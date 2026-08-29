Starship raketa tizimi 2027 yildan haftalik chastotada uchirilishi mumkin
Aerokosmik sohada ulkan oʻzgarishlar davri boshlanmoqda. ixbt.com nashrining yozishicha, NASA rahbari Jared Ayzekman yaqinda qilgan bayonotida gigant Starship tizimining sinov parvozlari 2027 yildan boshlab deyarli har hafta amalga oshirilishini maʼlum qildi. Bu kabi shiddatli surʼat insoniyatning kosmosni oʻzlashtirish tarixida yangi sahna ochib, raketani haqiqiy maʼnodagi konveyer usulida qoʻllash imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda SpaceX kompaniyasi ushbu ulkan tizimni takomillashtirish ustida tinimsiz ish olib bormoqda. Jumladan, mutaxassislar kelgusidagi Artemis kosmik dasturlari doirasida amalga oshiriladigan missiyalar uchun moʻljallangan Starship kemasining maxsus oy versiyasini faol ravishda tayyorlamoqda. Agar rahbariyatning prognozlari oʻzini oqlasa, parvozlar chastotasi bugungi koʻrsatkichlarga nisbatan keskin ortadi.
Toʻliq qayta foydalanish imkoniyati va texnik vazifalarBunday yondashuv SpaceX uchun nafaqat raketaning oʻzini sinovdan oʻtkazish, balki bir qator murakkab vazifalarni hal etishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Jumladan, kelgusida ogʻir sunʼiy yoʻldoshlarni orbitaga olib chiqish, kosmik kemalarni orbita sharoitida yonilgʻi bilan toʻldirish hamda kelgusi oylik missiyalarga puxta tayyorgarlik koʻrish rejalashtirilgan. Starship mutlaqo koʻp martalik foydalaniladigan tizim sifatida loyihalashtirilgan boʻlib, u Super Heavy tezlatgichi hamda yuqori pogʻonadagi Starship kemasidan iborat.
Loyiha shartlariga koʻra, tizimning har ikkala asosiy elementi ham Yerga muvaffaqiyatli qaytib kelishi va kelgusida qayta ishlatilishi lozim. Bu esa kosmik parvozlar tannarxini sezilarli darajada pasaytirish hamda ularning barqarorligini taʼminlash imkonini beradi. Mutaxassislar ushbu yondashuv kelajakda boshqa sayyoralarga ekspeditsiyalar uyushtirishda ham hal qiluvchi rol oʻynashini taʼkidlamoqda.
Artemis dasturi va soʻnggi sinovlar natijalariMazkur dastur NASA uchun ham alohida strategik ahamiyatga ega. Agentlik Starship kemasining oyga moslashtirilgan modifikatsiyasini insonlarni Yer yoʻldoshiga qayta qoʻndirish boʻyicha kelgusidagi Artemis missiyalarining eng asosiy boʻgʻinlaridan biri sifatida baholamoqda. Jumladan, 2027 yilda insoniyatning Oyga navbatdagi qadamini taʼminlovchi texnologiyalarni sinovdan oʻtkazishga qaratilgan muhim missiya rejalashtirilgan.
Eslatib oʻtamiz, ushbu keng koʻlamli rejalarga zamin yaratish maqsadida SpaceX yaqinda Super Heavy tezlatgichining toʻlaqonli oʻt ochish sinovini muvaffaqiyatli amalga oshirgan edi. Ushbu jarayonda barcha 33 ta Raptor dvigatellari bir vaqtning oʻzida ishga tushirilib, tizimning quvvati va mustahkamligi amalda toʻliq tekshirib koʻrildi. Mazkur sinovlar kelgusidagi haftalik parvozlarni xavfsiz va samarali yoʻlga qoʻyishda poydevor vazifasini bajaradi.
…