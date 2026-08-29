Betakror manzara: Mustaqillikning 35 yilligida qiruvchi samolyotlar bayrog‘imizni aks ettirdi

·23·O‘zbekiston
Betakror manzara: Mustaqillikning 35 yilligida qiruvchi samolyotlar bayrog‘imizni aks ettirdi

Poytaxt Toshkentda O‘zbekiston Respublikasi davlat Mustaqilligining 35 yillik bayram tantanalari keng qamrovda va o‘zgacha shukuhda bo‘lib o‘tdi. Tantanali tadbirda davlat rahbari Shavkat Mirziyoyev, hukumat vakillari, soha faollari va keng jamoatchilik ishtirok etdi.

Bayramning eng hayajonli va esda qolarli qismi sifatida milliy Qurolli Kuchlarimizga tegishli harbiy qiruvchi samolyotlarning Toshkent osmoni bo‘ylab namoyish etgan mahoratli parvozi va maxsus aviashousi barchaning e’tiborini tortdi.

Osmonda mujassam bo‘lgan davlat ramzi

Harbiy uchuvchilar yuqori mahorat va aniqlik bilan harakatlanib, bayram ishtirokchilariga unutilmas lahzalarni taqdim etishdi:

  • Moviy, oq va yashil tutunlar: Muayyan safda parvoz qilgan qiruvchi samolyotlar guruhi poytaxt osmoni bo‘ylab O‘zbekiston Respublikasi davlat bayrog‘ining yorqin ranglarini aks ettiruvchi maxsus tutunlar qoldirib o‘tdi;

  • Yuqori uchuvchilik mahorati: Samolyotlarning sinxron va past balandlikdagi shiddatli harakati bayram maydoniga yig‘ilgan tomoshabinlar va rasmiy mehmonlar tomonidan olqishlar bilan kutib olindi;

  • Maxsus video-integratsiya: Aviashou jarayoni tadbir sahnasidagi ulkan ekranlarda kabina ichidan hamda havodan jonli tarzda namoyish etilib, bayramning tantanavor ruhini yanada oshirdi.

Milliy g‘urur va mudofaa qudrati namoyishi

Mazkur aviashou nafaqat bayramona chiqish, balki mamlakatimiz tinchligi va chegaralarimiz daxlsizligini ta’minlashga qodir milliy aviatsiya kuchlarining yuqori darajadagi shayligini ham ko‘rsatib berdi:

  • Prezident va xalq olqishi: Mustaqillik maydonidagi minbardan turib marosimni kuzatgan Prezident Shavkat Mirziyoyev va minglab yurtdoshlarimiz uchuvchilarning mazkur chiqishini katta faxr bilan qarshi oldi;

  • 35 yillik zafar ramzi: Bayroq ranglarining Toshkent osmonida mujassam bo‘lishi ozod va obod yurtning erkinligi, birdamligi va yorqin kelajagining ramziy timsoliga aylandi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ta’sirli lahzalar: Islom Karimov Mustaqillikni e’lon qilgan tarixiy kadrlar namoyish etildiTa’sirli lahzalar: Islom Karimov Mustaqillikni e’lon qilgan tarixiy kadrlar namoyish etildiBugun, 09:31Shavkat Mirziyoyev Islom Karimov xotirasini ehtirom bilan yod etdi (video)Shavkat Mirziyoyev Islom Karimov xotirasini ehtirom bilan yod etdi (video)Bugun, 08:53Shavkat Mirziyoyev O‘zbekistonni o‘zgartirgan islohotlar haqida ochiq gapirdiShavkat Mirziyoyev O‘zbekistonni o‘zgartirgan islohotlar haqida ochiq gapirdiBugun, 08:29Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdiYangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdiKecha, 21:46Shavkat Mirziyoyev 2030 yilgacha bo‘lgan katta maqsadni e’lon qildiShavkat Mirziyoyev 2030 yilgacha bo‘lgan katta maqsadni e’lon qildiKecha, 20:10O‘zbekistonga ko‘chib kelayotganlar soni 2,5 barobarga oshdi: Ular qaysi hududlarni tanlamoqda?O‘zbekistonga ko‘chib kelayotganlar soni 2,5 barobarga oshdi: Ular qaysi hududlarni tanlamoqda?Kecha, 19:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)