«O‘» va «G‘» endi boshqacha yoziladimi? Senat alifbo islohotiga oid qonunni ma’qulladi

·48·O‘zbekiston
«O‘» va «G‘» endi boshqacha yoziladimi? Senat alifbo islohotiga oid qonunni ma’qulladi

O‘zbek tilining lotin alifbosidagi yillar davomida muhokama qilingan o‘zgarishlar yana kun tartibiga chiqdi. Taklif etilayotgan yangi shaklda O‘, G‘, Sh va Ch kabi belgilar bitta harf bilan ifodalanishi ko‘zda tutilgan.

Lekin bir muhim jihat bor: men ochiq rasmiy va ishonchli manbalarda Senatning aynan 10 sentyabr kuni ushbu qonunni ma’qullagani haqida tasdiqlangan xabarni topa olmadim. Iyul oyida Qonunchilik palatasi loyihani qabul qilib, Senatga yuborgani haqida xabarlar bor. Shuning uchun quyidagi materialda Senat bosqichini tasdiqlangan fakt sifatida emas, ehtiyotkorlik bilan bayon qilish maqbul.

O‘zbek alifbosida nima o‘zgarishi kutilmoqda?

Qonun loyihasida amaldagi 26 ta harf va 3 ta harf birikmasi o‘rniga 28 ta harf va 1 ta tutuq belgisidan iborat alifboga o‘tish nazarda tutilgan.

Eng ko‘p muhokama qilingan o‘zgarishlar quyidagilar:

Amaldagi shakl

Taklif etilayotgan shakl

G‘ g‘

Ğ ğ

O‘ o‘

Ö ö

Sh sh

Ş ş

Ch ch

Ç ç

Shuningdek, «ng» harf birikmasini alohida harf sifatida saqlamaslik taklif etilgan.

Nega aynan shu harflar o‘zgartirilmoqda?

Islohotning asosiy g‘oyasi — o‘zbek tilidagi ayrim tovushlarni ikki belgidan emas, bitta mustaqil harfdan foydalanib ifodalash.

Masalan, hozirgi yozuvda:

O‘ → Ö

G‘ → Ğ

Sh → Ş

Ch → Ç

ko‘rinishiga o‘tishi mumkin.

Bu yondashuvda bir tovushga bir belgi tamoyiliga yaqinlashish maqsad qilingan. Qonun loyihasi muhokamasida ham alifboning amaliyotda qo‘llanishini soddalashtirish va ayrim belgilar bilan bog‘liq muammolarni bartaraf etish masalalariga e’tibor qaratilgan.

Oddiy matn qanday ko‘rinishga keladi?

Yangi shaklni ko‘z oldiga keltirish uchun bir nechta misolga qarash kifoya.

O‘zbek → Özbek

O‘zbekiston → Özbekiston

G‘alaba → Ğalaba

Shahar → Şahar

Choy → Çoy

Demak, hozir ikki yoki bir necha belgidan foydalanilayotgan ayrim tovushlar kelgusida bitta maxsus harf bilan ifodalanishi mumkin.

Buning uchun kompyuter klaviaturalari, telefonlardagi til sozlamalari, elektron hujjatlar va dasturiy ta’minot ham yangi belgilarga moslashtirilishi talab etiladi.

Eng qiziq savol: hujjatlar darhol o‘zgaradimi?

Yo‘q. Qonun loyihasida o‘zgarishlarni bosqichma-bosqich joriy etishga oid yondashuv ham nazarda tutilgan.

Jumladan, loyiha muhokamasida qonun kuchga kirguniga qadar rasmiylashtirilgan hujjatlar, milliy valyuta va qimmatli qog‘ozlarning amal qilishi saqlanishi, davlat tashkilotlarining peshlavha, ramziy belgilar va boshqa atributlaridan belgilangan muddatgacha foydalanish imkoniyati bo‘lishi qayd etilgan.

Bu esa alifbo o‘zgarishi bilan barcha hujjatlar, peshlavhalar va yozuvlar bir kunda almashtiriladi, degan xavotirlarga asos yo‘qligini anglatadi.

O‘zgarishlarning eng katta ta’siri qayerda seziladi?

Agar islohot yakuniy tarzda qabul qilinib, amaliyotga kiritilsa, o‘zgarishlar eng avvalo ta’lim tizimi va rasmiy yozishmalarda seziladi.

Maktablarda yangi harflarni o‘rganish, darslik va o‘quv qo‘llanmalarini moslashtirish, klaviaturalar va elektron tizimlarga yangi belgilarni kiritish talab etiladi.

Shuningdek, internetdagi qidiruv tizimlari, elektron pochta, saytlar, ma’lumotlar bazasi va turli dasturlarda o‘zbek tilini qayta moslashtirish masalasi ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Yangi alifbo haqidagi eng muhim raqamlar

Amaldagi tizim:

  • 26 ta harf;

  • 3 ta harf birikmasi;

  • ayrim tovushlar ikki belgidan iborat.

Taklif etilayotgan tizim:

  • 28 ta harf;

  • 1 ta tutuq belgisi;

  • G‘ → Ğ;

  • O‘ → Ö;

  • Sh → Ş;

  • Ch → Ç;

  • «ng» birikmasini alohida harf sifatida saqlamaslik.

Qonun loyihasi 2026 yil 7 iyul kuni Qonunchilik palatasida qabul qilinib, Senatga yuborilgan edi.

Eng muhimi — o‘zgarish hali avtomatik ravishda kuchga kirmaydi

Bu masalada eng ko‘p adashilayotgan jihat shu.

Qonunchilik palatasining loyihani qabul qilishi — alifbo allaqachon o‘zgardi, degani emas. Loyihaning keyingi bosqichlari ham mavjud.

Shuning uchun «O‘ o‘rniga Ö, G‘ o‘rniga Ğ yozish endi majburiy bo‘ldi», degan xulosani rasmiy kuchga kirish tartibi aniqlanmasidan oldin chiqarish to‘g‘ri emas. Avval Senat qarori, keyin esa qonunning imzolanishi va rasmiy e’lon qilinishi bilan bog‘liq jarayonlar hal qilinishi kerak.

Ayni paytda ochiq manbalardagi tasdiqlangan ma’lumotlar Qonunchilik palatasi bosqichini ko‘rsatmoqda.

«O‘» va «G‘» bilan xayrlashish vaqti keldimi?

Agar taklif etilgan islohot to‘liq kuchga kirsa, o‘zbek tilidagi ko‘plab tanish so‘zlarning tashqi ko‘rinishi o‘zgaradi.

O‘zbekiston — Özbekiston

O‘zbekistonlik — Özbekistonlik

G‘alaba — Ğalaba

Shahrimiz — Şahrimiz

Chiroyli — Çiroyli

Bir qarashda bu belgilar g‘alati tuyulishi mumkin. Ammo inson ko‘zi yangi yozuvga ham asta-sekin ko‘nikadi.

Endi asosiy masala harflarning shaklidan ham kattaroq: yangi alifboga o‘tish qanchalik oson kechadi, millionlab hujjatlar va elektron tizimlar qanday moslashtiriladi va jamoatchilik bu o‘zgarishni qanday qabul qiladi?

Aynan shu savollar alifbo islohotining keyingi bosqichida eng ko‘p muhokama qilinadigan mavzulardan biri bo‘lishi kutilmoqda.

alfobo islohotiO‘zbek tililotin alifbosiSenatqonunmaktabelektron hujjatlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlariToshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlariBugun, 15:49O‘zbekiston merganlari Janubiy Koreyada yana tengsiz bo‘ldi: ular ketma-ket 2-marta chempionO‘zbekiston merganlari Janubiy Koreyada yana tengsiz bo‘ldi: ular ketma-ket 2-marta chempionBugun, 15:40Maktablarda katta o‘zgarish: 2031 yilgacha barcha darsliklar yangi alifboga o‘tkaziladiMaktablarda katta o‘zgarish: 2031 yilgacha barcha darsliklar yangi alifboga o‘tkaziladiBugun, 15:35Prezident Administratsiyasi Rahbari Saida Mirziyoyevaga strategik yangi vakolat berildiPrezident Administratsiyasi Rahbari Saida Mirziyoyevaga strategik yangi vakolat berildiBugun, 15:071 noyabrdan PPX, YPX va mahalla inspektorlarining vakolatlari keskin kengayadi1 noyabrdan PPX, YPX va mahalla inspektorlarining vakolatlari keskin kengayadiBugun, 14:19Talabalar uchun Toshkentda yangi avtobus yo‘nalishi ishga tushdiTalabalar uchun Toshkentda yangi avtobus yo‘nalishi ishga tushdiBugun, 14:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi