Shavkat Mirziyoyev 2030 yilgacha bo‘lgan katta maqsadni e’lon qildi

·30·O‘zbekiston
Shavkat Mirziyoyev 2030 yilgacha bo‘lgan katta maqsadni e’lon qildi

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakat Mustaqilligining 35 yillik bayram tantanalaridagi nutqida milliy iqtisodiyotning yaqin kelajakdagi taraqqiyot marralarini belgilab berdi. Davlat rahbarining ta’kidlashicha, O‘zbekiston 2030 yilga borib o‘z yalpi ichki mahsuloti (YAIM) hajmini 300 milliard dollarga yetkazishni bosh maqsad qilib qo‘ydi.

Ushbu ulkan marra mamlakatning daromadi o‘rtachadan yuqori bo‘lgan yetakchi davlatlar qatoridagi o‘rnini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.

Rejalar muddatidan oldin bajarilmoqda

Prezident o‘z nutqida avval belgilangan maqsadlarning muddatidan ancha oldin uddalanganiga alohida e’tibor qaratdi:

  • 160 milliardlik reja ortig‘i bilan bajarildi: «Uch yil oldin 2030 yilda yalpi ichki mahsulot hajmini 160 milliard dollarga yetkazishni reja qilgan edik. Global logistikadagi uzilishlar va dunyodagi notinch vaziyatga qaramasdan, bu vazifani shu yilning o‘zida ortig‘i bilan amalga oshiramiz va daromadi o‘rtachadan yuqori davlatlar qatoriga kiramiz», — dedi Shavkat Mirziyoyev;

  • 2026 yilgi ko‘rsatkich: Joriy 2026 yil yakunlariga ko‘ra, O‘zbekiston milliy iqtisodiyotining umumiy hajmi 180 milliard dollarga yetishi prognoz qilinmoqda;

  • Yuqori iqtisodiy o‘sish: Yangi vazifa sifatida yuqori o‘sish sur’atlarini barqaror saqlab qolgan holda YAIM hajmini 2030 yilgacha 300 milliard dollarga yetkazish belgilandi.

Kambag‘allik bo‘yicha tarixiy natija: 35 foizdan 4 foizgacha!

Iqtisodiy islohotlarning ijtimoiy samaradorligi haqida to‘xtalar ekan, Prezident kambag‘allikni qisqartirish bo‘yicha ko‘rsatkichlarni ochiqladi:

  • Keskin qisqarish: Maqsadli dasturlar va izchil sa’y-harakatlar tufayli O‘zbekistonda kambag‘allik darajasi 2017 yildagi 35 foizdan rekord darajada pasayib, 4 foizga tushirildi;

  • Xalq farovonligi: Iqtisodiy o‘sishning asosiy maqsadi har bir oila va fuqaro turmush darajasida sezilarli ijobiy o‘zgarish yasash ekani ta’kidlandi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonga ko‘chib kelayotganlar soni 2,5 barobarga oshdi: Ular qaysi hududlarni tanlamoqda?O‘zbekistonga ko‘chib kelayotganlar soni 2,5 barobarga oshdi: Ular qaysi hududlarni tanlamoqda?Bugun, 19:182026 yil sentyabr oyida ob-havo qanday bo‘ladi? (To‘liq prognoz)2026 yil sentyabr oyida ob-havo qanday bo‘ladi? (To‘liq prognoz)Bugun, 16:15O‘zbekistonda ilk bor bemorga bir vaqtning o‘zida ikki organ ko‘chirildiO‘zbekistonda ilk bor bemorga bir vaqtning o‘zida ikki organ ko‘chirildiBugun, 13:06Tarixiy qadam: O‘zbekiston ilk bor Xalqaro ekoturizm sammitiga mezbonlik qildiTarixiy qadam: O‘zbekiston ilk bor Xalqaro ekoturizm sammitiga mezbonlik qildiBugun, 09:52«O‘zbekiston — 2030» strategiyasi: 9 ta ko‘rsatkich «qizil» hududga kirdi«O‘zbekiston — 2030» strategiyasi: 9 ta ko‘rsatkich «qizil» hududga kirdiKecha, 16:461 sentyabrdan davlat bog‘chalari uchun to‘lovlar oshadi — Yangi narxlar va muhim o‘zgarishlar!1 sentyabrdan davlat bog‘chalari uchun to‘lovlar oshadi — Yangi narxlar va muhim o‘zgarishlar!Kecha, 16:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
Maktablarda dars soatlari taqsimoti bo‘yicha tartib yangilandi
Maktablarda dars soatlari taqsimoti bo‘yicha tartib yangilandi