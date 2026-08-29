Ta’sirli lahzalar: Islom Karimov Mustaqillikni e’lon qilgan tarixiy kadrlar namoyish etildi
O‘zbekiston Respublikasi davlat Mustaqilligining 35 yillik bayram tantanalari poytaxtda yuksak shukuh va milliy birdamlik ruhida bo‘lib o‘tdi. Tantanali dasturning eng ta’sirli, barchaning ko‘ziga yosh va qalbiga cheksiz faxr bag‘ishlagan qismi O‘zbekiston davlatchiligi poydevori qo‘yilgan tarixiy onlarga bag‘ishlandi.
Bayram maydonidagi ulkan ekranlarda O‘zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Karimovning 1991 yil 31 avgust kuni Oliy Kengash minbaridan turib yurtimiz mustaqilligini rasman e’lon qilgan tarixiy videokadrlari ko‘rsatildi.
1991 yil 31 avgust: Tarixiy e’lon va zalga ulangan olqishlar
Katta ekranlarda Birinchi Prezidentning milliy mustaqillikni e’lon qilgan lahzalari, uning xalqqa qarata qilgan murojaati va qo‘llarini baland ko‘tarib bildirgan minnatdorchiligi namoyish etildi:
Tarixiy xotiraga ehtirom: Minbardan turib ozodlik haqidagi qarorni o‘qib eshittirgan Islom Karimovning shijoatli ovozi va hayajonli lahzalari butun maydonni qamrab oldi;
Noyob arxiv lavhalari: Videorolikda Islom Karimov hamda Shavkat Mirziyoyevning birgalikda faoliyat yuritgan, davlat poydevori va mustaqillikni mustahkamlash yo‘lidagi samimiy suhbatlari aks etgan noyob lavhalar ham o‘rin oldi;
Prezident va jamoatchilik olqishi: Ushbu kadrlar namoyishi vaqtida Prezident Shavkat Mirziyoyev va tadbirga yig‘ilgan minglab yurtdoshlarimiz, ziyolilar hamda yoshlar o‘rinlaridan turib davomli olqishlar bilan tarixiy xotiraga yuksak ehtirom bildirdi.
Sadoqat va tarixiy davomiylik ramzi
Mazkur tarixiy kadrlarning 35 yillik to‘y tantanalarida namoyish etilishi O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida milliy tarixga, mustaqillik asoschilariga bo‘lgan hurmat va davlatchilik an’analarining davomiyligini yaqqol namoyon etdi.
Tadbir ishtirokchilari 35 yil oldin bosib o‘tilgan murakkab yo‘l, qo‘lga kiritilgan buyuk ne’mat — erkinlikning qadri va bugungi tinch, farovon kunlarning ahamiyatini yana bir bor chuqur his etdilar.
…