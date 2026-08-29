Starship raketa tizimi 2027 yildan haftalik chastotada uchirilishi mumkin

·2·Texno
Starship raketa tizimi 2027 yildan haftalik chastotada uchirilishi mumkin

Aerokosmik sohada ulkan oʻzgarishlar davri boshlanmoqda. ixbt.com nashrining yozishicha, NASA rahbari Jared Ayzekman yaqinda qilgan bayonotida gigant Starship tizimining sinov parvozlari 2027 yildan boshlab deyarli har hafta amalga oshirilishini maʼlum qildi. Bu kabi shiddatli surʼat insoniyatning kosmosni oʻzlashtirish tarixida yangi sahna ochib, raketani haqiqiy maʼnodagi konveyer usulida qoʻllash imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda SpaceX kompaniyasi ushbu ulkan tizimni takomillashtirish ustida tinimsiz ish olib bormoqda. Jumladan, mutaxassislar kelgusidagi Artemis kosmik dasturlari doirasida amalga oshiriladigan missiyalar uchun moʻljallangan Starship kemasining maxsus oy versiyasini faol ravishda tayyorlamoqda. Agar rahbariyatning prognozlari oʻzini oqlasa, parvozlar chastotasi bugungi koʻrsatkichlarga nisbatan keskin ortadi.

Toʻliq qayta foydalanish imkoniyati va texnik vazifalar

Bunday yondashuv SpaceX uchun nafaqat raketaning oʻzini sinovdan oʻtkazish, balki bir qator murakkab vazifalarni hal etishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Jumladan, kelgusida ogʻir sunʼiy yoʻldoshlarni orbitaga olib chiqish, kosmik kemalarni orbita sharoitida yonilgʻi bilan toʻldirish hamda kelgusi oylik missiyalarga puxta tayyorgarlik koʻrish rejalashtirilgan. Starship mutlaqo koʻp martalik foydalaniladigan tizim sifatida loyihalashtirilgan boʻlib, u Super Heavy tezlatgichi hamda yuqori pogʻonadagi Starship kemasidan iborat.

Loyiha shartlariga koʻra, tizimning har ikkala asosiy elementi ham Yerga muvaffaqiyatli qaytib kelishi va kelgusida qayta ishlatilishi lozim. Bu esa kosmik parvozlar tannarxini sezilarli darajada pasaytirish hamda ularning barqarorligini taʼminlash imkonini beradi. Mutaxassislar ushbu yondashuv kelajakda boshqa sayyoralarga ekspeditsiyalar uyushtirishda ham hal qiluvchi rol oʻynashini taʼkidlamoqda.

Artemis dasturi va soʻnggi sinovlar natijalari

Mazkur dastur NASA uchun ham alohida strategik ahamiyatga ega. Agentlik Starship kemasining oyga moslashtirilgan modifikatsiyasini insonlarni Yer yoʻldoshiga qayta qoʻndirish boʻyicha kelgusidagi Artemis missiyalarining eng asosiy boʻgʻinlaridan biri sifatida baholamoqda. Jumladan, 2027 yilda insoniyatning Oyga navbatdagi qadamini taʼminlovchi texnologiyalarni sinovdan oʻtkazishga qaratilgan muhim missiya rejalashtirilgan.

Eslatib oʻtamiz, ushbu keng koʻlamli rejalarga zamin yaratish maqsadida SpaceX yaqinda Super Heavy tezlatgichining toʻlaqonli oʻt ochish sinovini muvaffaqiyatli amalga oshirgan edi. Ushbu jarayonda barcha 33 ta Raptor dvigatellari bir vaqtning oʻzida ishga tushirilib, tizimning quvvati va mustahkamligi amalda toʻliq tekshirib koʻrildi. Mazkur sinovlar kelgusidagi haftalik parvozlarni xavfsiz va samarali yoʻlga qoʻyishda poydevor vazifasini bajaradi.

StarshipNASASpaceXArtemisKosmos
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Astrofiziklar tarkibining yarmi suvdan iborat ekzogeniksni aniqladiAstrofiziklar tarkibining yarmi suvdan iborat ekzogeniksni aniqladiBugun, 04:20Kosmonavt Anna Kikina MKSdan turib noyob oy tutilishini tasvirga oldiKosmonavt Anna Kikina MKSdan turib noyob oy tutilishini tasvirga oldiKecha, 22:24Lava kompaniyasi atigi 85 dollarlik Bold N4 Lite smartfonini taqdim etdiLava kompaniyasi atigi 85 dollarlik Bold N4 Lite smartfonini taqdim etdiKecha, 21:56Amerikalik ixtirochi muzqaymoq uchun mini muzlatgich yaratdiAmerikalik ixtirochi muzqaymoq uchun mini muzlatgich yaratdiKecha, 20:20100 dan ortiq texnologiya giganti sun’iy intellekt xavfidan ogohlantirdi!100 dan ortiq texnologiya giganti sun’iy intellekt xavfidan ogohlantirdi!Kecha, 20:05Apple TV obuna narxlarini yana oshirdiApple TV obuna narxlarini yana oshirdiKecha, 19:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi