hajmi 180 milliard dollarga yetishi prognoz qilinmoqda;
Yuqori iqtisodiy o‘sish: Yangi vazifa sifatida yuqori o‘sish sur’atlarini barqaror saqlab qolgan holda YAIM hajmini 2030 yilgacha 300 milliard dollarga yetkazish belgilandi.
Kambag‘allik bo‘yicha tarixiy natija: 35 foizdan 4 foizgacha!
Iqtisodiy islohotlarning ijtimoiy samaradorligi haqida to‘xtalar ekan, Prezident kambag‘allikni qisqartirish bo‘yicha ko‘rsatkichlarni ochiqladi:
Keskin qisqarish: Maqsadli dasturlar va izchil sa’y-harakatlar tufayli O‘zbekistonda kambag‘allik darajasi 2017 yildagi 35 foizdan rekord darajada pasayib, 4 foizga tushirildi;
Xalq farovonligi: Iqtisodiy o‘sishning asosiy maqsadi har bir oila va fuqaro turmush darajasida sezilarli ijobiy o‘zgarish yasash ekani ta’kidlandi.
…