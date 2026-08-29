Ta’sirli lahzalar: Islom Karimov Mustaqillikni e’lon qilgan tarixiy kadrlar namoyish etildi

·18·O‘zbekiston
Ta’sirli lahzalar: Islom Karimov Mustaqillikni e’lon qilgan tarixiy kadrlar namoyish etildi

O‘zbekiston Respublikasi davlat Mustaqilligining 35 yillik bayram tantanalari poytaxtda yuksak shukuh va milliy birdamlik ruhida bo‘lib o‘tdi. Tantanali dasturning eng ta’sirli, barchaning ko‘ziga yosh va qalbiga cheksiz faxr bag‘ishlagan qismi O‘zbekiston davlatchiligi poydevori qo‘yilgan tarixiy onlarga bag‘ishlandi.

Bayram maydonidagi ulkan ekranlarda O‘zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Karimovning 1991 yil 31 avgust kuni Oliy Kengash minbaridan turib yurtimiz mustaqilligini rasman e’lon qilgan tarixiy videokadrlari ko‘rsatildi.

1991 yil 31 avgust: Tarixiy e’lon va zalga ulangan olqishlar

Katta ekranlarda Birinchi Prezidentning milliy mustaqillikni e’lon qilgan lahzalari, uning xalqqa qarata qilgan murojaati va qo‘llarini baland ko‘tarib bildirgan minnatdorchiligi namoyish etildi:

  • Tarixiy xotiraga ehtirom: Minbardan turib ozodlik haqidagi qarorni o‘qib eshittirgan Islom Karimovning shijoatli ovozi va hayajonli lahzalari butun maydonni qamrab oldi;

  • Noyob arxiv lavhalari: Videorolikda Islom Karimov hamda Shavkat Mirziyoyevning birgalikda faoliyat yuritgan, davlat poydevori va mustaqillikni mustahkamlash yo‘lidagi samimiy suhbatlari aks etgan noyob lavhalar ham o‘rin oldi;

  • Prezident va jamoatchilik olqishi: Ushbu kadrlar namoyishi vaqtida Prezident Shavkat Mirziyoyev va tadbirga yig‘ilgan minglab yurtdoshlarimiz, ziyolilar hamda yoshlar o‘rinlaridan turib davomli olqishlar bilan tarixiy xotiraga yuksak ehtirom bildirdi.

Sadoqat va tarixiy davomiylik ramzi

Mazkur tarixiy kadrlarning 35 yillik to‘y tantanalarida namoyish etilishi O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida milliy tarixga, mustaqillik asoschilariga bo‘lgan hurmat va davlatchilik an’analarining davomiyligini yaqqol namoyon etdi.

Tadbir ishtirokchilari 35 yil oldin bosib o‘tilgan murakkab yo‘l, qo‘lga kiritilgan buyuk ne’mat — erkinlikning qadri va bugungi tinch, farovon kunlarning ahamiyatini yana bir bor chuqur his etdilar.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Betakror manzara: Mustaqillikning 35 yilligida qiruvchi samolyotlar bayrog‘imizni aks ettirdiBetakror manzara: Mustaqillikning 35 yilligida qiruvchi samolyotlar bayrog‘imizni aks ettirdiBugun, 09:09Shavkat Mirziyoyev Islom Karimov xotirasini ehtirom bilan yod etdi (video)Shavkat Mirziyoyev Islom Karimov xotirasini ehtirom bilan yod etdi (video)Bugun, 08:53Shavkat Mirziyoyev O‘zbekistonni o‘zgartirgan islohotlar haqida ochiq gapirdiShavkat Mirziyoyev O‘zbekistonni o‘zgartirgan islohotlar haqida ochiq gapirdiBugun, 08:29Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdiYangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdiKecha, 21:46Shavkat Mirziyoyev 2030 yilgacha bo‘lgan katta maqsadni e’lon qildiShavkat Mirziyoyev 2030 yilgacha bo‘lgan katta maqsadni e’lon qildiKecha, 20:10O‘zbekistonga ko‘chib kelayotganlar soni 2,5 barobarga oshdi: Ular qaysi hududlarni tanlamoqda?O‘zbekistonga ko‘chib kelayotganlar soni 2,5 barobarga oshdi: Ular qaysi hududlarni tanlamoqda?Kecha, 19:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)