Shifokor va farmatsevtlar diqqatiga: Tibbiyot xodimlari uchun yangi qat’iy talablar
O‘zbekiston sog‘liqni saqlash tizimida malakasiz mutaxassislarga chek qo‘yish va aholiga ko‘rsatilayotgan tibbiy yordam sifatini tubdan oshirishga qaratilgan muhim islohotlar bosqichi boshlanmoqda. Mamlakatda tibbiyot va farmatsevtika xodimlarini majburiy davlat ro‘yxatidan o‘tkazish tizimini joriy etish taklif qilinmoqda. Eng asosiysi, belgilangan muddatgacha davlat ro‘yxatidan o‘tmagan har qanday mutaxassis kelgusida bemorlarni davolash, dori-darmon sohasida faoliyat yuritish huquqidan butunlay mahrum bo‘ladi. Davlat rahbari ushbu qat’iy talablar birinchi navbatda soha sifatini oshirishga xizmat qilishi kerakligi bo‘yicha shaxsan topshiriq berdi. Xo‘sh, ixtiyoriy va majburiy ro‘yxatdan o‘tish tartibi qachondan kuchga kiradi, tibbiyot xodimlarini qanday jarayonlar kutmoqda va bu oddiy bemorlar hayotiga qanday ta’sir qiladi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — ushbu tizimning joriy etilish bosqichlari va sohada faoliyat yuritish huquqini yo‘qotish xavfi bo‘yicha barcha tafsilotlarni e’tiboringizga havola etamiz.
Davlat ro‘yxatidan o‘tish: Ixtiyoriylikdan majburiylikkacha
Sohadagi yangi o‘zgarishlar ikki bosqichda amalga oshirilishi rejalashtirilmoqda:
2027 yildan boshlab ixtiyoriy bosqich: Barcha tibbiyot va farmatsevtika sohasi xodimlari o‘z malakasini tasdiqlagan holda davlat ro‘yxatidan (gosregistratsiya) ixtiyoriy ravishda o‘tishni boshlaydi;
2030 yildan to‘liq majburiy tartib: Ma’lum vaqt davom etgan moslashuv davridan so‘ng, 2030 yilga kelib ro‘yxatdan o‘tish mamlakatdagi har bir shifokor, hamshira va provizor uchun majburiy shartga aylanadi;
Faoliyat yuritishga qat’iy taqiq: Belgilangan tartibda davlat ro‘yxatidan o‘tmagan yoki talablarga javob bermagan mutaxassislarning keyinchalik tibbiy yoki farmatsevtik faoliyat bilan shug‘ullanishiga qonunan yo‘l qo‘yilmaydi.
«Ushbu yangi o‘zgarishlar va qo‘yilayotgan talablar eng avvalo aholiga ko‘rsatilayotgan tibbiy xizmatlar sifatini oshirishga, malakali kadrlar mehnatini rag‘batlantirishga qaratilishi shart», — deya ta’kidlandi mas’ullarga berilgan prezident topshirig‘ida.
Tibbiyotda malaka inqilobi: Soxta diplomlar va xato tashxislarga qarshi to‘siq
Yangi tizim sog‘liqni saqlash tizimida quyidagi muhim o‘zgarishlarni ta’minlaydi:
Yagona elektron reyestr: Davlat ro‘yxati shakllantirilishi orqali mamlakatdagi barcha malakali shifokorlar va farmatsevtlarning yagona bazasi yaratiladi;
Bemorlar xavfsizligi: Doimiy ravishda o‘z bilim va ko‘nikmalarini yangilab bormaydigan, zamonaviy standartlardan orqada qolgan xodimlarning davolash ishlari bilan shug‘ullanishi cheklanadi;
Farmatsevtika nazorati: Dorixonalarda faoliyat yurituvchi xodimlarning kasbiy bilimlari baholanib, noto‘g‘ri dori tavsiya qilish va dori-darmon savdosidagi chalkashliklar oldi olinadi.
O‘zbekiston tibbiyotida kutilayotgan tub burilish
Ko‘pchilik soha mutaxassislari va fuqarolarni qiziqtirgan eng muhim masala — ushbu tizim kadrlar yetishmovchiligiga olib kelmaydimi yoki aksincha, tibbiyotni yangi darajaga olib chiqadimi, degan savoldir. Eng muhim xulosa shundaki, davlat tomonidan belgilangan 2027 va 2030 yillar chegarasi soha xodimlariga shoshilmasdan, o‘z malakasini oshirib, xalqaro talablarga moslashish uchun yetarli vaqt beradi. Bu islohotning pirovard maqsadi — shifokorlarni jazolash emas, balki sohaga tasodifan kirib qolgan noprofessional shaxslarni filtrlash va har bir fuqaroning hayotini faqatgina sertifikatlangan, bilimi isbotlangan mutaxassislarga ishonib topshirilishini kafolatlashdir. 2030 yilga borib O‘zbekiston tibbiyoti har bir shifokorning maqomi davlat tomonidan qat’iy kafolatlangan yangi professional bosqichga qadam qo‘yadi.
Sizningcha, shifokor va farmatsevtlarni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish va ro‘yxatdan o‘tmaganlarni ishdan chetlatish poliklinika va shifoxonalardagi davolash sifatini oshira oladimi? Bu yangilik tibbiyotdagi poraxo‘rlik va noprofessionallikka chek qo‘yishga yetarli bo‘ladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va sog‘liqni saqlash sohasidagi ushbu muhim islohot tahlilini yaqinlaringiz hamda tibbiyot sohasida ishlaydigan tanishlaringizga ulashing!
…