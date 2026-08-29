Betakror manzara: Mustaqillikning 35 yilligida qiruvchi samolyotlar bayrog‘imizni aks ettirdi
Poytaxt Toshkentda O‘zbekiston Respublikasi davlat Mustaqilligining 35 yillik bayram tantanalari keng qamrovda va o‘zgacha shukuhda bo‘lib o‘tdi. Tantanali tadbirda davlat rahbari Shavkat Mirziyoyev, hukumat vakillari, soha faollari va keng jamoatchilik ishtirok etdi.
Bayramning eng hayajonli va esda qolarli qismi sifatida milliy Qurolli Kuchlarimizga tegishli harbiy qiruvchi samolyotlarning Toshkent osmoni bo‘ylab namoyish etgan mahoratli parvozi va maxsus aviashousi barchaning e’tiborini tortdi.
Osmonda mujassam bo‘lgan davlat ramzi
Harbiy uchuvchilar yuqori mahorat va aniqlik bilan harakatlanib, bayram ishtirokchilariga unutilmas lahzalarni taqdim etishdi:
Moviy, oq va yashil tutunlar: Muayyan safda parvoz qilgan qiruvchi samolyotlar guruhi poytaxt osmoni bo‘ylab O‘zbekiston Respublikasi davlat bayrog‘ining yorqin ranglarini aks ettiruvchi maxsus tutunlar qoldirib o‘tdi;
Yuqori uchuvchilik mahorati: Samolyotlarning sinxron va past balandlikdagi shiddatli harakati bayram maydoniga yig‘ilgan tomoshabinlar va rasmiy mehmonlar tomonidan olqishlar bilan kutib olindi;
Maxsus video-integratsiya: Aviashou jarayoni tadbir sahnasidagi ulkan ekranlarda kabina ichidan hamda havodan jonli tarzda namoyish etilib, bayramning tantanavor ruhini yanada oshirdi.
Milliy g‘urur va mudofaa qudrati namoyishi
Mazkur aviashou nafaqat bayramona chiqish, balki mamlakatimiz tinchligi va chegaralarimiz daxlsizligini ta’minlashga qodir milliy aviatsiya kuchlarining yuqori darajadagi shayligini ham ko‘rsatib berdi:
Prezident va xalq olqishi: Mustaqillik maydonidagi minbardan turib marosimni kuzatgan Prezident Shavkat Mirziyoyev va minglab yurtdoshlarimiz uchuvchilarning mazkur chiqishini katta faxr bilan qarshi oldi;
35 yillik zafar ramzi: Bayroq ranglarining Toshkent osmonida mujassam bo‘lishi ozod va obod yurtning erkinligi, birdamligi va yorqin kelajagining ramziy timsoliga aylandi.
…