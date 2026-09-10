Hindistonda erkak ibodatxonaga 5 kilometr dumalab bordi
Hindistonning Chitrakut shahrida bir erkakning ibodatxonaga borish usuli ko‘pchilik e’tiborini tortdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda u qariyb 5 kilometr masofani yerda dumalab bosib o‘tayotgani aks etgan.
Ma’lum bo‘lishicha, erkak Kamadgiri ibodatxonasiga yetib borish uchun ushbu g‘ayrioddiy diniy amalni bajargan. Bu hinduizmda e’tiqod, tavoze va ibodat ramzi sifatida qaraladigan Shayana Pradakshinam marosimiga o‘xshaydi.
Yo‘l davomida erkakning hamrohlari uning oldiga yumshoq matraslarni qo‘yib borishgan. Shu tariqa u to‘g‘ridan to‘g‘ri asfalt ustida emas, balki matraslar ustida dumalab harakatlangan.
Mahalliy e’tiqodga ko‘ra, Kamadgiri Lord Rama bilan bog‘liq muqaddas maskanlardan biri hisoblanadi. Shu sababli ushbu hududga tashrif buyuruvchilar turli diniy marosimlarni ado etishadi.
Voqea aks etgan video esa ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, foydalanuvchilarning qiziqishiga sabab bo‘ldi.
…